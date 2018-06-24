Топ-групп «ВКонтакте»: лучшие паблики о фитнесе и похудении

Хочешь фигуру мечты? Тогда пора начать правильно питаться и заняться спортом! Заходи в эти группы «ВКонтакте» — с ними процесс пойдет легче и проще!

«90-60-90» (5,6 млн)

Группа о здоровом похудении и тренировках, которые приносят радость. Кстати, в этой группе проходят бесплатные марафоны похудения. Присоединяйся!

«40 КГ» (5,1 млн)

Ну очень мотивирующая группа для тех, кто хочет быть в форме, а еще любит смешные картинки.

«Худеем вместе #PROKACHKA» (202 тыс.)

Онлайн-школа преображения, в которой любая девушка сможет стать стройной. Курсы паблика прошли уже больше пяти тысяч участниц!

«Фитнес Тело — питание / рецепты / упражнения» (194 тыс.)

Здесь ты узнаешь все секреты правильного питания, а еще научишься делать упражнения, которые реально работают. Ну и куда без забавных гифок!

«Моё Шикарное тело» (53 тыс.)

Здесь все собрано самое полезное из всех пабликов — тренировки, рецепты и крутые мотивирующие картинки. Подписывайся!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-grupp-vkontakte-luchshie-pabliki-o-fitnese-i-pohudenii/