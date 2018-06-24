Полезные свойства и противопоказания подорожника

Подорожник — это лекарственное растение, которое несколько десятков лет используется в качестве ранозаживляющего средства. В народной медицине знахари применяют подорожник в качестве антибактериального и противовоспалительного средства, также трава используется для лечения сухого кашля в хронической форме. ​

Настои и отвары растения применяют для лечения желудочных и кишечных заболеваний, в дополнение они помогают вылечить инфекции мочевыводящих путей. Подорожник имеет массу лечебных свойств, но при этом у растения имеются и противопоказания, о которых мы поговорим более подробно.

Подорожник можно обнаружить в дикой природе, он растет в северном полушарии земли, но чаще всего растение произрастает у подножия гор. Также его можно встретить на лугах и пастбищах, все же в дикой природе растение стало встречаться все реже.

yandex_ad_1 Основной состав листьев подорожника

Лечебные свойства подорожника заключаются в его листьях, но следует помнить, что растение имеет противопоказания к использованию. Поэтому перед применением таких средств, следует проконсультироваться с доктором. Свежие листья принято прикладывать к различным ранам и фурункулам, настои используются для лечения заболеваний внутренних органов.

А чтобы излечить гнойники на коже, следует готовить мазь на основе растения.

Химический состав:

сапонины;

витаминные вещества, такие как С, А и К;

дубильные вещества;

алкалоиды;

органические кислоты разного вида;

флавоноиды;

полисахариды.

Семена растения содержат до 44% слизи, а также в их составе 22% жирных масел, присутствуют аминокислоты и протеин.

Список полезных свойств

В составе этого растения присутствует большое количество полезных компонентов, стоит отметить разнообразие органических кислот, сюда можно отнести кремниевую, щавелевую, олеаноловую и лимонную кислоту, а также янтарную и бензойную. Также подорожник содержит в себе пектин, различные витамины и дубильные вещества.

Благодаря такому богатому составу, лекарственное растение обладает массой полезных качеств для организма:

оказывает антибактериальное действие;

обладает антисептическими свойствами;

помогает снять воспалительный процесс;

обладает вяжущим действием.

Показания к применению

Дерматология. Лечебные свойства подорожника используются в дерматологии, но стоит помнить о противопоказаниях средства, ведь на растение может возникнуть аллергия.

Мази на основе травы применяют для лечения ран, ссадин и воспалений на коже, также средство помогает при воспалении слизистых.

А также:

Респираторные заболевания. Настои эффективно действуют при сухом кашле, также средство применяют при синусите или бронхите хронической формы.

От простуды. Можно приготовить отвар на основе растения, чтобы избавиться от неприятных симптомов простуды и повысить защитные силы организма.

При анемии. Многие врачи советуют использовать настой подорожника при развитии анемии, также средство помогает быстрее вылечить геморрой.

При кровотечении. Еще в давние времена листья подорожника применяли в качестве кровоостанавливающего средства, достаточно было приложить чистый лист растения к ране и сделать повязку.

Воспаление глаз. Настоем промывают глаза при развитии конъюнктивита, кроме этого можно использовать раствор при воспалении век.

Укусы насекомых. Следует применять отвар из лекарственной травы, чтобы снять воспаление и зуд после укусов насекомых

Стоит упомянуть о лечебных свойствах семян подорожника, так как они не менее полезны, но тоже имеют ряд противопоказаний к использованию. Именно семена растения обладают мягким слабительным эффектом, поэтому помогают избавиться от запоров.

yandex_ad_2 В дополнение растение помогает от таких недугов, как:

обострившийся геморрой;

воспалительный процесс в кишечнике;

развитие энтероколита.

Как говорят медики, если правильно и регулярно применять семена подорожника, можно очистить организм от вредного холестерина, и в дополнение снизить уровень желчных кислот. Отвары на основе семян подорожника принято использовать при заболеваниях кожи различного типа. Многие специалисты утверждают, что настои и отвары позволяют привести количество сахара в крови в норму.

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Средство справляется с женским бесплодием и оказывает благотворное действие на репродуктивную систему у мужчины. Употребление средств на основе семян подорожника, помогает бороться с депрессивным состоянием и улучшает эмоциональный фон.

В дополнение семена подорожника обладают и другими полезными свойствами для всего организма, так они оказывают:

Противомикробное действие на организм. Отвары и настои на основе растения помогают устранить вредные микробы, и оказывают заживляющее действие.

Защита кишечника от воспаления. Знахари рекомендуют применять растворы из лекарственного растения, чтобы вылечить колит, или воспаление кишечника. В составе семян присутствует слизь, именно она обволакивает стенки кишечника изнутри, тем самым защищая их от раздражения.

Применение в области стоматологии. Средства на основе подорожника часто используются при развитии стоматита или заболеваниях десен. Достаточно полоскать полость рта отваром из подорожника. Препараты на основе этого растения отлично устраняют зубную боль.

Повышение аппетита. Как говорят отзывы, подорожник обладает не только лечебными свойствами, но и повышает аппетит. Но стоит осторожнее использовать растение, так как у него имеются противопоказания к применению. Средство быстро улучшает аппетит, а также восстанавливает работу пищеварительной системы. Настои рекомендуют применять при язве желудка и гастрите, который отличается пониженной кислотностью.

Косметическая сфера. Рекомендуется заморозить отвар из лекарственной травы в формочке для льда, а затем ежедневно протирать таким кубиком лицо. Не менее эффективен отвар для восстановления красоты волос, достаточно ополаскивать локоны после мытья.

Возможный вред и противопоказания

Как мы уже говорили, подорожник имеет не только лечебные свойства, но и противопоказания, которые следует внимательно изучить. Если применять подорожник неправильно, это может привести к негативным последствиям. Как говорят специалисты, лучше всего не применять настои, приготовленные на основе растения, если кислотность в желудке повышена, а также при избыточной выработке желудочного сока.

Ограничивается применение подорожника при наличии заболеваний желудка, кишечника или других органов пищеварительной системы.

Пациентам рекомендуется обратиться за консультацией к врачу, чтобы доктор посоветовал лучший вариант лечения, а в дополнение одобрил использование подорожника.

Существует еще несколько дополнительных ограничений по использованию этого растения:

наличие тромбов или высокий риск их образования;

повышенная свертываемость крови;

непереносимость лекарственного растения.

При длительном использовании лекарственных настоев на основе этого растения, свертываемость крови повышается, что ведет к риску образования тромбов. Если ранее пациент не использовал препараты на основе подорожника, ему следует начинать с минимальных доз, чтобы отследить реакцию организма.

Особенную осторожность следует соблюдать тем людям, которые склонны к аллергическим реакциям и страдают от приступов астмы.

Лечебные свойства для желудка

Подорожник обладает массой лечебных свойств, которые можно применять при терапии заболеваний желудка. Стоит помнить о противопоказаниях растения, чтобы не навредить себе. Лекарственная трава полезна при:

Гастрите и язве желудка. Трава обладает ранозаживляющими свойствами, по этой причине ее часто применяют в качестве средства для лечения заболеваний желудка. Можно готовить настои для улучшения состояния не только при гастрите, но и при энтероколите. Стоит учесть, что любые растворы на основе подорожника применяют для лечения только в том случае, если кислотность желудка понижена. При повышенной кислотности не рекомендуется использовать растение в лечебных целях.

Спазмах и болях. Если возникли болезненные ощущения в области желудка, можно разжевать несколько свежих листьев подорожника, это избавит человека от приступа и облегчит состояние.

Правила приготовление настоя

Настой подорожника обладает множеством лечебных свойств, но при лечении не стоит забывать о ряде противопоказаний. Чтобы терапия дала результат, важно правильно приготовить настой. Средство прекрасно помогает для лечения язвы желудка, гастрита, энтероколита и язвы кишечника.

Для приготовления раствора берется одна ложка листьев подорожника в сухом виде, после чего это количество заливают стаканом крутого кипятка и оставляют на десять минут. За это время средство успеет настояться, а затем раствор процеживают и выпивают постепенно в течение часа.

Таким образом производят лечение ежедневно, пока не пациент не ощутит улучшения.

Влияние на сердце и сосуды

При постоянном использовании настоев и отваров подорожника, можно снизить количество холестерина в крови, а также улучшить уровень общих липидов. Растение дает возможность снизить риск развития атероматоза аорты, который нередко возникает на фоне атеросклероза.

Подорожник обладает легким седативным эффектом и снижает артериальное давление.

Хорошо помогает провести профилактику сердечных и сосудистых заболеваний, таких как острая сердечная недостаточность и аритмия. Перед тем как начать лечение отварами из лекарственной травы, следует проконсультироваться с доктором.