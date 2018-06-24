Как быстро избавиться от угрей за 1 день самостоятельно

Угревая сыпь — это проблема кожных покровов лица № 1 не только молодых парней и девушек, но и взрослых людей. Заболевание акне при желании хорошо поддаётся лечению. Есть достаточно вариантов, как быстро за 1 день избавиться от угрей на лице в домашних условиях. Конечно, идеально гладкой кожи добиться будет сложно, но значительно улучшить её состояние получиться в любом случае. ​

Несколько слов о том, что такое угри

Угри — это воспалительный гнойный процесс сальных желез кожи, который может протекать локально (единичные высыпания) или диффузно, вызывая заболевание акне.

Важно понимать, что воспалительный процесс нельзя просто так остановить. Он имеет свои стадии и остановка или заморозка воспалительного процесса на одной стадии просто приведёт к формированию более затяжного периода созревания.

Все процессы улучшающие состояние кожи при угревой сыпи должны быть направлены на:

1. Ускорение завершения воспалительного процесса.

2. Очищение сальных желёз от гнойничкового содержимого.

3. Предотвращение появления новых очагов воспаления.

Быстрое очищение кожи от угрей

Многие молодые ребята ежедневно задаются вопросом «Как за 1 день избавится от угрей на лице?», хочется сразу ответить, что в домашних условиях быстро такое сделать очень сложно. Это очень многокомпонентный пошаговый процесс, требующий ежедневной затраты времени и достаточного количества терпения и сил. Результат, в свою очередь не заставит себя ждать.

Несколько вариантов избавления от угревой сыпи в домашних условиях:

1. Паровое очищение.

2. Очищение кожи лица с помощью маски.

3. Чистка яичным белком.

Паровое очищение является лучшим выбором при необходимости быстрого очищения кожи от угрей.

Паровое очищение кожи от угревой сыпи

Паровое очищение имеет массу преимуществ, главными из которых можно считать натуральность компонентов и физиологичность процесса. Чтобы очистить кожу от воспаления с помощью этого метода необходимо соблюдать пошаговую инструкцию:

1. Очистить лицо с помощью гипоаллергенных тоников, лосьонов, мицелярной виды и т.д.

2. Распарить лицо в течение 20-30 минут. Для этого в ёмкость с горячей чистой водой добавьте пару капель любимых эфирных масел из расчета 2-3 капли на 1 литр. Желательно, чтобы масла обладали антисептическими свойствами. Накрыть голову полотенцем и подышать паром. Это расширит поры лица и поможет максимально безвредно удалить гнойное содержимое из воспалённых пор.

3. После распаривания лица подушечками пальцев с помощью любого моющего средства удалите с лица содержимое воспалённых пор.

4. Протрите лицо средством для сужения пор. Подойдут средства, содержащие эфирные масла чайного дерева. Масло чайного дерева не только снимает воспаление, но и является хорошим антисептиком с подсушивающим свойством.

Правила, которые помогут в лечении акне

Советы по избавлению от угревой сыпи в домашних условиях:

1. Не стоит сильно растирать лицо и ежедневно удалять угри, так как это может вызвать лишнее раздражение и травматизацию кожи.

2. Любые манипуляции на лице можно делать только при соблюдении правил гигиены. Кожа лица должна быть чистой и предварительно тщательно вымытой от пыли, остатков кожного жира, пота и т.д. Всё что касается лица должно быть очищенным от грязи, пыли, остатков моющих средств и т.д. Такие правила позволят избежать нежелательного инфицирования кожи.

3. Угревая сыпь хорошо поддаётся лечению при соблюдении правильного питания, нормализации режима сна и отдыха, отсутствия стрессовых факторов и соблюдения чистоты кожи всего организма.

В итоге, можно сказать, что избавиться от угрей на лице быстро за 1 день в домашних условиях практически невозможно, но соблюдение пошаговых инструкций по механическому удалению содержимого из воспалённых сальных желёз значительно улучшит внешний вид кожи. Помните, чтобы избавиться от акне нужно интенсивно лечиться как минимум пару месяцев.