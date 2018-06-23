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Самые распространенные мифы о протеине
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Самые распространенные мифы о протеине 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Протеин является самой распространенной пищевой добавкой, употребляемой спортсменами. Содержащиеся в нем компоненты улучшают результаты спортивных тренировок. Новички часто сталкиваются с вопросом, стоит ли использовать белковые добавки. Об этом веществе ходит множество негативных слухов, указывающих на комплекс отрицательных последствий. Практически все мифы о протеине — ложь, созданная людьми, не имеющими представления о спорте.
Популярные заблуждения
Мифы, связанные с протеином, делятся на две категории: положительные и отрицательные. По уровню распространения негативные заблуждения лидируют. К ним относятся:
отождествление белковых добавок и стероидов;
отсутствие фармакологической пользы для организма;
отрицательное влияние на подвижность;
ухудшение работы органов жизнедеятельности;
появление зависимости, схожей с наркотической.
Многие люди с уверенностью утверждают о фатальном влиянии чистого белка на здоровье, результат которого проявляется в инвалидности.
Этот компонент может быть вреден, но только при нарушении нормальной дозировки.
Положительных мифов о белковых добавках меньше. Чаще всего начинающие спортсмены считают вещество панацеей, которая позволит обзавестись спортивным телом в сжатые сроки. Описанное мнение — распространенный стереотип, возникший по причине употребления белковых добавок профессиональными бодибилдерами.
Миф 1. Протеин — химический препарат
Самое распространенное заблуждение связано с составом. Новички часто отказываются от приема этого вещества, ссылаясь на содержание химических элементов. В реальности процесс изготовления не предполагает использование искусственно синтезированного белка.
Для производства сывороточного протеина применяется натуральная сыворотка из молока. Она высушивается естественным или термическим способом. Обработка устраняет из сыворотки:
лактозу;
углеводы;
жиры.
Посредством фильтрации образуется протеин. Он может отличаться по уровню чистоты, но химические элементы в составе отсутствуют.
Миф 2. Снижение потенции
Указанный миф связан с отождествлением незнающими людьми безвредных белковых добавок и анаболиков. Вторые пагубно влияют на потенцию и работу органов тела, нанося организму серьезный вред. Правда о протеине заключается в том, что он безопасен для эрекции.
Описанное заблуждение образовалось по вине СМИ и интернет-магазинов, занимающихся продажей спортивного питания. Из-за известности протеин часто используется в качестве маркетингового хода при рекламе стероидов. Употребляя анаболики, начинающие спортсмены не отличают их от протеина, и переносят негативные последствия на него.
СМИ способствуют распространению этого заблуждения, преподнося белковые добавки в списке химических анаболических веществ.
Миф 3. Мышцы сохраняются при постоянном приеме протеина
Этот миф возник по вине неопытных спортсменов, прекративших соблюдать диету после окончания использования протеина. По этой причине в рационе возник дисбаланс, и на теле образовались жировые отложения.
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Мышцы и жир состоят из разных элементов. Процесс мышечных волокон в жировые отложения невозможен. При наборе лишнего веса жировые отложения накапливаются сверху мышечных тканей, создавая видимость их отсутствия. В реальности мускулатура сохраняется.
Миф 4. Формирование зависимости
Указанное заблуждение появилось из-за ненормированного приема пищевой добавки начинающими спортсменами, стремящимися добиться быстрых результатов. Эффект имеется при краткосрочном употреблении вещества. После длительного приема белковых добавок в течение года польза снижается.
Новички не знают об этой особенности, и продолжают принимать добавки, повышая норму. Люди со стороны воспринимают такое явление как зависимость, и распространяют информацию о наркотическом вреде компонента. Единственная возможная зависимость — психологическая.
Миф 5. Чем больше — тем лучше
Главная составляющая протеина — белок. Начинающие спортсмены убеждены, что его количество равнозначно получаемой пользе. Многие новички-бодибилдеры в возрасте до 30 лет употребляют 100 грамм белкового вещества в сутки. При регулярном потреблении указанной нормы в организме накапливается избыточное содержание белка. Как следствие, возникают проблемы в работе почек и печени.
Согласно рекомендациям специалистов, дозировка протеина не должна превышать 50 грамм чистого белка в сутки. В противном случае на 66% повышается риск развития заболеваний внутренних органов. Это правило распространяется не только на протеин, но и другую пищу, содержащую белок. Тело не в состоянии усвоить большое количество данного элемента за раз. Избыток выражается в жировых отложениях.
У женщин указанная суточная норма на 10 грамм меньше, чем у мужчин. Допустимая дозировка рассчитывается индивидуально по принципу: 2 грамма белка на 1 килограмм веса. Повышенное содержание белка в рационе не приведет к увеличению мышечной массы.
Миф 6. Быстрый рост мышц
Новички убеждены, что употребление большого количества белка позволяет обзавестись развитой мускулатурой в течение короткого периода. Чаще всего это мнение встречается среди женщин, беспокоящихся о своей фигуре во время тренировок.
Протеин не обеспечивает стремительный рост мышц даже с учетом регулярных тренировок.
Указанный компонент не обладает анаболическим эффектом. Главный плюс вещества — ускорение восстановления тела после тренировок.
Вред употребления протеина значительно преувеличен. Чистый белок влечет негативные последствия при ненормированном употреблении, как и любой другой продукт. Среди пищевых добавок для занятия спортом протеин наиболее безвреден.
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