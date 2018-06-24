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5 причин тяжести в ногах
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5 причин тяжести в ногах 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Нагрузки
Если вы полдня проводите на ногах, например, работая продавцом, парикмахером или учителем, т. е. длительно находитесь в вертикальном положении, то это приводит к нарушению оттока крови из нижних конечностей. Это провоцирует развитие варикоза, тромбофлебита и тромбоза.
Температура
Лето, как жаркое время года, способно доставить массу неприятностей. Температура воздуха способна влиять на обмен жидкости в тканях организма — вызывать отеки.
Ожирение приводит к дополнительной нагрузки на ноги, что вызывает напряжения мышц и увеличение объема не только циркулирующей крови, но и общего количества межтканевой жидкости. Оба фактора дают дополнительную нагрузку на вены и нарушают отток крови.
Каблуки
Женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках, часто чувствуют тяжесть и усталость ног в конце дня. Подъем нарушает физиологичное расположение мышц и вызывает их перегрузку.
Увы, но болезнями ног чаще страдает слабый пол. Это вызвано колебаниями гормонального фона. Менструация, беременность, роды, прием противозачаточных препаратов, климакс — все отражается на притоке крови к ногам.
Лечение тяжести в ногах зависит от диагностики основного заболевания. Помимо препаратов-венотоников, больные, испытывающие тяжесть в ногах, могут предпринять меры, которые способствуют нормализации кровообращения и лимфотока в нижних конечностях. Возможно, вам надо подобрать специальные стельки, поменять гормональный препарат или похудеть — это решает врач.
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