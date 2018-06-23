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Как заснуть ровно за одну минуту
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Как заснуть ровно за одну минуту 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Проблемы со сном случаются у большинства взрослых людей. Навязчивые состояния, переутомление, стресс — причин множество. Научиться засыпать за минуту — крайне полезный навык, который непременно скажется на самочувствии и здоровье. Кромешная тьма
Сон — занятие для темного времени суток. Любые раздражители, которые мы пускаем в свой вечерний обиход, способны нарушить выделение гормонов. Среди них — смартфон, телевизор, лампы освещения и прочие триггеры, которые не позволяют спокойно отправиться в царство Морфея. Как только в комнате установится полная и непроницаемая темнота, сон придет сам собой. Теплая постель
Если нервное перевозбуждение не помогает уснуть, попробуйте принять теплую ванну. Горячая вода способствует расслаблению и после 10 минут в такой ванной, уснуть станет гораздо проще. Если не хочется лезть в воду, можно завести себе толстое одеяло, под теплой тяжестью просто невозможно бодрствовать. Холодная комната
Теплая постель и прохладный воздух в комнате — идеальное сочетание для быстрого отправления в царство сна. Добиться такого эффекта можно простым проветриванием помещения для сна. Чтение
Чтение бумажной книги — занятие, которое лучше других подходит для того, чтобы снизить уровень стресса и расслабить тело и разум. Теплый напиток
Еще один лайфхак для быстрого засыпания, который повышает температуру тела и помогает уснуть — это теплый напиток. Идеально на роль такого напитка подходят травяные чаи и молоко с медом. Поза
Привычная поза для сна у современного человека — на боку. В таком положении дыхательные пути пережимаются и поступление кислорода ограничивается. Как результат — затрудненное дыхание и глубокий сон. Лучшая поза для сна — на спине. Для того, чтобы полностью прочувствовать это, советуем освоить шавасану — главную позу йоги. Дыхание
Ровное и естественное дыхание — залог здорового сна. Настраивать и тренировать дыхание перед сном просто необходимо — достаточно вдыхать и выдыхать, считая до шести. Такое упражнение позволит быстро насытить кровь кислородом, что в свою очередь поможет быстро уснуть. Подушка
Само по себе наличие подушки — совсем не обязательно для того, чтобы спать. Эволюция не готовила нас к тому, что мы будем спать на мягких и объемных подушках, но мы, тем не менее, продолжаем это делать. Слишком мягкая или большая подушка непременно станет причиной искривления позвоночника, что совсем не способствует глубокому сну и быстрому засыпанию.
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