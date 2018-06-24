Страшные проблемы кожи, появляющиеся из-за стресса

Аномальный стресс — это яд для тела. Постоянное давление не только неприятно, но может вызвать серьезные заболевания и привести к проблемам с весом. При этом страдает и самый большой сенсорный орган: кожа реагирует прыщами, бледностью, сухостью и раздражением, к тому же внутреннее беспокойство ускоряет старение.

Разве невозможно уменьшить стресс в повседневной жизни? Сделать это достаточно просто: при правильных мерах по уходу проблемы с кожей, связанные со стрессом, решаются быстро и эффективно. Чрезвычайные меры для стрессовой кожи: что действительно помогает

Проблема с кожей №1: прыщи и раздражение

Не случайно при особо напряженных фазах стресса приходится иметь дело с воспаленными прыщами на лбу, носу и подбородке. Даже те, кому особенно повезло с кожей, не могут защититься от стресса. Если организм подвергается постоянному давлению, он отключает метаболизм и пищеварение, чтобы сэкономить энергию, и эта защитная мера может нарушить деликатный бактериальный баланс кишечной флоры. Поскольку кишечник находится в тесной связи с иммунной системой, а также с кожей, воспаление может появиться на любом участке тела. На поверхности кожи оно выражается красными прыщами и раздражением. Добавьте к этому гормон стресса кортизол, который нарушает выработку кожного сала и естественный защитный барьер кожи. Кожа становится жирной, а бактерии легко проникают в поры. Не говоря уже о том, что для хронического стресса характерна нездоровая диета. Из-за высокого потребления энергии в стрессовых ситуациях на тарелках появляется все больше и больше сладких и жирных закусок, которые обеспечивают организм быстрой энергией, но, к сожалению, также способствуют воспалению и, таким образом, вызывают еще больше загрязнений на лице.

Решение: Чтобы избавиться от связанных со стрессом прыщей, важно сбалансированное питание. Вместо целой череды шоколадных батончиков в стрессовые дни нужно рассчитать достаточно времени для легкого, но сытного обеда. Что касается ухода за кожей, следует придерживаться нежирных продуктов и использовать такие активные ингредиенты, как салициловая кислота или перекись бензоила. Тонер, очищающий гель или лосьон — дополнительное лечение в дни стресса очищает кожу и предотвращает дальнейшее воспаление. Также эффективны обычные маски с глиной. Они очищают поры от грязи, мертвых клеток кожи и другого мусора и придают лицу свежесть и чистоту.

Проблема с кожей №2: ускоренное старение

Стресс может сделать кожу более чем на шесть лет старше — вот почему дерматологи говорят о «стрессовом старении». Причиной этого являются свободные радикалы, которые во время стресса образуются в организме в большем количестве. Эти молекулы не только атакуют клетки, но и наносят ущерб коллагеновым и эластиновым волокнам в коже, которые обычно гарантируют упругость, эластичность и гладкость. Кожа рано расслабляется, образуются мелкие морщины — даже в молодом возрасте. ПК и смартфон, которые сегодня можно назвать самыми важными коллегами в напряженном рабочем дне, представляют собой дополнительную нагрузку на кожу. Результат — цифровое старение: синий свет цифровых экранов ускоряет процесс старения.

Решение: чтобы остановить преждевременное старение стрессовой кожи, надо воспользоваться специально разработанными сыворотками, которые помогают активировать собственный защитный механизм организма и бороться со свободными радикалами изнутри. Особенно важными активными ингредиентами их являются пептиды, антиоксиданты и витамины. Кроме того, для предотвращения стрессовых морщин нужна здоровая диета с антиоксидантными фруктами и овощами, нейтрализующими свободные радикалы.

Проблема с кожей №3: бледная и сухая кожа

Кто постоянно испытывает стресс, вероятно, также замечает, что кожа выглядит усталой и сухой. Это связано с обновлением клеток, которое тормозится стрессом. Сенсорному органу не хватает свежего кислорода: при острых стрессовых ситуациях организм накачивает богатую кислородом свежую кровь в область сердца, легких или головного мозга, где она необходима для преодоления крайней физической ситуации. Кожа, однако, плохо снабжается кровью и, таким образом, страдает от недостатка свежего кислорода. Гормональный кортизол нарушает барьерную функцию кожи, вещества, которые обеспечивают влажность, быстрее испаряются и медленнее восстанавливаются.

Решение: мягкий массаж лица уже поможет стимулировать кровообращение кожи в стрессовые дни. Регулярное питье также защищает организм от обезвоживания, а увлажняющий уход за лицом помогает коже. Активный ингредиент гиалуроновая кислота в таком случае оптимален, так как он связывает очень много влаги и помогает удержать ее в коже. В то же время, гиалурон смягчает мелкие морщины и разглаживает поверхность кожи. В стрессовые моменты нужно подумать об увлажняющих масках и побаловать кожу богатыми питательными веществами. Витамин С, минералы и кофеин дают усталой коже свежесть.

Проблема с кожей №4: темные круги

Это замкнутый круг: хронический стресс лишает ночного сна, а отсутствие сна не только вызывает тягу и усталость на следующий день, но и темные круги и отечность. Плохая циркуляция крови в коже, виновником которой является стресс, и недостаток кислорода вносят последний негативный штрих — усталые глаза с кругами вокруг них.

Решение: чтобы бороться с темными кругами под глазами, рекомендуется утром во время чистки зубов нанести быструю маску для глаз или кремы и сыворотки с кофеином. Кофеин стимулирует кровообращение и обеспечивает — как чашка кофе — утренний заряд энергии. Также важно много пить, чтобы оживить организм. Нежный массаж нефритом охлаждает область глаз и стимулирует кровообращение в тонких кровеносных сосудах. Тем не менее, лучшим лекарством для снятия стресса на коже нужно считать достаточный сон — не менее восьми часов. Совет: вечерняя тренировка помогает почувствовать себя лучше, уменьшает уровень кортизола и позволяет выспаться. Ранее ученые рассказали об опасностях лишнего веса.