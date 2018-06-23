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Что происходит при приеме стероидов
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Что происходит при приеме стероидов 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Стероидами называют вещества животного или растительного происхождения с высокой биологической активностью. Любители культуризма и других видов спорта используют стероиды в качестве допинга, увеличивающего массу мышц. Такой подход позволяет ускорить восстановление и повысить выносливость.
Стероиды можно сравнить с тестостероном, если говорить о фармакологическом воздействии. Однако, как правило, они превосходят его по мощности.
Говоря простым языком, анаболики вводят организм в процесс, похожий на половое созревание у подростков. При этом стероиды влияют на весь организм в целом и способны нарушить работу разных органов. Именно поэтому к приему стероидов нужно отнестись максимально осторожно. И уже тем более без лишней надобности не стоит ими злоупотреблять.
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