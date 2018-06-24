Главные факторы вреда для здоровья груди

На красоту и здоровье женской груди влияют разные обстоятельства. К примеру, говорят научные специалисты, 75% женщин не могут правильно подобрать себе бюстгальтер. Большинство женщин покупают себе бюстгальтеры меньшего, чем нужно, размера, отмечают эксперты. Но именно малые размеры чашечек бюстгальтеров, сдавливающих грудь, опасны для ее состояния, так как при этом молочная железа недостаточно обеспечивается кислородом и другими питательными веществами через кровь. Отдельно специалисты сообщили, что заниматься спортом нужно строго в специальных, поддерживающих грудь бюстгальтерах. Если грудь постоянно подпрыгивает при беге или прыжках, в ее тканях могут возникать опасные процессы, ведущие к негативным изменениям. Кроме того, сильно вредит груди курение. По словам ученых, данная привычка ведет к снижению в организме эластина и коллагена формы, из-за чего бюст теряет упругость и начинает обвисать. Если грудь большая, ученые настоятельно не рекомендуют женщинам спать лицом вниз.

«Давление на грудь на протяжении нескольких часов может изменить ее форму, лучше перевернуться на бок», — пояснили эксперты.

Помимо этого, специалисты советуют не допускать сухости кожи на груди, а также не делать пирсинг сосков. Ранее МедикФорум писал о том, чего, по мнению врачей, категорически нельзя делать в жару.