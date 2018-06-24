Бассейн, диета и другие привычки, убивающие вашу красоту

Девушкам достаточно тяжело следить за собственной красотой, поскольку негативное влияние на нее оказывают даже самые, казалось бы, безобидные привычки. Эксперты рассказали, как обезопасить свою кожу, волосы и красоту в целом от негативного влияния некоторых факторов.

Пища

Крайне опасно для молодости пропускать приемы пищи. От меньшего количества калорий улучшится только размер талии, но здоровье кожи пострадает. Чтобы не испытывать нехватку витаминов «молодости», следует употреблять достаточно апельсинов, миндаля, оливкового масла и авокадо. Бассейн

Любительницы бассейна сильно рискуют эластичностью и молодостью своей кожи, поскольку ее беспощадно сушит хлор. Более того, этот компонент может вызывать аллергические реакции, поэтому до и после бассейна следует пользоваться защитными средствами, например, питательными маслами. Вода

Следует придерживаться правильного питьевого режима, поскольку от нехватки воды в организме кожа становится тусклой и приобретает нездоровый в вид. Однако самой полезной для организма является чистая питьевая вода. Макияж

Плотный слой косметики сильно забивает поры, поэтому полный «боевой раскрас» лучше оставить для особых случаев. Также нельзя забывать снимать макияж перед сном, поскольку есть риск чрезмерного размножения бактерий и проявления этого в виде прыщей. Чистота

Чтобы не испытывать проблем с прыщиками на лице, за его чистотой нужно постоянно следить. Однако проблемы могут создавать абсолютно неожиданные вещи, например, бактерии с экрана телефона очень быстро переносятся на лицо. Также следует беречь его от попадания косметических средств для волос: даже шампунь может спровоцировать появление прыщей. Мимика

Незаметно для самого человека он может постоянно напрягать лоб и челюсть, сжимать губы, прищуривать глаза и прочие участки лица. Это неизбежно приведет к появлению морщин, поэтому нужно следить за мимикой, а по вечерам можно иногда делать расслабляющий массаж. Движение

Здоровье тела и красота человека в большой мере зависит от движения, поскольку регулярные занятия спортом помогают улучшить кровообращение и выброс необходимых гормонов. К тому же, постоянные прогулки или утренние зарядки помогают избавиться от стресса, который тоже является врагом для молодости.]]>