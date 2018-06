Почему изо рта пахнет мочой?

Фото: PixabayПочему изо рта пахнет мочой?У большинства людей в какой-то момент жизни может появиться неприятный запах изо рта. Очень редко, но может появиться запах мочи из полости рта. Существует множество причин запаха мочи, в том числе:

Ринит или синусит;

инфекция желудка;

диета;

хроническое заболевание почек (ХЗП).

Ринит или синусит

Бактериальные инфекции, которые вызывают синусит и ринит, могут привести к неприятному запаху изо рта. Заложенность носа может возникать сама по себе или быть связана с состоянием, называемым синуситом, который является воспалением или инфекцией полой полости в носу и лице.

Как ринит, так и синусит могут быть результатом бактериальных инфекций, аллергии или раздражения носовых полостей. Они часто приводят к неприятному запаху изо рта, который у некоторых людей может пахнуть как моча.

Лечение ринита и синусита зависит от причины и включает:

противоотечные препараты;

антибиотики;

противовоспалительные лекарственные средства;

препараты против аллергии;

кортикостероидные спреи;

операции.

Можно использовать домашние средства:

вдыхание пара;

носовое орошение;

тепло на пораженные участки.

Инфекция желудка

Обычная бактерия под названием Helicobacter pylori (H. pylori) присутствует почти у половины населения мира. Однако большинство людей не имеют никаких симптомов. H. pylori — это бактерия, которая живет в желудке, вызывает воспаление и язвы и может привести к раку желудка у инфицированных людей. Запах аммиака или мочи изо рта является распространенным симптомом этой бактерии.

Дополнительные симптомы осложнений H.pylori могут включать постоянную боль или дискомфорт в желудке, отсутствие аппетита, тошноту или рвоту, вздутие живота, потерю веса и темный цвет стула.

Лечение инфекции

ингибиторы протонной помпы, которые уменьшают выработку кислоты в желудке;

курс антибиотиков;

лечение осложнений, таких как язвы или рак.

Диета

Некоторые продукты могут вызвать образование аммиака в организме, который имеет запах, напоминающий запах мочи. Это характерно для людей, которые придерживаются высокобелковой или кетогенной диеты. Высокое потребление определенных продуктов, таких как лук и чеснок, может привести к неприятному запаху изо рта. Чрезмерное потребление алкоголя может также вызвать запах изо рта, уменьшая производство слюны.

В большинстве случаев легко устранить неприятный запах изо рта, когда он связан с диетическими причинами. Хорошо сбалансированная диета с ежедневными порциями фруктов и овощей приведет к здоровой пищеварительной системе.

Хроническая болезнь почек (ХБП)

ХБП включает ряд заболеваний и расстройств, которые повреждают почки и ограничивают их способность фильтровать отходы организма. Это приводит к серьезному накоплению токсинов в организме, включая аммиак, что приводит к появлению запаха мочи.

Другие осложнения, которые могут возникнуть в результате ХБП, включают анемию, высокое артериальное давление, аномальные уровни электролитов, образование жидкости, сердечные заболевания, повышенный риск инсульта и сердечного приступа и почечную недостаточность.

Несколько факторов могут увеличить риск ХБП, включая диабет, злоупотребление наркотиками, высокое кровяное давление и семейную историю заболевания почек.

Вылечить ХБП невозможно, поэтому лечение направлено на облегчение симптомов. Люди с ХБП должны внести изменения в образ жизни и, возможно, также принимать лекарства от высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина.

Люди с тяжелой формой ХБП могут нуждаться в диализе или пересадке почки.

Уремия

Уремия — это конечная стадия почечной недостаточности. Поскольку почки больше не могут эффективно фильтровать отходы, такие вещества, как мочевина, креатин и другие азотистые продукты, накапливаются в крови, а не выводятся с мочой. Накопление этих азотистых соединений часто приводит к запаху мочи изо рта.

Уремия — тяжелое медицинское состояние, требующее неотложной помощи и госпитализации. Врачи определят основную причину уремии и проведут диализ для фильтрации крови. Некоторым людям может потребоваться пересадка почки.

Рекомендации для предотвращения запаха мочи изо рта Ежедневная чистка зубов поможет сохранить хорошую гигиену полости рта, что поможет избежать неприятного запаха изо рта.

Употреблять больше жидкости, включая воду, соки, чай.

Сократить потребление продуктов питания и напитков, таких как кофе, безалкогольных напитков, молочных продуктов, красного мяса и рафинированных и обработанных пищевых продуктов.

Включать в диету фрукты, овощи и бобовые.

Избегать чрезмерного потребления алкоголя.

Бросить курить, чтобы улучшить здоровье полости рта.

Существует много состояний, которые могут вызвать запах изо рта. Некоторые из них являются временными и решаются сами по себе, в то время как другие могут нуждаться в медицинской помощи.

Литература

Ajibola O. A. et al. Effects of dietary nutrients on volatile breath metabolites //Journal of nutritional science. — 2013. — Т. 2.

Malfertheiner P., Kandulski A., Venerito M. Proton-pump inhibitors: understanding the complications and risks //Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. — 2017. — Т. 14. — №. 12. — С. 697.

Musa-Veloso K., Likhodii S. S., Cunnane S. C. Breath acetone is a reliable indicator of ketosis in adults consuming ketogenic meals //The American journal of clinical nutrition. — 2002. — Т. 76. — №. 1. — С. 65-70.