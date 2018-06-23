Мифы о тренировке пресса

Отсутствие успеха в тренировках часто обусловлено тем, что человек строит свои программу на основе заблуждений. Каждому под силу накачать пресс в домашних условиях, для этого нужно повысить свою грамотность в вопросах спорта и строения тела человека. Эти утверждения опровергнуты наукой и не имеют ничего общего с действительностью.

Пресс делится на верхний и нижний

Любого человека, имеющего отношение к медицине, это утверждение сильно смешит. Пресс человека — это единая мышца, которую перетягивают сухожилия, ее медицинское название — прямая мышца живота. Поэтому лучшие упражнения на пресс — это те, которые выполняются на большую амплитуду, они прорабатывают прямую мышцу полностью.

Мужчине накачать пресс проще, чем женщине

Такое положение дел связывают с особенностями строения пресса, но в действительности отличия обусловлены различиями в гормональном фоне — организм мужчины вырабатывает намного больше тестостерона, отвечающего за увеличение силы и объема мышц. Само строение пресса у мужчин и женщин абсолютно идентично. Для того, чтобы накачать пресс, женщине придется потратить немного больше времени, в женский организм сильнее склонен к накоплению подкожного жира, поэтому кубики могут скрываться под прослойкой жира. Для того, чтобы увидеть пресс, содержание жира в организме должно быть не более 15%, при этом норма для женщин составляет от 18 до 21%.

Чтобы похудеть в животе, нужно качать пресс

Когда человек качает пресс, он делает прямую мышцу живота более объемной, при этом присутствующий жир остается на месте, в итоге объем талии становится не меньше, а больше. Не существует такого способа, который позволил бы сжечь жир только на животе, чтобы похудеть, нужно уменьшить процент содержания жира во всем теле. Для этого нужно использовать жиросжигающие тренировки и питание, направленное на избавление от жира.

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Чтобы увидеть пресс, нужно качать его каждый день

Для того, чтобы мышца увеличивалась в объеме, она нуждается в определенных условиях — нагрузках на тренировках, качественном восстановлении и питании. Если человек, который ранее никогда не занимался спортом, начнет качать пресс каждый день, то он добьется не кубиков на животе, а перетренированности и полной неспособности заниматься далее.

Качать пресс каждый день могут только спортсмены с хорошей подготовкой, их мышцы привыкли к нагрузкам и успевают восстанавливаться за день.

Если тренироваться, жир на животе превратится в мышцы

Люди без лишнего веса могут столкнуться с рекомендацией сначала набрать вес, а потом перегнать накопленный жир в мышцы. Последовать такому совету равносильно преступлению против красоты собственной фигуры. Процессы похудения в области живота и накачивания пресса связаны между собой исключительно косвенно, жир играет скорее негативную, чем позитивную роль, он скрывает под собой квадратики пресса. Жировая масса не может стать мышечной, обратное действие тоже невозможно.

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