Правила тренировки на пресс

Первое и наиболее часто нарушаемое правило тренировки пресса — это запрет на фиксацию ног. Очень часто люди засовывают ноги под скамью, закрепляют в петлях или просят товарища их подержать. Никто не знает, зачем нужна фиксация ног, все совершают это действие бездумно, о привычке. На самом деле если зафиксировать ноги, то нагрузка уйдет с пресса на мышцы бедер.

Новичкам может быть тяжело качать пресс без фиксации ног, в качестве выхода подойдет использование наклонной скамьи для пресса.

Правильная организация тренировки важна не только для достижения результата, но и для собственной безопасности. Чрезмерное напряжение, направленное по неправильному вектору приводит к боли и травмам, за которыми следует долгое восстановление с противопоказанием к физическим нагрузкам и полной потерей прогресса.

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Короткие правила тренировки на пресс:

Не нужно качать пресс в надежде избавиться от жира на животе, для похудения нужно не качать пресс, а правильно питаться;

Важно понимать, что кубики на животе появляются не только от тренировок, пресса не будет видно, если его скроет слой подкожного жира;

Тренировка из упражнений для пресса не является кардионагрузкой и не сжигает много калорий. При выполнении ста повторов сгорит меньше калорий, чем содержится в яблоке, поэтому в день тренировки нельзя объедаться, оправдывая себя предстоящими нагрузками;

Если резко сократить количество калорий в дневном рационе, то энергии на полноценную тренировку не хватит. Снижать калорийность суточного питания нужно постепенно, не более, чем на 100-200 калорий каждые три недели;

Не нужно тренировать верхний и нижний пресс, это одна и та же мышца, состоящая из верхнего и нижнего отдела. Выбранные для тренировки упражнения должны полностью задействовать прямую мышцу живота;

Все упражнения должны выполняться плавно, важно контролировать каждое движение. На подсознательном уровне может показаться, что рывки делают упражнение более простым, но на самом деле они делают тренировку опасной;

Брюшной пресс — эта такая же мышцы, как все остальные, поэтому для его прокачки нужно использовать стандартные принципы силовых тренировок. Для роста мышц необходимо отягощение весом на тренировке и последующее восстановление;

К выбору упражнений нужно подходить разумно, к примеру, если делать наклоны с гантелями, то результатом тренировок станут не только кубики на прессе, но и увеличение объема талии. Для проработки пресса нужно концентрировать нагрузки на прямой мышце живота, прокачка косых мышц живота сделает талию более широкой. Тренировка на пресс для девушек должна обязательно учитывать данное правило.

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