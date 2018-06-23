Растяжка в домашних условиях — эффект на лицо

Кроме этого, даже благодаря самым простым статическим упражнениям на растяжку ты можешь укрепить связки и суставы. В результате регулярных занятий в домашних условиях ты добьешься красивой прямой спины, выносливых мышц и умения садиться на шпагат без труда!

Универсальные упражнения на растяжку

Статические упражнения — самые простые и универсальные. Если есть возможность и желание, их можно выполнять хоть каждый день. Смотри, только не переусердствуй, чтобы не ухудшить общее состояние, особенно, если ты новичок.

Приучай организм к нагрузкам потихоньку, избегай сильных болевых ощущений!

Комплекс упражнений для новичков

Следующие упражнения прекрасно подойдут тем, кто только начал растяжку на тренировках дома:

Пятиминутная разминка (бег на месте, выпрыгивания из положения «на корточках» 20 раз, интенсивные махи ногами вперед, назад, по сторонам).

Перекаты с одной ноги на другую (по 30 раз на каждую ногу), при этом максимально широко расставляй ноги в стороны и переноси вес с одной конечности на другую, стараясь максимально сохранить устойчивость положения тела.

Наклоны вперед 15-20 раз (сомкни пятки, наклонись из стоячего положения и тянись руками как можно ниже).

Наклоны из сидячего положения 15-20 раз (садись на пол, широко раздвинь ноги и тянись руками до пальцев ног).

«Бабочка» (сядь на пол, сомкни ступни и аккуратно дави руками на коленки, при этом насколько возможно прогибай спину вниз, а потом плавно выгибай как можно выше).

«Кошечка» (стань на четвереньки, упри ладони и колени на пол, максимально прогни спину вниз, а потом плавно выгни как можно выше).

«Кобра» (встань коленями на пол, вытяни корпус вперед, старайся дотянуться руками как можно дальше, а потом подтяни туловище к рукам, при этом выпрямляй их и параллельно распрямляй ноги).

Неторопливые наклоны корпуса в стороны из стоячего положения (задерживайся до 30 секунд в каждом положении).

«Мостик» из стоячего положения (с 1-го раза может и не получиться, но уже скоро твой «мостик» будет намного аккуратнее).

Посадка на шпагат (чтоб сесть на поперечный или продольный шпагат и не навредить себе, не дави на ноги, делай плавные движения и уже через несколько занятий ты заметишь прогресс).

Правильная растяжка дома

Теперь ты знаешь, как сделать растяжку дома. Чтобы получить из первоначального комплекса максимум пользы, помни про режим дыхания: при выдохе напрягай мышцы, включай их в работу, при вдохе — наоборот расслабляй.

Не старайся «пыхтеть» при растяжке, дыши при этом ровно и спокойно, а главное, равномерно. Если ты будешь соблюдать все правила дыхания, ты скоро заметишь, что упражнения выполнять станет легче, да и дискомфорт от физической нагрузки уходит быстрее.

Все упражнения выполняй плавно, не делая резких рывков и движений. Иначе, будет растяжение мышц и прочие травмы. По мнению некоторых тренеров, растяжка ног дома и других частей полезна именно в утреннее время. Полчаса утренней тренировки заменяют 1,5 часа занятий вечером. Не игнорируй упражнения в сидячей позе («бабочка», «поза лотоса»). Они очень полезны для суставов и связок ног.

Как быть, если после растяжки болят мышцы?

«Нет боли — нет результата». В этом высказывании есть доля правды. В процессе тренировки и после ее окончания боль должна быть умеренной, но никак не острой. Классно, когда растяжка дома для начинающих проходит продуктивно: на следующее утро ты ощущаешь определенное напряжение в суставах и боль в мышцах. Однако если боль резкая и сильно ограничивает в движениях, то нужно убедиться, что нет травм, и далее тренируйся осторожнее. Кстати, легкую боль и тяжесть в мышцах, появляющуюся на другой день после упражнений, просто убрать с помощью активной разминки без силовой нагрузки. Это могут быть приседания, пробежка, повторения отдельных упражнений из классической «растягивающей» программы.

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Эта проблема, как правило, беспокоит новичков. Однако каждый человек индивидуален, также как, и отзывчивость его мышц и связок. Правда, есть факторы, которые могут повлиять на результат. В первую очередь, это:

Возраст.

Природная гибкость.

Общая тренированность человека.

Длительность и интенсивность первоначальной разминки.

Количество и характер тренировок.

Для лучшего эффекта делается растяжка дома под видео. В любом случае, если тренироваться регулярно, результат будет на лицо!

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