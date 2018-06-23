Это очень опасно! 10 признаков булимии у подростка

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Булимия — нарушение пищевого поведения, которое характеризуется повторяющимися приступами обжорства с последующим очищением, избавлением от съеденного путем вызывания рвоты.

Булимия сродни наркомании, только наркотиком становится еда. Самостоятельно вырваться из порочного круга сложно.

1. Вызванная рвота и ее последствия

В первую очередь, это царапины от зубов на костяшках правой руки (или левой, если подросток левша). Из-за частых попыток очистить свой организм от еды рано или поздно деформируется фаланга указательного пальца. Царапины, язвы, опухоль, а также поврежденные ногти из-за контакта с желудочным соком — все это главное доказательство того, что пищевое расстройство уже сформировалось. Кроме того, подозрение должен вызывать тот факт, что ваш ребенок после еды надолго удаляется в ванную или в туалет и включает воду, затем возвращается с красным и припухшим лицом. Если к этим признакам добавить потерю веса, то не сомневайтесь, подростку нужна срочная помощь.

2. Фанатичная забота о фигуре и весе

Больные булимией как и анорексией пристально следят за своим весом и фигурой. Желание иметь красивое стройное тело — вот, с чего все начинается. Для самооценки подростка показатели весов занимают чуть ли не первое место и определяют его отношение к себе. Вас должно насторожить, если ребенок слишком критично смотрит на себя в зеркало, отмечает недостатки, сравнивает себя с актрисами, моделями или более стройными сверстниками. Чрезмерное, скорее фанатичное, внимание к фигуре сопровождается ежедневным измерением веса или объемов талии, бедер.

3. Постоянные диеты и ограничения

Резкая смена привычного рациона, подсчет потребляемых калорий, изменение вкусов и предпочтений в еде тоже должно насторожить, даже если ваш ребенок говорит, что переходит на здоровое питание или просто ограничивает сладкое. Кроме того, подросток может избегать семейных ужинов и стараться принимать пищу в одиночестве. Дело в том, что булимики стесняются есть на людях и тщательно скрывают свое расстройство. Причем в общественных местах, например, в гостях, они едят в меру, ничем не отличаясь от остальных.

4. Подросток много времени проводит в ванной или туалете

Главный симптом булимии — желание избавиться от съеденных калорий любыми способами. Чаще всего путем искусственно вызываемой рвоты. В «ход» могут пойти также большие дозы слабительных и мочегонных препаратов. Булимик сначала прилагает максимум усилий для того, чтобы насытиться, а потом с тем же рвением пытается тотчас же избавиться от еды.

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5. Колебания веса

Прямое следствие комплексного нарушения питания, строгих диет, срывов и голодовок. Изменения веса могут быть значительными как в плюс, так и в минус. Иногда колебания могут достигать десяти килограммов в месяц. Подросток иногда скрывает потерю или прибавку веса мешковатой одеждой. Кстати, бесформенная одежда — один из признаков неприятия своей фигуры.

6. Повышенный аппетит

Не только диеты вызывают опасения, но и тот факт, что продукты стали резко исчезать из холодильника, а подросток съедает больше намного обычного. Булимики могут поглощать еду в огромных количествах, не чувствуя насыщения. Пищевое расстройство достаточно быстро прогрессирует. По мере его развития мысли о еде занимают все больше пространства в жизни. Все остальные проблемы и приоритеты уходят на второй план.

7. Проблемы со здоровьем

Частая рвота раздражает глотку и пищевод, а из-за несбалансированного питания зубы становятся слабыми. Часто возникает кариес и повреждается эмаль зубов. Неконтролируемое применение различных слабительных средств может вызвать диарею или запор. Рвота и мочегонные препараты неизбежно приводят к нарушению баланса электролитов, а также может развиться обезвоживание. Внешне это проявляется сухой и кожей с частыми раздражениями.

Характерный признак у девушек — нарушения менструального цикла. Мамы могут заметить, что их дочери-подростки стали реже пользоваться гигиеническими средствами. Гормональный сбой внешне проявляется раздражительностью, плаксивостью. нервозностью.

Клиническими симптомами булимии может быть припухание желез на лице и на шее, постоянная болезненность в горле, воспаление пищевода, проявляющееся изжогой.

Другими последствиями булимии являются выпадение волос, выраженная слабость, мышечная усталость, головокружение и нарушение обмена веществ.

8. Депрессия и склонность к одиночеству

Постепенно подросток, зацикленный на еде, становится замкнутым, нелюдимым, подавленным, а иногда — агрессивным. Он старается избегать мероприятий с застольем, испытывает депрессию во время праздников. Неконтролируемые приступы обжорства и невозможность ограничить себя в пище вызывают неврозы. Снижается внимание и работоспособность. Подростки с расстройством питания отличаются заниженной самооценкой, чувством вины, излишней самокритикой, имеют искаженное представление о собственном весе и теле.

9. Перфекционизм

В группе риска пищевых зависимостей — отличники, умные и чувствительные люди. Они амбициозны, во всем стремятся быть лучшими, успешными, достигать поставленных целей. Но в погоне за идеалом им трудно жить в ладу с собой, со своим телом и перестать совершенствовать себя каждую минуту.

10. Чрезмерная увлеченность фитнесом, физическими упражнениями

Косвенный признак, который не всегда говорит о пищевом расстройстве. Подросток может резко увеличить физическую нагрузку: бегать, ежедневно посещать фитнес-клуб, заниматься танцами до изнеможения и т.д. Любой фанатизм должен насторожить родителей.