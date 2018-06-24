Почему бесполезно считать калории

Чтобы похудеть, надо потреблять меньше килокалорий, чем ты тратишь. Это утверждение стало аксиомой на сайтах и пабликах про похудение. Однако зачастую фанатичный подсчет съеденного в условных единицах измерения не приводит к нужному результату.

Что такое ккал?

Килокалория — единица измерения, которая отражает количество энергии или тепла, необходимых для нагрева одного литра воды. Сейчас калория, как единица измерения, употребляется в основном только в контексте энергетической ценности продуктов. По сути, ккал — это количество энергии, которую получает организм во время приема пищи. Затем эта энергия расходуется организмом для обеспечения жизнедеятельности. Если количество получаемой энергии (читай пищи) больше, чем нужно, организм начинает запасать излишки и мы толстеем.

Питательные вещества содержат разное количество ккал. Так, один грамм углеводов = 4 ккал; один грамм белка = 4 ккал; один грамм жира = 9 ккал. Именно поэтому многие диеты основаны на исключении жирной пищи и большего употребления белков.

Соответственно, идея с подсчетам ккал не так уж плоха, но существует ряд условий, который стоит учитывать.

Вредно VS полезно

Продукты с одинаковой калорийностью могут нести разную пользу. Например, орехи и бургер из Macdonalds. Если первое в дозированном количестве есть полезно, то второе всегда вредно. В орехах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, белок и другие полезные вещества, что помогает надолго утолить голод, даже если съедаешь небольшое количество продукта.

Бургер, напротив, содержит трансжиры, которые вредны для нашего организма. Специалисты из Университета УэйкФорест в Северной Каролине в течении пяти лет кормили обезьян едой с трансжирами. В рацион животных добавлялись такая же доза этих веществ, какая содержится в стандартном гамбургере. Объем жира на телах подопытных за пять лет увеличился на треть. При этом, животные получали необходимые вещества и не выходили за рамки стандартного калоража.

Подсчет килокалорий не учитывает наличие в продуктов трансжиров, насыщенных жирных кислот, стабилизаторов, консервантов, которые намного важнее исключить, нежели вписать свой рацион в заветные 1200 ккал.

Не точно

Более того, мы никогда не сможем точно посчитать ккал. Разные куски мяса с одним весом всегда будут отличаться от усредненного показателя. Суммарный просчет может привести к регулярному перееданию.

Для подсчёта калорий также требуется наличие весов. Это не всегда выполнимое условие, а наш глазомер способен подвести.

В некоторых случаях отсутствие возможности контролировать рацион часто приводит к психозу и паранойе, подозрительности и, возможно, конфликтам с близкими.

Что делать?

Современные диетологи все чаще советуют отказаться от подсчета ккал и следовать другой стратегии. Необходимо определить продукты как полезные, вредные и нейтральные, исключить те, по которые ты не понимаешь, из чего они сделаны. В этом случае человек должен обращать внимание на состав продукта и соотношение белков, жиров и углеводов. При правильном питании оптимальное соотношение белки в диапазоне 10-35%, жиры — 20-35% и углеводы — 40-65%.

Важно также помнить о количестве съеденного. Здесь опять лучше разделить продукты на 3 части: ешь сколько хочешь, ешь умеренно и старайся по возможности исключить.

Если соблюдать эти правила, времени будет тратиться меньше, а результат может неожиданно вас удивить. При грамотном подходе с полезными продуктами выше нормы не съешь.