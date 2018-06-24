Ивана Трамп и борьба с ожирением в США: «У Дональда была только одна слабость — бигмак»

Первая жена президента США запускает кампанию по поддержке здорового питания, продолжая дело, начатое Мишель Обамой (Michelle Obama)

Ожирение — острая проблема в Америке, и она все сильнее проявляется и в Италии. Поэтому Ивана Трамп (Ivana Trump), первая жена президента Соединенных Штатов Америки, решила объединить усилия с итальянским специалистом по питанию Джанлукой Меком (Gianluca Mech), чтобы бороться с этой проблемой. Они будут это делать, популяризируя в США «Итальянскую диету», которая в сущности позволяет терять вес, не отказываясь от вкусной еды.

Представляя свое начинание, Ивана уточнила, что не будет вдаваться в политические вопросы, дела Белого дома и моего бывшего мужа. «Я — первая леди Трамп».

Значит, не будет никаких комментариев на актуальные темы, которых в последние дни коснулись первые леди Мелания и Лора Буш (Laura Bush), таких как, например, разлучение детей нелегальных иммигрантов с родителями. То же самое правило действует и в отношении фиаско, которое Ивана потерпела при попытке изменить кулинарные привычки своего бывшего мужа: «Я пыталась убедить Дональда перейти к здоровому питанию. Я могла по сто раз повторять ему это, но он всегда поступает так, как ему вздумается. Он очень хорошо выглядит, у него отличное здоровье. Единственная его слабость — это бигмак». Ивана, однако, соглашается ответить на несколько вопросов о своем начинании с Меком, которое служит продолжением дела Мишель Обамы. Бывшая первая леди занималась популяризацией здорового питания, хотя впоследствии именно администрация Трампа отказалась от некоторых ее предложений по улучшению школьного питания.

«Стампа»: Почему вы решили заняться решением проблемы ожирения?

Ивана Трамп: Сперва я задалась вопросом: как я смогу быть рупором борьбы с ожирением? Я же худая. Но, по данным последних исследований Национального центра статистики в области здравоохранения (National Center for Health Statistics), почти 40% взрослых и 19% детей в США страдают от ожирения, то есть почти 30% от всего населения. Все зависит от родителей. Ведь дети съедят все, что родители положат им на тарелку. Поэтому если им предложить «джанк», «мусорную» пищу — например, пиццу, вредные блюда, картофель фри — естественно, они это съедят, так они и начинают страдать от ожирения.

— Почему вы считаете, что «Итальянская диета» может помочь уменьшить масштабы проблемы ожирения?

— «Итальянская диета» состоит из особых блюд, которые готовятся из низкокалорийных продуктов с низким содержанием углеводов. В диету входит широкий спектр видов пасты, пиццы, печений и других лакомств, но приготовленных по особому рецепту с низким содержанием углеводов и большим количеством полезных пищевых волокон. В блюдах Джанлуки Мека используются искусственные подсластители, например, полидекстроза и эритрит. Зеленый горошек и соевый белок — тоже часто используемые ингредиенты. Многие продукты содержат смесь экстрактов различных фруктов и трав, в том числе семена гриффонии, обладающие способностью бороться с жиром и способствующие поддержанию хорошего настроения. Травы содержат также детоксиканты. Продукты можно покупать по отдельности, а желающие сесть на эту диету могут подписаться на программу, в рамках которой предлагается по четыре приема пищи в день.

Сервировка стола для Инаугурационного обеда Дональда Трампа в качестве 45-го Президента Соединенных Штатов

— Вы много раз бывали в Италии со своими детьми и бывшим мужем. Какие у вас остались воспоминания о поездках в нашу страну, сыграли ли они какую-то роль в том, что вы взялись за инициативу, способствующую популяризации качественного питания?

— Я обожаю итальянцев, они такие проказники. За двумя из них я была замужем, со многими итальянцами я встречалась. Как-то раз Джанлука Мек предлагал продукты из «Итальянской диеты» в одном ресторане. Я ужинала с другим своим другом, и он спросил, не сижу ли я на диете Джанлуки. Я удивилась и спросила: «А что? Это очень вкусно». Тогда Джанлука отправил мне немного продуктов в Нью-Йорк. Чтобы оставаться в форме и поддерживать здоровье, не обязательно отказываться от вкусной пищи. Вот то, что мы с Джанлукой хотим донести до американцев, страдающих от ожирения, в наших презентациях по всей стране.