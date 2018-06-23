Что происходит при приеме стероидов

Стероидами называют вещества животного или растительного происхождения с высокой биологической активностью. Любители культуризма и других видов спорта используют стероиды в качестве допинга, увеличивающего массу мышц. Такой подход позволяет ускорить восстановление и повысить выносливость.

Стероиды можно сравнить с тестостероном, если говорить о фармакологическом воздействии. Однако, как правило, они превосходят его по мощности.

Говоря простым языком, анаболики вводят организм в процесс, похожий на половое созревание у подростков. При этом стероиды влияют на весь организм в целом и способны нарушить работу разных органов. Именно поэтому к приему стероидов нужно отнестись максимально осторожно. И уже тем более без лишней надобности не стоит ими злоупотреблять.

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