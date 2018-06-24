Как избежать проблем с позвоночником

Крепкая спина сегодня редкость. Сидячий образ жизни, лишний вес, неправильные физические нагрузки негативно влияют на позвоночник. Но помочь ему можно.

Проблемы с позвоночником нередко обостряются летом.

— Люди слишком активно работают на даче, переносят тяжести, и как результат — обострение остеохондроза, — рассказывает доктор медицинских наук Владимир Меркулов

Вместе с тем, как считают врачи, лето — лучшее время для решения проблем со спиной.

— Наш позвоночник испытывает большую нагрузку от лишнего веса. А летом проще всего сесть на диету, — уверена диетолог Анна Кудрявцева . — Когда на улице жарко, есть хочется меньше. Плюс в теплое время года можно кататься на велосипеде, много гулять, плавать и вообще двигаться. Активный образ жизни способствует похудению.

Также летом просто начать заниматься спортом. На улице тепло — выходи во двор и подтягивайся на турнике.

— Если у вас проблемы с позвоночником, важно создать мышечный корсет, который бы его поддерживал, — рассказывает фитнес-тренер Андрей Караваев . — А потому «закачивание» спины — один из самых эффективных способов справиться с проблемой.

Впрочем, если спина по-настоящему болит, заниматься крайне проблематично. Сначала необходимо полностью снять болевой синдром. Можно сделать это с помощью лекарств, но проще — более щадящими методами.

— Хорошо помогают профессиональный лечебный массаж и магнитотерапия, — продолжает Караваев.

Магнитное поле оказывает положительный эффект на организм человека. Например, устраняет очаг воспалительного процесса в области пораженных позвонков, нормализует лимфоотток, улучшает кровообращение.

— Нередко наблюдается выраженный анальгезирующий эффект за счет блокирования активных нервных волокон, — рассказывает невропатолог Евгений Кузьмичев.

Кстати, по словам эксперта, «поправить» свой позвоночник можно за счет смены образа жизни: важно похудеть и активнее заниматься физическими упражнениями.

СПРАВКА

«Качать» мышцы спины рекомендуется трижды в неделю. Одно из лучших упражнений — подтягивание на турнике. Оно позволяет нагрузить мышцы, но не дает нагрузки на сам ослабленный болезнью позвоночник.