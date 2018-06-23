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Самая полезная и самая вредная обувь
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Самая полезная и самая вредная обувь 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Научные специалисты рекомендуют по возможности как можно чаще ходить не в обуви, а босиком. Ученые из Гарвардского университета нашли ответ на вопрос о том, какая обувь может считаться самой полезной, а какая — худшей для здоровья человека. Поразительно, но к разряду вредной обуви оказались причислены кроссовки. Выяснилось, что обувь с амортизирующей подошвой, несмотря на кажущийся комфорт, оказывает человеку «медвежью услугу». Исследователи констатировали: амортизаторы делают ноги слабыми и более склонными к травмам.
«При ходьбе в такой обуви мышцы ног работают хуже, чем при ходьбе босиком. Мягкие подошвы не дают возможности ногам регулярно «тренироваться» — в результате увеличивается риск проблем со здоровьем ног», — конкретизировали авторы проекта.
По мнению экспертов, женщинам и мужчинам лучше носить легкую обувь на плоской подошве — например, сейчас идеальны для этого летние сандалии. Ходьба в такой обуви лучше всего имитирует ходьбу босыми ногами. Кроме того, очень полезно менять разные модели обуви, это дает эффект тренировки для мышц ног. Самым вредным видом обуви ученые сочли модели на каблуке: их постоянное ношение может деформировать стопы. Ранее МедикФорум писал о том, как проще пережить жаркую и душную погоду.
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