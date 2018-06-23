Как лечить простатит народными средствами?

Всем мужчинам, которые приходят на приём к урологу, эти специалисты рекомендуют, после 40 лет особое внимание обращать на состояние своей мочеполовой сферы. Такая рекомендация не случайна. Ведь у специалистов имеется очень тревожная статистика, что после этого возрастного рубежа резко возрастает число мужчин, которые сталкиваются с таким коварным заболеванием, как простатит. Он негативным образом влияет на здоровье мужчины. Кроме этого недуг приводит к снижению половой функции. МедикФорум выяснил, что делать, если появились первые признаки простатита. Вдобавок к этому серьезный дискомфорт появляется в жизни мужчины. Многие из них уже смогли на себе испытать все «прелести» проявления этого недуга. И у них имеется только одно желание — быстрее устранить мучительные симптомы.

Как проявляется простатит?

При возникновении этой патологии, больной начинает ощущать боли, в области паха, а также в яичках, а также в промежности. Каждый акт мочеиспускания превращается для больного в настоящую пытку. Дело в том, что при попытке опорожнить мочевой пузырь, он испытывает сильные рези в мочевом канале. Однако только этим все перечисленные симптомы не ограничиваются.

Когда мужчина сталкивается с такой болезнью, то он ещё страдает и от слабой эрекции. А это не позволяет ему полностью реализовать мужской потенциал в постели. К тому же ему приходится как-то бороться с приступами жара. Ведь при развитии простатита повышается температура тела. Она может доходить до 39 градусов. Ещё больные испытывают ухудшение общего самочувствия и состояние слабости. Мужчина, который узнал, что у него простатит, конечно, прежде всего, будет думать о том, как быстрее устранить это неприятное заболевание. Благо, что имеется немало препаратов, которые успешно позволяют решать эту проблему. Однако у них имеется один серьезный недостаток. Их применение приводит к тому, что оказывается негативное воздействие на организм в целом из-за содержащихся в них в них химических компонентов. Именно по этой причине внимание больных переключается на использование народных средств. Тем более что сегодня есть немало рецептов, которые используются не одно десятилетие. Они помогли многим мужчинам снизить болезненные ощущения при лечении этого заболевания.

Как лечить простатит дома?

Если говорить о народном лечении простатита, то самыми первыми рекомендациями, которые довольно часто больные получают от народных целителей, являются нормализовать свой сон, а также отводить достаточно времени на отдых. Другим важным советом, который действительно помогает и улучшает состояние больного — изменение рациона питания. В нём должны присутствовать определенные продукты, которые полезны для организма. Ведь во время болезни большое значение имеет, как много полезных веществ получает организм мужчины.

Для успешного лечения этого заболевания необходимо прибегать к определенным физическим нагрузкам. При этом следует не забывать про половую жизнь и регулярность интимных контактов. В лечении простатита применяются конкретные средства, которые готовятся из различных трав и растений. Однако этот метод долговременный, требующий терпения и соблюдения правил приготовления и приёма препаратов. Это обусловлено тем, что народные рецепты на растительной основе, всё же менее эффективными, они не такие мощные, как медикаменты, которые продаются в аптечной сети. Для серьёзного и устойчивого улучшения в течении простатита придётся проявить завидную дисциплину и самоконтроль. Часто медики рекомендуют при простатите включать в рацион семена тыквы. Их необходимо употреблять каждый раз, когда вы собираетесь сесть за стол. Разовая дозировка средства должна составлять 30 штук. Такое количество сухой смеси необходимо запивать большим объёмом воды. К числу распространённых средств можно отнести сок петрушки. Этот полезный витаминизированный нектар помогает успешно проводить лечение простатита. Его нужно употреблять за 30 минут до того, как вы начнете трапезу. Этот полезный напиток необходимо выпивать каждый день три раза. Поэтому главная трудность здесь заключается в том, где взять такой объём сока. Петрушка это не апельсин, отжав который получаешь одноразовую дозу. К тому же зимой такое удовольствие не по карману большинству заболевших. Считается, что хорошо помогает при простатите компот из груши. Регулярно употребляя такой чудесный напиток, можно быстро заметить хорошие изменения в своем состоянии. Овощи и фрукты — не единственное, что может помочь больному снизить болезненные симптомы. Традиционная народная медицина предполагает и употребление разнообразных трав, из которых обычно готовятся отвары и делаются настойки. Чистотел является довольно известной травой, которая помогает при лечении многих недугов. Его рекомендуется также использовать и для приготовления средств при простатите. В частности, лекари советуют использовать настойку из этой травы для того, чтобы улучшить состояние больного. Предостережение касается правил применения и дозировки этого вещества, поскольку оно ядовито! Ещё один прекрасный препарат домашнего приготовления — отвар из родиолы розовой. Другим средством, которое заметно ускоряет процессы лечения, является настойка из каланхоэ. Многие мужчины, когда проводят лечение от простатита, обращают внимание в основном на травяные настои. При этом во внимание нисколько не принимается мёд, который тоже богат на полезные вещества и положительным образом влияет на организм мужчины. Его употребление позволяет заметно улучшить состояние больного. Для этого достаточно совершать простое действие. Необходимо до приема пищи утром съесть всего столовую ложку сладкого продукта.

Аналогичный эффект наблюдается при использовании свечей из прополиса, Также можно попробовать приготовить и настойку на основе этого продукта пчеловодства. Например, свечи прополиса, которые применяются посредством введения в задний проход, курс лечения 6 недель. Если же ваш выбор пал в пользу другого эффективного средства настойки из прополиса, то необходимо принимать состав 45 дней. Если во время лечения наступает некоторое облегчение, то это не является основанием для того, чтобы прекратить приём средства и радоваться жизни. Всё дело в том, что если болезнь будет не долечена, то может возникнуть рецидив. Если вы хотите навсегда победить этот недуг, чтобы он никогда не вернулся, то необходимо полностью пройти курс лечения, несмотря на всю его длительность. Только в этом случае можно надеяться на полное выздоровление и отсутствие проблем с мочеполовой сферой в ближайшем будущем. Неизбежной альтернативой не лечения простатита, по мнению специалистов, будет перерождение этой железы в раковую опухоль. Ранее врачи рассказали, зачем лечить простатит.