Кесарево сечение или естественные роды: что важно знать

В России, в отличие от западных стран, пока не предусмотрена возможность самостоятельного выбора способа родоразрешения для женщин. Всем здоровым женщинам рекомендуется рожать естественным путем. Однако существуют абсолютные показания к кесареву сечению.

Узкий таз.

Опухоли в шейке матки.

Предлежание плаценты.

Поперечное положение плода в матке.

Угроза разрыва матки из-за швов от предыдущих хирургических вмешательств.

Другие ситуации высокого риска для матери и плода — повышенное кровяное давление, порок сердца, ВИЧ, диабет, острый генитальный герпес и т.д.

В случае возникновения проблем в процессе естественного родоразрешения, таких как отсутствие родовой деятельности, отслойка плаценты гипоксия плода, кровотечение врач может прибегнуть к экстренному кесареву сечению. В любом случае, решение о проведении операции принимается только врачом.

Некоторые женщины, особенно рожающие первый раз, боятся боли и стараются всеми возможными путями добиться от врачей проведения операции при нормальном течении беременности. Некоторые даже придумывают себе соответствующие диагнозы, которые могут быть хотя бы относительными показаниями к кесареву. Но так ли оно безопасно по сравнению с естественными родами?

Естественные роды: плюсы и минусы

Плюсы:

Своевременная гормональная перестройка организма. Перед родами у женщины начинается вырабатываться окситоцин, усиливающий сократительную функцию матки. Он же отвечает за ее уменьшение после родов. Часть вырабатывающихся гормонов положительно влияют и на плод, подготавливая его к жизни отдельно от материнского организма.

Быстрая лактация. Окситоцин влияет на увеличение уровня пролактина, гормона, отвечающего за выработку молока. На фоне естественных родов молоко у женщины появляется практически на следующий день. Очень полезно и раннее прикладывание к груди. Это поможет младенцу приобрести полезную микрофлору, поскольку ребенок получит молозиво, содержащее большое количество витаминов, антител, питательных веществ.

Отсутствие периода заживления. При нормальных родах женщина практически не получает серьезных травм, она способна вставать и самостоятельно передвигаться уже через несколько часов.

Минусы:

Сильные болевые ощущения. В процессе раскрытия шейки матки и в потугах женщина может испытывать сильную боль, что особенно пугает первородящих.

Длительность родов. Естественный процесс может занимать от нескольких часов до суток.

Возможность возникновения осложнений в процессе родов — травм, разрывов и т.д., особенно при бурной родовой деятельности.

Кесарево сечение: плюсы и минусы

Плюсы:

Небольшое время операции. Кесарево сечение в среднем длится около 30 минут. За это время врач успевает извлечь ребенка, удалить плаценту и пуповину, зашить и обработать швы.

Отсутствие боли в родовой деятельности — того, что больше всего пугает неопытных рожениц. Операция проводится под наркозом, пациентка при этом ничего не чувствует.

Сохранение формы половых органов. Есть мнение, что после родов влагалище сильно растягивается и не может впоследствии вернуться к прежней форме и размерам. Операция исключает прохождение ребенка через родовые пути, а значит позволяет избежать и разрывов, и растяжения влагалища, его форма и размер остаются такими же, как и до родов.

Минусы:

Кесарево сечение — полостная операция со всеми вытекающим отсюда опасностями и осложнениями.

Наличие послеоперационного периода. Шов после кесарева, как и любой операционный шов, ограничивает подвижность женщины — ей запрещены физические нагрузки. Кроме того, шов может вызывать болевые ощущения в течение довольно длительного времени. Может возникнуть расхождение послеродового шва или развитие свищевого канала.

Наркоз. Любой наркоз негативно воздействует на организм. Возможны тошнота, рвота, головокружения. Женщине требуется 8–10 часов, чтобы выйти из этого состояния, а значит нет возможности сразу же приложить ребенка к груди. Кстати, при общей анестезии, как бы быстро не был извлечен младенец, в его кровь все же успевает попасть какая-то часть обезболивающего, что на какое-то время вызывает заторможенность, отсутствие сосательного рефлекса и сонливость.

Нарушение гормонального фона. Проведение кесарева исключает правильную гормональную перестройку, поскольку операция делается до начала родовой деятельности. Сечение необходимо провести не позже 38 недели, поэтому гормональный фон остается таким же, как в период беременности. Это может вызвать проблемы с лактацией, нарушение менструального цикла.

Некоторые женщины, наоборот, отказываются от операции, так как считают, что кесарево навредит ребенку. В случае наличия абсолютных показаний спорить с врачом по меньшей мере неразумно.

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