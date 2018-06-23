Почему в последнее время у мужчин сильно снизился уровень тестостерона

Относительно недавно медики обнаружили, что уровень тестостерона у мужчин стремительно падает. Виной тому не только вредные привычки, есть причины и посерьезнее. Ученые предупреждают, что рано или поздно это может привести к потере способности мужчин воспроизводить потомство.

Тревожная тенденция

О важности тестостерона в жизни мужчин уже сказано-пересказано. Именно этот гормон в конечном итоге определяет мужскую суть. С возрастом гормональный фон мужчины становится нестабильным, что приводит к естественному снижению показателей тестостерона, которые в здоровом молодом организме колеблются в диапазоне от 10 до 40 нмоль/л.

Кроме этого, уровень тестостерона может снижаться в результате целого ряда факторов: плохой экологии, психологических проблем, несбалансированного питания, избыточного веса, низкой физической активности, применения некоторых медикаментов, действия бактерий, злоупотребления алкоголем. С последним вот какая ситуация: при употреблении небольших доз спиртного уровень тестостерона может даже подняться, однако минут через 20 он начнет падать.

Не так давно ученые из США установили факт общего снижения уровня тестостерона у мужчин на протяжении последних десятилетий. Если в конце 1980-х показатель тестостерона у представителей сильного пола в возрасте 65-69 лет в среднем составлял 503 нанограмма на децилитр (нг/дл), то в начале 2000-х эта цифра упала до 423 нг/дл. Последние полстолетия, по данным медиков, уровень тестостерона в крови мужчин стабильно падал примерно на 1% в год. Исключительно влиянием неблагоприятных факторов объяснить эту печальную тенденцию невозможно. Ученые решили посмотреть на проблему с иного ракурса.

Совсем как женщина

Как известно, кроме тестостерона каждый мужской организм содержит в себе и женские половые гормоны — эстрогены. Их допустимое количество поддерживается слаженной работой всех органов и систем. Однако при росте уровня эстрогенов, уровень тестостерона начинает пропорционально снижаться.

Без эстрогенов мужской организм нормально функционировать не может. Ведь эстрадиол, являющийся основным типом эстрогена, чрезвычайно важен для деятельности мозга и выработки сперматозоидов; он также выполняет роль оптимизатора всех половых функций мужчины. Но избыток этого гормона вызывает целый ряд патологических изменений в мужском организме.

В первую очередь, высокие показатели эстрадиола бьют по мужскому либидо, снижая сексуальное влечение, дальше происходит потеря мышечной массы и ее замена жировой тканью — мужчина активно набирает вес, а его тело становится по форме похожим на грушу. Одновременно уменьшается интенсивность роста волос на груди и лице, а молочные железы увеличиваются. Все это приводит к изменению психоэмоционального состояния мужчины: он все чаще проявляет раздражительность и вспыльчивость, его настроение становится нестабильным, нередко совершенно по-женски он впадает в истерику. Увеличение жировой ткани у мужчин, конечно, может происходить по естественным причинам (возраст, неправильный образ жизни, наследственность), но в любом случае это вызовет повышение уровня эстрадиола: ведь жир содержит ароматазу, которая перерабатывает тестостерон в эстрогены.

Губительный гормон

Удивительно, но повышению уровня эстрадиола будет способствовать тестостероновая терапия: как инъекции синтетического тестостерона, так и биоидентичная (естественная) терапия, использующая андроген. Сегодня эти виды лечения, применяемые, в частности, для борьбы с ожирением, в западной медицине набирают все большую популярность.

Кроме этого, существуют так называемые природные эстрогены, которые содержатся в продуктах питания. Они есть в кофе, абрикосах (как свежих, так и сушеных), соевых, цельных злаках, много их в ячмене и солоде — ингредиентах пива. Злоупотребление этими продуктами, особенно пивом, может пагубно сказаться на мужском организме. Крайне губительны для тестостерона генно-модифицированные продукты. Экспериментально доказано, что крысы, которых кормили пищей с высоким содержанием ГМО, теряли способность к размножению. Человек в этом плане мало отличается от грызуна. Установлено также, что аналоги эстрогенов входят в состав пестицидов, нитратов, некоторых промышленных товаров — одежды, мебели; высоко их содержание в выбросах загрязняющих веществ, при вдыхании которых тестостерон у человека постепенно превращается в женский половой гормон.

Есть и другая опасность. Мужчины все больше стали терять мускулинные качества, перенимая образ жизни, свойственный женщинам. С одной стороны, это следствие нехватки тестостерона, с другой — причина роста числа эстрогенов. Генетики уверены, что активная «эстрогенизация» мужчин будет продолжаться и дальше, пока мы в конце концов не перейдем к выращиванию потомства в пробирках.

Эти коварные парабены

Мы регулярно используем гель для душа или крем от загара и даже не задумываемся, что вместе с ними получаем внушительную порцию вредных химических веществ — парабенов — традиционных консервантов, применяемых при изготовлении косметической продукции. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли установили, что парабены имитируют эстрогены, но химическая версия женского гормона даже в малых дозах представляет опасность для организма человека, увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Что уж говорить о их влиянии на мужчину: парабены — прирожденные убийцы тестостерона. Область их использования чрезвычайно широка: шампуни, мыло, зубные пасты, дезодоранты, различные кремы. Кроме косметики они применяются в производстве пищевых продуктов — кетчупов и соусов, а также некоторых медикаментов, к примеру, сиропов от кашля и мазей.

Раньше считалось, что парабены способны впитываться и накапливаться только при попадании на кожу. Однако канадские экологи-активисты Брюс Лури и Рик Смит, кормившие в течение недели содержащими парабены продуктами морских свинок, установили, что уровень этого вещества в моче животных увеличивался каждый день и через неделю вырос почти вдвое.

Потребитель на упаковке слово «парабены» не найдет. Это всего лишь жаргонизм. Обратить внимание нужно на другие термины, скрывающие под собой вредный химикат — это пара-Гидроксибензойная кислота, пропилпарабен или консервант Е216.