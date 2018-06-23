БАДы для загара: польза или вред?

В рекламе БАДов для загара обычно пишут: «Для тех, кто хочет получить идеальный шоколадный оттенок кожи». Но как правильно принимать такие «солнечные витамины»? И надо ли?

Что входит в состав БАДов для загара?

Прежде всего, масла и витамины (например, Е, С), плюс аминокислоты. Особенно хорош бета-каротин (провитамин А), именно он придает оттенок коже и усиливает эффект загара. А еще он защищает кожу от старения и действия ультрафиолета. Витамин Е и селен также выступают в качестве антиоксидантов (но будь аккуратна с витамином Е, так как он сам не выводится из организма, и возможна передозировка).

«При загаре очень важна функция выработки меланина, защищающего кожу от солнечного излучения. Для активного синтеза этого пигмента необходимы две важные аминокислоты: L-тирозин и L-триптофан (она, кстати, улучшает настроение и снижает тягу к сладкому), — отмечает Леонид Элькин . — Еще одна важная аминокислота — это ликопин, прекрасный антиоксидант, который гарантирует ровный загар и защищает кожу от ожогов».

Как принимать БАДы для загара?

Если запланирован отпуск, то прием БАДов следует начать за неделю или две до каникул и пить их в течение 40–50 дней. Есть также поддерживающие месячные курсы — по капсуле в день. Если говорить о частоте, то для загара раз в год будет достаточно. Идеальное время приема БАДов — утром с пяти до семи, именно в эти часы происходит активная выработка ферментов и гормонов. Кстати, запивать БАДы лучше всего водой, а вот соками и газировкой точно не стоит!

Всем ли можно принимать БАДЫ для загара?

БАДы для загара нужны тем, кто хочет иметь более качественный ровный загар, людям, которые плохо загорают и быстро обгорают на солнце, лицам с розацеа и пигментацией, а также обладателям солнечного дерматита (то есть тем, у кого после пребывания на солнце появляются воспаления).

«Стоит учесть, что БАДы для загара не подходят для всех, кто пьет ретиноиды (например, препарат «Роаккутан», который назначают при лечении акне), — уточняет Мария Бондарева. — А еще они противопоказаны для всех, кто принимает лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнцу (некоторые группы антибиотиков, нейролептиков, а также некоторые растительные компоненты, например зверобой)».

Кстати, если ты находишься в черте города в «рабочих буднях», а не каждый день загораешь за городом (как вариант на даче), тогда принимать такие БАДы смысла нет. «БАДы для загара содержат большую концентрацию бета-каротина, без загара они будут придавать коже персиковый оттенок, который не выглядит как натуральный загар, а, скорее, напоминает морковный сок», — предупреждает Мария Бондарева.

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