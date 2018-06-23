6 шагов к красивому прессу для девушки

Никто не поспорит с тем, что кубики пресса — это красивее, чем выпирающий живот, более того, крепкие мышцы пресса приносят пользу для женского здоровья. Работа над прессом не будет простой, придется приложить силу воли и проявить ответственность, но результат окупит все усилия. Эти шесть шагов приведут тебя к идеальной фигуре с красивым прессом.

Шаг 1 Регулярное выполнение упражнений для пресса. Первые тренировки будут очень короткими, потому что неподготовленное тело не сможет выдержать и трех подходов по десять скручиваний. Далее мышечная выносливость станет выше, тогда тренировки нужно будет проводить 3-4 раза в неделю. Все упражнения нужно выполнять в трех подходах по тридцать повторов.

Шаг 2 Делаем прямые скручивания. Это самая простая из разновидностей скручивания, выполняется на коврике с согнутыми в коленях ногами и руками за головой.

Важно помнить, что при выполнении скручиваний поясница должна оставаться на полу.

Шаг 3 Делаем боковые скручивания. Более сложная версия, одна из ног согнута в колене, другая — остается лежать на полу, делая скручивания, нужно стремиться коснуться колена согнутой ноги противоположным локтем. Девушки часто боятся делать боковые скручивания, по их мнению работа над косыми мышцами живота сделает их талию более объемной. На самом деле боковое скручивание укрепляет внутренние мышцы и способствует формированию красивой осанки, а для того, чтобы накачать косые мышцы живота, потребуется использовать более сложные упражнения.

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Шаг 4 Делаем подъемы ног. При выполнении упражнения руки располагаются за головой, спина прижимается к полу от шеи до поясницы. Прямые ноги поднимаются до угла в 45 градусов по отношению к полу, удерживаются в течение нескольких секунд, затем медленно опускаются. Делать это упражнение для пресса будет очень сложно, поэтому можно начать с поочередных подъемов ног, когда одна нога согнута в колене и стоит на полу, а другая — делает подъем. Если усложнить упражнение и поднять ноги под углом 90 градусов к полу, чтобы ягодицы оторвались от поверхности, то работать не только нижняя часть прямой мышцы живота, но и ягодичные мышцы.

Шаг 5 Добавление аэробных нагрузок. Это может быть бег, плавание, прыжки на скакалке и другие кардио тренировки. У большинства девушек присутствует подкожный жир на животе эта особенность заложена природой для обеспечения безопасности плода при беременности. Аэробные нагрузки призваны бороться с этой особенностью, без кардио мышцы пресса станут объемными, а жир на животе никуда не денется, в результате объемы талии станут больше. Кардионагрузки всегда присутствуют в программе для сушки пресса.

Шаг 6 Организация правильного питания. Если злоупотреблять вредной калорийной пищей, то тренировки не принесут результата. При работе над прессом нужно сократить употребление медленных углеводов, при сушке пресса — отказаться от них полностью. Если заменить быстрые углеводы на белковую пищу и пить как можно больше воды, то результаты тренировок станут заметными уже через 2-4 недели.

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