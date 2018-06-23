5 страшных ошибок по уходу за кожей, которые вы скорее всего делаете

Многие делают ошибки по уходу за кожей. Будь то привычка ложится спать с не до конца снятым макияжем, не пить достаточное количество воды или забывать использовать крем для глаз, мы все время делаем ошибки по уходу за кожей. Однако некоторые ошибки могут быть хуже, чем другие, когда речь заходит о здоровье вашей кожи. Дерматолог доктор Джастин Хексталл, от имени The Harley Medical Group, объясняет, что, по ее мнению, может мешать стать коже лучше. МедикФорум собрал ее советы, которые помогут привести кожу в тонус и сохранить ее молодость.

1. Чрезмерное усложнение процедуры по уходу за кожей

«Я бы сказала, что 50% тех, кого я вижу в моей клинике, слишком усложнили режим по уходу, который наносит реальный ущерб кожному барьеру и нарушает естественный кислотный рН. Люди совершают больше экспериментов, особенно сейчас, когда у них есть доступ к разным советам в социальных сетях, ориентированных на уход за кожей и советы по красоте», — говорит Хексталл. Стоит проявлять осторожность, поскольку иногда можно встретить проблемную кожу у девочек в возрасте от 20 до 30 лет, как следствие постоянного переключения продуктов и чрезмерно усердных режимов ухода за кожей. Не стоит слишком экспериментировать. Достаточно найти, что работает и пытаться придерживаться этого метода дольше, чем в течение недели. Продукты могут требовать не менее шести недель использования, чтобы была заметна разница, а также важно помнить о том, что для поддержания результатов необходимо постоянное использование, вы должны оставаться приверженными тем средствам, которые вы используете.

2. Не адаптированные привычки по уходу за кожей к возрасту

Нет сомнений в том, что ваша кожа меняется на протяжении всей вашей жизни. Режим ухода за кожей, который вы использовали в двадцать лет не обязательно будет оставаться подходящим для вас в тридцать лет. В двадцать лет мы часто видим так называемую подростковую кожу с маслянистостью и случайными воспалениями. Однако часто это десятилетие, когда большинство людей чувствует, это пик здоровья кожи. Нежная кожа, которая относительно вынослива, имеет молодое свечение и у большинства уже закончились прыщи. К тридцати годам мы обычно начинаем замечать, что кожа становится немного менее увлаженной, для некоторых это может быть первый раз, когда им нужно начинать использовать увлажняющий крем. Динамические морщины, которые мы видели в двадцать лет стали более устойчивыми с развитием тонких линий.

К сорока годам наша кожа начинает отражать наш образ жизни и уход за кожей. Люди начинают замечать повышенную сухость, поскольку кожный барьер становится менее эффективным. Потеря стойкости кожи и возрастных пятен и видимых венок является распространенной жалобой. Это время для того, чтобы вкладывать средства в хорошие продукты по уходу за кожей. Стоит использовать антиоксидантную сыворотку и фокусировать свою диету на антиоксидантных продуктах. Опять же, очень важна солнечная защита, стоит пользоваться более активными методами защиты.

3. Нет, уход за кожей не разрешает отказаться от здорового образа жизни

«Ваш собственный уход за кожей не будет автоматически решать ваши проблемы с кожей. На мой взгляд, золотой стандарт хорошей кожи — это здоровый образ жизни, хорошая диета и режим ухода за кожей, который подходит вам. Мои лучшие четыре фактора образа жизни, которые делают кожу наиболее слабой — это УФ-облучение, курение и чрезмерное употребление алкоголя, городская жизнь (с повышенным воздействием загрязнения) и хронический стресс, особенно в сочетании с недостатком сна. Независимо от того, насколько увлажняет выбранный вами увлажняющий крем, он не будет отменять обезвоживающие эффекты курения. Если вам нужна хорошая кожа, вам нужно изменить некоторые привычки образа жизни.

4. Не включать уход за лицом в ежедневный уход

Очищение кожи может быть очень полезно для поддержания здорового сияния. Регулярный уход за лицом для снятия омертвевших клеток кожи и увлажнения кожи творит чудеса. Микро-игольные процедуры, особенно в сочетании с гидратирующими агентами, такими как гиалуроновая кислота и анти— -оксидантами могут действительно повысить сияние кожи.

5. Использование только одной процедуры

Если вы хотите бороться с признаками старения с помощью Ботокса и наполнителей, то это может оказать существенное влияние на замедление воздействия старения кожи, однако, нельзя пользоваться только этим методом. Очень важно проконсультироваться с сертифицированным специалистом, чтобы узнать его мнение и обсудить различные варианты улучшения состояния кожи, чтобы достичь желаемых результатов.

При этом, иногда кажется, что мы все находимся в бесконечном стремлении к лучшей, гладкой, светящейся коже. Это означает, что мы тратим часы на чтение статей, изучаем все новинки или просто рассматриваем в инстаграм то, что используют звезды. Однако очень часто это требует больших вложений. Но есть и недорогие средства, которые могут помочь в поддержании кожи. Так, например, дерматологи рекомендуют увлажняющий лосьон CeraVe. Этот недорогой базовый продукт не является ароматизированным и не закрывает поры, он отлично подходит для чувствительной кожи, подверженной акне.

Обычная гранатированная ретиноидная 2% эмульсия также подходит для ухода за кожей и стоит недорого. Ретиноиды являются краеугольным камнем процедур против старения кожи, но часто вызывают раздражение и шелушение кожи, особенно если у вас сухая, чувствительная кожа. Эта формула гораздо более мягкая, но в равной степени эффективная. Термальная весенняя вода La Roche-Posay еще одно недорогое, но качественное средство. Когда речь заходит о бюджетных продуктах, La Roche Posay — идеальный вариант. Thermal Spring Water состоит из комбинации минеральных солей и микроэлементов, например селена, который обладает превосходными успокаивающими и антиоксидантными свойствами. Ранее эксперты назвали средства по уходу за кожей, от которых стоит отказаться.