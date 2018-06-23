Садово-дачно-огородный фитнес!

Мы рады вас приветствовать, товарищи дачники и садоводы!

В эфире садово-огородная Зорька!

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений.

Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад… вдохните, на месте шагом марш.

Раз-два-три-четыре!

Раз-два-три-четыре!

Прямее, прямее держитесь!

Бодрость духа, грация и пластика.

Дачный ЗОЖ, внимание, на старт!

Начать хотелось бы с поэтической зарисовки, а затем приступим к спорту.

Вместе с ОБИ мы на даче спортом занимаемся,

Приседаем, бегаем, танцуем, отжимаемся!

Нет полезнее зарядки, чем наш фитнес дачный.

Сделай планку в огороде, испытай удачу!

ЗОЖ на даче — это просто, прояви фантазию.

Ты используй не гантели, будь по разнообразнее.

Вместо штанги — лейки в дело, шланг садовый, грабельки…

Под рукой же все буквально, ну не будь ты слабеньким!

Ты на даче закаляйся, кушай травы, огурцы!

Витамином — заряжайся, говорили мудрецы.

Упражнения для сада, укрепим мы мышцы рук.

Сделаем дела на даче, будем в форме, как физрук!

Первое упражнение:

Подтягивания для покраски бака «Подтягивания для покраски бака»

Тянитесь как можно выше, дыхание ровное, но аккуратнее с парами от краски. Главное, спину ровнее. И тянитесь, тянитееесь! Выше. Раз-два-три! Кстати, краской всевозможных видов, форм и оттенков можно закупиться в ОБИ! У нас аэрозольная краска в оттенке «Зеленый мох».

Затем приступаем к упражнениям с лейками!

Тренировка с гантелями — упражнения для мышц рук, ног и грудной клетки:

Присядания с лейками!

Ноги поставьте шире плеч так, чтобы при приседаниях голень была параллельна газону. Опускаясь вниз, одновременно сгибайте ноги и руки.

И раз-два-три, раз-два-три!

Дышите ровно, при приседании выдыхайте!

Леечки у нас по 10 литров, но, если вы хрупкая дама, то можно не наполнять их до конца, а налить воды лишь наполовину.

Всего 3 подхода по 10-12 повторений.

Жим лейки

Нагрузка в этом упражнении будет на мышцы ног, ягодиц и плеч. Возьмите лейку в руки и сделайте выпад левой ногой назад.

И рррраз-два-три-четыыыре, раз-два-три-четыре!

Одновременно выведите левое колено вперёд и вверх и выжмите лейку вверх!

Выдохните! Уффф…

Следующее упражнение — тяга с лейками!

Берем лейки и начинаем! Держим спинку, дышим ровно, голову прямее! Дышим ровнее..

Тяга с лейкой и подъем на дачную скамью!

И приступаем к упражнениям со скамьей.

Мы нашу купили в ОБИ в отделе садовой мебели, а затем быстро собрали по инструкции. Счастье — отдыхать на ней вечером после трудового дня.

Упражнение на ноги.

Делаем выпады, и ррраз-два-три! Раз-два-три!

Отжимания!«Отжимания!»

И еще скамья и стол пригодятся для отжиманий.

Такие упражнения помогают развить силу и выносливость, нарастить мышцы, укрепить суставы.

Скакалка!«Скакалка!»

Садовый шланг — используем вместо скакалки!

Аккуратно держим темп и выполняем упражнение 5-10 минут, минимум два подхода.

Наклоны и приседания!«Наклоны и приседания!»

Приседания — ключевое упражнение в фитнесе. Только лишь оно может дать стимул для роста мышц всего тела. Одновременно присед и самое трудное упражнение, с которым у новичков бывает много проблем.

Берем грабли, лопату или любой садовый инструмент с длинным черешком и начинаем делать упражнения!

И рррраз-два-три, раз-два-три!

Конечно же, самая большая нагрузка достается мышцам ног, но помимо ног, также работают мышцы спины, живота и ягодицы.

Через месяц вы их не узнаете, будут как орех!:)

Наклоны и присядания«Наклоны и приседания»

Совмещаем приятное с полезным, пропалываем грядки и приседаем!

А затем переходим к соседним грядкам и начинаем собирать первый урожай клубники!

Чем больше приседаний, тем больше укрепятся мышцы ног.

Не забываем дышать, насыщая организм кислородом!

Вдоооох-выыыдох…

А-э-ро-би-ка!

«А-э-ро-би-ка с Бобиком!»

Следующий наш ЗОЖ-фитнес раздел — аэробика!

В наше случае «Аэробика с Бобиком!».

Делаем произвольные упражнения, получаем удовольствие и активно веселимся под хорошую бодрую музыку!

Упражнения с секатором!»

Следующее упражнение: растягиваемся с садовыми ножницами.

Берем секатор-кусторез и тяяяяянемся к верхушкам роз.

Летняя обрезка роз — таинственный и загадочный ритуал… Обрезайте только увядшие цветки и плоды. Их всегда очень много. Чтобы растение не тратило на них свои силы. А главное — тяяяяянемся и растягиваем мышцы рук и шеи! Затем расслабляемся и продолжаем заново!

Дышим медлееенно и спокойно. Ловим дачный дзен!

Проголодались! Время приготовить полезный белковый обед. “Проголодались!? Время приготовить полезный белковый обед»

После хорошей тренировки пора и подкрепиться! Мы купили наш гриль Kingston в ОБИ и готовим на нем индейку. Никакого лишнего масла или жира, диетическое полезное мясо индейки на гриле — что может быть лучше летом!?

Своя зелень с грядки и тепличные первые огурцы на гарнир.

Ммммм… Объедение!

Ням-ням!

«Ням-ням!»

А на десерт у нас плоды ЗОЖ и наших тренировок — своя собственная клубника с грядки, которую мы собирали выполняя приседания!

Кладезь витаминов, свежая сочная вкуснотища! Мммм…

Награда лучшему спортсмену-огороднику!

«Награда лучшему спортсмену-огороднику!»

Вот такой нехитрый набор упражнений для дачного фитнеса, спасибо за внимание!

Мы завершаем наш эфир, и мне бы хотелось закончить на чем-то приятном и оптимистичном. Будьте счастливы, улыбайтесь, занимайтесь спортом и продвигайте в массы здоровый образ жизни.

Всем любителям ЗОЖ физкульт привет, хорошего летнего солнечного настроения и классного урожая!

Всем добра и улыбок!

Всем коллегам-садоводам добра и улыбок!:)