5 причин тяжести в ногах

Нагрузки

Если вы полдня проводите на ногах, например, работая продавцом, парикмахером или учителем, т. е. длительно находитесь в вертикальном положении, то это приводит к нарушению оттока крови из нижних конечностей. Это провоцирует развитие варикоза, тромбофлебита и тромбоза.

Температура

Лето, как жаркое время года, способно доставить массу неприятностей. Температура воздуха способна влиять на обмен жидкости в тканях организма — вызывать отеки.

Ожирение приводит к дополнительной нагрузки на ноги, что вызывает напряжения мышц и увеличение объема не только циркулирующей крови, но и общего количества межтканевой жидкости. Оба фактора дают дополнительную нагрузку на вены и нарушают отток крови.

Каблуки

Женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках, часто чувствуют тяжесть и усталость ног в конце дня. Подъем нарушает физиологичное расположение мышц и вызывает их перегрузку.

Увы, но болезнями ног чаще страдает слабый пол. Это вызвано колебаниями гормонального фона. Менструация, беременность, роды, прием противозачаточных препаратов, климакс — все отражается на притоке крови к ногам.

Лечение тяжести в ногах зависит от диагностики основного заболевания. Помимо препаратов-венотоников, больные, испытывающие тяжесть в ногах, могут предпринять меры, которые способствуют нормализации кровообращения и лимфотока в нижних конечностях. Возможно, вам надо подобрать специальные стельки, поменять гормональный препарат или похудеть — это решает врач.