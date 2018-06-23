Пилатес для похудения: килограммы уходят и больше не возвращаются

Что представляет собой пилатес?

Это вид программы по фитнесу, которая нацелена на укрепление всей мускулатуры тела. В ней сочетаются элементы йоги и аэробики, а также боди-балета и стретчинга. Пилатес ценят за его простоту и эффективность!

Пилатес для похудения дома применяется людьми любого возраста, даже если есть проблемы со здоровьем.

У него почти нет противопоказаний. Степень физической подготовки тоже особо не имеет значения.

Все упражнения из комплекса необходимо выполнять медленно, вдумчиво. Так ты будешь в безопасности в процессе занятий. Первоначально программа предназначалась для людей, которым нельзя вести активную физическую нагрузку.

Главная задача — научиться ощущать каждую частицу своего тела, чтобы обрести душевную гармонию. Правила выполнения фитнес-программы:

Дыши глубоко.

В процессе упражнений концентрируй внимание на движениях.

Запомни главное правило: в процессе выполнения любого упражнения нагрузка приходится на пресс, то есть на мышцы живота.

Делай плавные, продуманные и неторопливые движения.

Выполняй гимнастику старательно, сосредоточенно, все движения должны быть последовательными и регулярными.

Сколько килограмм можно скинуть по данной методике?

Пилатес для похудения в домашних условиях эффективен, однако не стоит рассчитывать на моментальные результаты. Результат будет, но не сразу! При выполнении комплекса упражнений для похудения учитывай, что только 10 минут ежедневных занятий дадут эффект.

Уроки пилатеса для похудения направлены на медленное и здоровое уменьшение массы тела. Достоинство системы в том, что ее можно выполнять в послеоперационный период с целью восстановления работоспособности, а также во время беременности или кормления грудью.

Максимум пользы достигается путем сочетания пилатеса и диетического питания. При этом похудение происходит постепенно, так как медленно запускается механизм сжигания калорий. В результате твои мышцы крепнут, обвисшая кожа подтягивается и организм в целом омолаживается. Но одних занятий не хватает. Чтобы добиться лучшего эффекта, нужно совмещать образ жизни с рационом питания.

За одно занятие гимнастики можно сжечь 250-400 калорий, что достаточно мало в сравнении с активным спортом. Зато польза для организма бесценна!

Резкое уменьшение веса организм воспринимает, как стресс. А это может привести к скорейшему возвращению килограммов и проблемам со здоровьем. Упражнения пилатеса для похудения — совершенный способ работы над своим телом!

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Первые результаты, которые ты ощутишь, — это подтянутые и изящные мышцы, рельефный пресс, упругие ягодицы. Эффект почувствуешь уже через пару месяцев регулярных занятий. А за 6-8 месяцев можно полностью привести свой вес в порядок, работая с видео по пилатесу для похудения.

Комплекс необходимых упражнений

Начинай тренировку с базовых упражнений. И только после освоения простого переходи к более сложному. Наилучший результат достигается в сочетании с кардионагрузками.

Схема работы: 2 минуты кардио (прыжки на скакалке, бег, велотренажер) — 2 упражнения пилатеса. Сделай так 3 раза.

Пилатес на начинающих худеть включает следующие эффективные упражнения:

Прими исходное положение «стоя», при этом руки вдоль туловища. Наклонись вперед, руками упрись о пол, колени прямо. Сделай 2-3 «шага» руками вперед, задержись на 15 секунд, присядь с прогибом поясницы, задержись на 15 секунд.

Прими исходное положение «лежа на боку», делай круговые движения выпрямленной ногой. Повтори упражнение со второй ногой. Выполняй упражнение с каждой конечностью по 1 минуте.

Прими исходное положение «лежа на спине», выполняй подъемы ног и верхней части туловища, делая упор на ягодицы. Сделай не меньше 10-15 повторов.

Прими исходное положение «стоя на четвереньках», при этом голова прямо. Подними левую руку и левую ногу, постой так пару секунд, вернись в исходное положение. Выполни аналогичные действия с правой стороной.

Прими исходное положение «лежа на животе», совершай подъемы ног и рук, живот при этом должен чувствовать напряжение. Делай движения на протяжении 45 секунд, потом отдохни. Сделай 2-3 повтора.

Отзывы о программе для похудения пилатес

Анастасия

“Вот уж, не думала, что пилатес окажется настолько полезным и эффективным! Предполагала, что это занятия для лентяев, и не принимала всерьез такие нагрузки. Однако в послеродовой период я искала доступные упражнения, которые можно выполнять в это время. Всего за 4 месяца я привела свое тело в порядок, при этом избавилась от 9 килограммов! Рекомендую этот комплекс всем!”

Екатерина

“Постоянно занималась активным спортом. Но последние 6 месяцев подсела на пилатес. Сначала начала заниматься с опытным тренером. К моему удивлению, я не могла повторить простейшие, на первый взгляд, упражнения! Спустя несколько месяцев тренировок мое тело стало гибким, походка и дыхание легким. Мне удалось скинуть 10 килограмм, хотя изначально стремления было мало. ”

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