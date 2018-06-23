Садово-дачно-огородный фитнес! 

Мы рады вас приветствовать, товарищи дачники и садоводы!
В эфире садово-огородная Зорька!
Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений.
Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад… вдохните, на месте шагом марш.
Раз-два-три-четыре!
Раз-два-три-четыре!
Прямее, прямее держитесь!
Бодрость духа, грация и пластика.
Дачный ЗОЖ, внимание, на старт!
Начать хотелось бы с поэтической зарисовки, а затем приступим к спорту.
Вместе с ОБИ мы на даче спортом занимаемся,
Приседаем, бегаем, танцуем, отжимаемся!
Нет полезнее зарядки, чем наш фитнес дачный.
Сделай планку в огороде, испытай удачу!
ЗОЖ на даче — это просто, прояви фантазию.
Ты используй не гантели, будь по разнообразнее.
Вместо штанги — лейки в дело, шланг садовый, грабельки…
Под рукой же все буквально, ну не будь ты слабеньким!
Ты на даче закаляйся, кушай травы, огурцы!
Витамином — заряжайся, говорили мудрецы.
Упражнения для сада, укрепим мы мышцы рук.
Сделаем дела на даче, будем в форме, как физрук!
Первое упражнение:
Подтягивания для покраски бака «Подтягивания для покраски бака»
Тянитесь как можно выше, дыхание ровное, но аккуратнее с парами от краски. Главное, спину ровнее. И тянитесь, тянитееесь! Выше. Раз-два-три! Кстати, краской всевозможных видов, форм и оттенков можно закупиться в ОБИ! У нас аэрозольная краска в оттенке «Зеленый мох».
Затем приступаем к упражнениям с лейками!
Тренировка с гантелями — упражнения для мышц рук, ног и грудной клетки:
Присядания с лейками!
Ноги поставьте шире плеч так, чтобы при приседаниях голень была параллельна газону. Опускаясь вниз, одновременно сгибайте ноги и руки.
И раз-два-три, раз-два-три!
Дышите ровно, при приседании выдыхайте!
Леечки у нас по 10 литров, но, если вы хрупкая дама, то можно не наполнять их до конца, а налить воды лишь наполовину.
Всего 3 подхода по 10-12 повторений.
Жим лейки
Нагрузка в этом упражнении будет на мышцы ног, ягодиц и плеч. Возьмите лейку в руки и сделайте выпад левой ногой назад.
И рррраз-два-три-четыыыре, раз-два-три-четыре!
Одновременно выведите левое колено вперёд и вверх и выжмите лейку вверх!
Выдохните! Уффф…
Следующее упражнение — тяга с лейками!
Берем лейки и начинаем! Держим спинку, дышим ровно, голову прямее! Дышим ровнее..
Тяга с лейкой и подъем на дачную скамью!
И приступаем к упражнениям со скамьей.
Мы нашу купили в ОБИ в отделе садовой мебели, а затем быстро собрали по инструкции. Счастье — отдыхать на ней вечером после трудового дня.
Упражнение на ноги.
Делаем выпады, и ррраз-два-три! Раз-два-три!
Отжимания!«Отжимания!»
И еще скамья и стол пригодятся для отжиманий.
Такие упражнения помогают развить силу и выносливость, нарастить мышцы, укрепить суставы.
Скакалка!«Скакалка!»
Садовый шланг — используем вместо скакалки!
Аккуратно держим темп и выполняем упражнение 5-10 минут, минимум два подхода.
Наклоны и приседания!«Наклоны и приседания!»
Приседания — ключевое упражнение в фитнесе. Только лишь оно может дать стимул для роста мышц всего тела. Одновременно присед и самое трудное упражнение, с которым у новичков бывает много проблем.
Берем грабли, лопату или любой садовый инструмент с длинным черешком и начинаем делать упражнения!
И рррраз-два-три, раз-два-три!
Конечно же, самая большая нагрузка достается мышцам ног, но помимо ног, также работают мышцы спины, живота и ягодицы.
Через месяц вы их не узнаете, будут как орех!:)
Наклоны и присядания«Наклоны и приседания»
Совмещаем приятное с полезным, пропалываем грядки и приседаем!
А затем переходим к соседним грядкам и начинаем собирать первый урожай клубники!
Чем больше приседаний, тем больше укрепятся мышцы ног.
Не забываем дышать, насыщая организм кислородом!
Вдоооох-выыыдох…
А-э-ро-би-ка!
«А-э-ро-би-ка с Бобиком!»
Следующий наш ЗОЖ-фитнес раздел — аэробика!
В наше случае «Аэробика с Бобиком!».
Делаем произвольные упражнения, получаем удовольствие и активно веселимся под хорошую бодрую музыку!
Упражнения с секатором!»
Следующее упражнение: растягиваемся с садовыми ножницами.
Берем секатор-кусторез и тяяяяянемся к верхушкам роз.
Летняя обрезка роз — таинственный и загадочный ритуал… Обрезайте только увядшие цветки и плоды. Их всегда очень много. Чтобы растение не тратило на них свои силы. А главное — тяяяяянемся и растягиваем мышцы рук и шеи! Затем расслабляемся и продолжаем заново!
Дышим медлееенно и спокойно. Ловим дачный дзен!
Проголодались! Время приготовить полезный белковый обед. “Проголодались!? Время приготовить полезный белковый обед»
После хорошей тренировки пора и подкрепиться! Мы купили наш гриль Kingston в ОБИ и готовим на нем индейку. Никакого лишнего масла или жира, диетическое полезное мясо индейки на гриле — что может быть лучше летом!?
Своя зелень с грядки и тепличные первые огурцы на гарнир.
Ммммм… Объедение!
Ням-ням!
«Ням-ням!»
А на десерт у нас плоды ЗОЖ и наших тренировок — своя собственная клубника с грядки, которую мы собирали выполняя приседания!
Кладезь витаминов, свежая сочная вкуснотища! Мммм…
Награда лучшему спортсмену-огороднику!
«Награда лучшему спортсмену-огороднику!»
Вот такой нехитрый набор упражнений для дачного фитнеса, спасибо за внимание!
Мы завершаем наш эфир, и мне бы хотелось закончить на чем-то приятном и оптимистичном. Будьте счастливы, улыбайтесь, занимайтесь спортом и продвигайте в массы здоровый образ жизни.
Всем любителям ЗОЖ физкульт привет, хорошего летнего солнечного настроения и классного урожая!
Всем добра и улыбок!
Всем коллегам-садоводам добра и улыбок!:)