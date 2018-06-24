Она тебе не нужна: бесполезная косметика, на которую не стоит тратить деньги

Нам, девочкам, так свойственно вестись на красивые обещания, упаковку и рекламу, что мы, сами того не замечая, просто тратим деньги на ветер. В нашей подборке — косметические продукты, которые лучше не покупать: они способны принести тебе лишь сплошные разочарования, но никак не суперэффект и пользу.

На рынке косметики представлено просто огромнейшее количество продуктов — естественно, что обычной девушке нужна лишь малая часть из этого изобилия. К чему тратить деньги на то, что навязано тебе рекламой?

Эксперт индустрии красоты и организатор бьюти-выставки InterCHARM в Москве Анна Дычева-Смирнова подробно рассказала Cosmo об этой ситуации:

«Бум на косметику в начале 2000-х, все большая сегментация косметических средств (буквально для каждой части тела, любого времени суток и назначения) — все это привело к тому, что в России на каждого человека приходится просто огромное количество косметических продуктов. Но все же несколько слов о том, что тебе точно не нужно. Категорически надо отказаться от просроченной косметики — как декоративной, так и средств по уходу. Запоминай, когда ты открывала баночку с кремом, первый раз пользовалась тушью, и отсчитывай указанный производителем срок. Экономия здесь совсем ни при чем: аллергические реакции, воспаления и прочий вред для здоровья гарантированы. Кроме того, тебе однозначно не нужна косметика, которая не соответствует твоему возрасту и состоянию кожи. Обратись за консультацией к профессиональному косметологу или трихологу, которые оценят состояние конкретно твоих кожи и волос, обозначат проблемные зоны и необходимые косметические средства или профессиональные процедуры. Все знают, что не надо заниматься самолечением — самодиагностикой состояния кожи и волос тоже не стоит. Кроме того, ни в коем случае не пытайся делать самостоятельно профессиональные процедуры».

А теперь давай выясним, какая косметика не стоит ни твоего внимания, ни денег.

1. Палитра теней

Вот смотришь на все это многообразие цветов, и кажется, что они тебе очень нужны — все 120 оттенков и прямо сейчас! Это именно тот случай, когда лучше меньше, чем больше. Нам вполне хватит нескольких хороших палеток из 7−10 теней. «Но они такие яркие, их так много!» — скажешь ты. Стоп, хватит. Забудь о них. Почему? Да потому, что тут два варианта: 1) ты покупаешь заветную палетку за половину своей зарплаты, а потом используешь от силы 20 теней (даже визажистам не нужно 120!); 2) ты поражаешься своей гениальности и заказываешь большую палетку на AliExpress, но потом одни разочарования, ведь ее качество может оказаться не самым лучшим. Ну и зачем тебе это, согласна?

2. Большие наборы кистей для макияжа

Еще одно не самое разумное решение — купить набор из 30 кистей, большинством из которых ты просто не будешь пользоваться. Лучше купи 12 профессиональных кистей, которые порадуют тебя своей полезностью и качеством.

3. Средства от секущихся кончиков

К сожалению, единственный способ борьбы с секущимися кончиками — это стрижка. Поэтому никакие чудо-средства не справятся с этой проблемой: не трать деньги на масла, сыворотки и другие косметические продукты. Лучше обеспечь волосам хороший уход и почаще ходи к мастеру в салон красоты.

4. Антицеллюлитный крем

Любая косметика от целлюлита — не более, чем бьюти-миф. Скорее всего, ты и сама успела в этом убедиться, если у тебя был опыт борьбы с «апельсиновой коркой». Все дело в том, что к этой проблеме необходимо подходить комплексно: контролировать питание, заниматься спортом и делать массаж. А лежать на диване, обмазавшись таким кремом, — пустая трата времени.

5. Универсальный крем и шампунь

Мы все индивидуальны: у нас разная кожа и волосы, поэтому и уход за ними должен быть соответствующим. Универсальные кремы и шампуни — не лучшая идея, которая влечёт за собой определённые последствия. Например, кожа может стать сухой, а на голове может появиться перхоть. Кроме того, не стоит использовать один крем и на лицо, и на тело, и на руки, и на ноги.

6. Скраб для тела и губ Зачем тратить деньги на то, что можно с легкостью приготовить самой? В интернете полным-полно различных рецептов домашних скрабов. Кофе, мёд, соль, оливковое масло — вот только некоторые доступные продукты, из которых ты можешь его сделать. А можно и вовсе обойтись: тело отлично отшелушивает простая мочалка. То же самое касается и скраба для губ: он стоит не дешевле 300−400 рублей, а ведь можно заменить его элементарным сахаром или вообще воспользоваться зубной щеткой.

7. Шампунь против перхоти

Перхоть — это заболевание, его не вылечить косметическими средствами. Шампунь против перхоти будет работать, но временно (пока ты им пользуешься), потом проблема вернётся. Лучше один раз сходить к врачу, чем бесконечное количество раз тратить деньги на шампуни.

8. Тоник

Тоник — это не то средство, без которого нельзя обойтись. Учёные и косметологи считают, что использование тоника после умывания не оказывает сколько-нибудь заметного воздействия на кожу. Но он действительно поможет тебе от стянутости и удалит остатки загрязнений с лица. В любом случае избегай тоников, которые содержат гамамелис и спирт — они раздражают и сушат кожу. Но если ты всё-таки любишь тоники, то выбирай такие, в которых есть увлажняющие и успокаивающие ингредиенты — например, гиалуроновая кислота или алоэ вера.

9. Крем с ботоксом

Ботокс вводят при помощи уколов: он блокирует работу мышц и дарит превосходный лифтинг-эффект. Но давай по‑честному: ботокс не может проникнуть до мышц через кожу, когда ты используешь крем. Да, он сделает кожу более упругой, но только за счёт активных веществ, которые есть и в других качественных кремах против морщин — ботокс тут ни при чём!

10. Тушь для нижних ресниц

Да-да, и такое бывает. Некоторые девушки правда уверены, что им нужны сразу две туши: одна для верхних, другая для нижних ресниц. Пожалуйста, не переплачивай за то, в чем нет необходимости — обычная тушь прекрасно справится со всеми твоими ресницами.

Мы понимаем, что очень сложно смотреть на косметику практично и рационально. Поэтому многие девушки, отказавшись от туши для нижних ресниц, скраба для губ, антицеллюлитного крема и наконец-то выкинув эту огромную палетку теней, срочно побегут в магазин за каким-нибудь совершенно потрясающим спреем-энергетиком для создания ауры уверенности в себе. Ну как оставаться хладнокровной, когда речь идёт о красоте?