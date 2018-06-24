Что делать при пищевом отравлении в домашних условиях

В медицинской практике часто встречаются случаи, когда пациента доставляют в больницу с пищевым отравлением. Такое заболевание может быть легким, и тогда отравление пищей лечится в домашних условиях, но не многие знают, что делать при тяжелой стадии недуга. Как говорят доктора, следует оказать пациенту первую помощь, после чего вызвать скорую помощь. ​

Отравление происходит продуктами, которые заражены токсинами или болезнетворными бактериями. Также к пищевому отравлению можно отнести употребление в пищу ядовитых грибов. Стоит отметить, что при отравлении обычной пищей и грибами, первая помощь пациенту будет отличаться.

К наиболее опасным продуктам следует отнести мясо, различные колбасы и консервы, а также молочные изделия и само молоко. Инфицированию более подвержено мясо в измельченном виде, это паштет и холодец. Первая симптоматика отравления может проявить себя спустя два часа после приема пищи, но в некоторых случаях токсины воздействуют на организм медленно, и признаки проявляются только через 26 часов. Все зависит от количества употребленной пищи, а также дозы токсина, которая в ней присутствовала. Мы поговорим подробнее о симптоматике отравления, а также расскажем, как оказать первую помощь.

Виды отравлений

Пищевые отравления классифицируются по группам, специалисты выделяют два вида, к ним относится микробное и немикробное. О каждом из них следует поговорить более подробно.

Микробное заражение:

микроскопические грибки;

кишечная палочка;

ботулиновая палочка;

энтерококки;

стафилококки;

протей;

парагемолитический вибрион.

Это далеко не весь список, который можно включить в микробное поражение кишечного тракта, но именно эти микроорганизмы чаще всего встречаются в медицинской практике.

Не микробное заражение:

отравление организма человека ядовитыми веществами, содержащимися в растениях;

отравление продуктами, в составе которых присутствуют токсины, которые образовались при неправильном хранении;

химические добавки, которые могут присутствовать в продуктах питания, сюда относят нитраты, вредные добавки и пестициды.

Если человек съел некачественную пищу и у него появились первые симптомы, необходимо выяснить, что делать при отравлении пищей. Первая помощь должна быть оказана в домашних условиях.

Основные признаки пищевого отравления

Если расстройство желудка проявляет себя сильными признаками, пациенту необходимо в кратчайшие сроки оказать первую помощь. Если не оказать пациенту помощь своевременно, то токсины продолжат отравлять организм, тем самым ухудшая симптоматику и самочувствие больного, это может привести к серьезным последствиям.

Основные признаки отравления организма пищей:

приступы тошноты, внезапная обильная рвота (может возникать многократно);

развивается диарея, при этом каловые массы имеют резкий запах, чаще всего стул водянистый, в нем присутствуют кусочки непереваренной пищи;

наблюдается слабость в теле, потемнение в глазах и сильное головокружение из-за интоксикации;

в животе скапливаются газы, из-за чего возникает вздутие, могут проявляться спазмы и боли;

в некоторых случаях снижается или повышается артериальное давление, биение сердца учащается;

возникают головные боли;

пациент теряет аппетит;

при сильном отравлении и интоксикации, присутствует озноб и повышение температуры тела.

Так как симптоматика достаточно серьезна и может сильно ухудшить состояние больного, каждый должен знать, что делать при отравлении пищей. Врачи рекомендуют оказать первую помощь в домашних условиях, чтобы до приезда скорой помощи, пациенту не стало значительно хуже. Существует масса серьезных кишечных заболеваний, которые несут серьезную опасность для организма. К таким болезням следует отнести:

ротавирусная инфекция;

дизентерия;

ботулизм;

сальмонеллез;

кишечный грипп.

Все эти заболевания требуют госпитализации пациента, так как могут привести к некоторым осложнениям. Для лечения большинства болезней из этого списка, врачи используют антибактериальные препараты и противовирусные средства. Дополнительно применяется диета.

Семь основные правил оказания помощи

Можно выделить семь основных правил, которые помогут оказать первую помощь пострадавшему в домашних условиях. Для тех кто не знает, что делать при отравлении пищей, мы опишем основной план действий:

Очищение кишечника и желудка. Очень важно вывести токсины из организма, так как острое отравление вызвала еда, достаточно провести промывание желудка. Для этого пациенту дают выпить несколько бокалов чистой воды, а затем вызывают рвоту. Таким образом следует поступить несколько раз, пока из желудка не будет выходить только чистая вода. Не стоит использовать таблетки против рвоты сразу, так как с помощью этого рефлекса, организм пытается очистить себя от токсинов. Это касается и приступов диареи. Уже после очищения желудка, разрешается применить препараты.

Остановка интоксикации организма. Для этого врачи используют сорбенты, которые помогают собрать все токсины в желудке и кишечнике, а затем вывести наружу. В этих целях используется Полисорб, Активированный уголь или Энтеросгель. Все препараты очень эффективны.

Противорвотное средство. Если приступы рвоты продолжаются, а желудок уже был промыт, пациенту разрешается дать препарат, который помогает купировать рвотный рефлекс. Чаще всего используется Церукал в таблетках.

Предотвращение обезвоживания. Важная часть первой помощи больному, так как обезвоживание организма может привести к летальному исходу в тяжелых случаях. Врачи рекомендуют использовать такие растворы, как Регидрон или Гастролит. В составе этих препаратов содержатся минеральные вещества, которые восстановят солевой и водный баланс в организме больного. Также разрешена кипяченая и минеральная вода.

Отказ от пищи. Если отравление носит не тяжелый характер и больному не нужна помощь врачей, то достаточно не давать пациенту пищу в течение суток. После этого разрешается использовать диетическое питание, которое не будет перегружать желудок и кишечник.

Вызов неотложной помощи. При острых признаках диареи, непрекращающейся рвоте или потере сознания, больному следует немедленно вызвать скорую помощь. При потере сознания проводить промывание желудка самостоятельно строго запрещено.

Восстановление работы желудка и кишечника. После отравления в течение двух недель, пациент должен принимать ферментные препараты и пробиотики. К пробиотикам относится Лактобактерин, наиболее известные ферментные препараты, это Фестал и Энзимтал, также можно применить Мезим.

Мы максимально подробно описали, что делать при отравлении пищей, стоит учесть, что в домашних условиях использовать антибиотики или очищающие клизмы не следует. Назначить прием антибактериальных средств может только лечащий врач, такая терапия применяется только после установления типа возбудителя.

Первая помощь ребенку

Дети особенно подвержены отравлению пищей, так как их пищеварительная система не всегда может справиться с бактериями и микробами. Родители должны помнить, что своими силами оказывать первую помощь ребенку до одного года нельзя, следует немедленно вызвать скорую помощь. Детей до трех лет при признаках отравления госпитализируют, проводить самостоятельно промывание желудка таким малышам строго запрещено. При признаках интоксикации, родители могут оказать первую помощь:

пациенту обеспечивают полный покой;

ребенка следует уложить на бок и следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути малыша;

до полного исчезновения рвоты, нельзя давать больному пищу;

промывать желудок можно детям от пяти лет, разбавив в литре воды чайную ложку соды;

когда ребенок выпьет раствор, родители пальцем нажимают на корень языка, тем самым вызывая рвоту;

после этого больному дается сорбент.

Профилактика

Профилактика отравлений достаточно проста, достаточно покупая продукты, следить за их сроком годности. В дополнение не следует нарушать правила хранения мяса и молочных продуктов, а также блюд из них. Как говорит статистика, домашние блюда являются более безопасными, поэтому лучше избегать закусочных и точек быстрого питания. Приобретать продукцию рекомендуется в больших супермаркетах и проверенных магазинах. Стоит отказаться от покупки мяса в палатках у дороги, а также от приобретения молочных продуктов, которые не имеют сертификата качества.