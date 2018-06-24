Почему болит пресс, и как избавиться от боли после тренировки?

Существует 2 причины, почему болит пресс во время тренировки:

Из-за дефектов мышечной ткани.

Вследствие выработки молочной кислоты (она не успевает расщепляться на углекислый газ из-за недостатка кислорода).

Болит пресс после тренировки: 2 стороны одной медали

Многие продвинутые атлеты считают самым лучшим подарком после тяжелой тренировки — не спортивное питание, не поход в сауну и не овсяную кашу, а как раз боль в мускулах. Для атлетов это главный ключ на пути к формированию нужного рельефа тела.

Новички в погоне за опытом своих собратьев стремятся заработать боль, работая с запредельными весами и пренебрегая всеми правилами техники безопасности. Однако у новичка и профессионального атлета разные виды боли в теле. У первого боль — физическая, у второго — анаболическая.

Насколько это опасно, если болит пресс в процессе занятий?

Самая небезопасная боль, которая появляется в мышцах — пульсирующая.

Если ты почувствовал острую и стреляющую боль в области пресса, недомогания, может быть, это последствия травмы.

Это означает, что мускулы не успели прийти в норму после микротравм. Из-за перегрузок мышечной ткани во время тренировки часто на животе возникают гематомы с синяками.

К доктору нужно бежать при наличии симптома «грыжеватая выпуклость». Боль возникает при ущемлении грыжи, поскольку передняя стенка живота ослабла, а высокое давление внутри живота защемляет внутренние органы так, что они выпадают. Чтобы избежать последствий (отмирание тканей) немедленно обращайся за помощью к медикам!

Как уменьшить боль после тренировки?

Следующие советы помогут снизить болевые ощущения:

Совет № 1 «Пей соду перед занятиями»

Эта рекомендация полезна для тех, кто хочет увеличить болевой порог во время тренировки. Выпивай перед фитнесом стакан воды, разбавленной с ½ чайной ложкой соды. Таким образом, упадет кислотность крови, а болевой порог повысится. Привычное жжение легко уйдет от тебя.

Совет № 2 «Правильно питайся»

Некоторые не соблюдают это «золотое правило», включая в свой рацион неправильные ингредиенты. Суточная норма белка 2 грамма на 1 кг веса, углеводов — 2-4 грамма, жиры составляют 15-20% от общей суммы калорий.

Совет № 3 «Принимай бета-аланин и аскорбинку»

Начни прием аскорбиновой кислоты (примерно 1 грамм после занятий), а также природной аминокислоты (бета-аланин).

Совет № 4 «Пей много воды»

За счет воды из организма выводятся шлаки и токсины, а также активируются восстановительные процессы. Для расчета нормы воды используй формулу: масса*0,04 = Х литров воды в день.

Совет № 5 «Выполняй заминку»

Отлично, если перед занятиями ты будешь разминаться, а после — заминаться. Для этого хорошенько потяни свои мышцы и, как следует, расслабь, а потом восстанови дыхание.

Совет № 6 «Балуй себя приятными процедурами»

Упражнения по бодибилдингу и фитнесу — это не только пот и звучание металла. Качественный отдых после занятий не помешает твоему организму. Например, можешь побалдеть под контрастным душем (40 с — под холодной струей, 1 мин — под горячей), а также отправиться в сауну, бассейн или на массаж в spa-салон. Все перечисленные процедуры усиливают кровообращение в организме, не позволяя мышцам закрепоститься.

Совет № 7 «Употребляй омега-3 и омега-6 жирные кислоты»

Незаменимые жирные кислоты необходимы для организма (300 мг на 1 кг веса). Они наделены противовоспалительными свойствами. Больше всего омега-3 и омега-6 жирные кислоты содержатся в льняном масле, рыбьем жире, различных видах орехов (миндальный, грецкий).

Совет № 8 «Используй периодизацию и время тренировки»

Периодизация очень полезная для атлетов, которые регулярно тренируются с большими нагрузками. Они «играются» с повторениями, весами, временем отдыха, углами атаки мышц, интенсивностью и другими показателями. Также рекомендуем не заниматься в спортзале более 1 часа, поскольку содержание основного анаболического гормона уменьшается, а концентрация кортизола (гормона стресса) повышается.

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Совет № 9 «Используй разогревающие гели и мази»

Разогревающие гели и мази — просто спасательный круг для тех у кого, болит пресс и другие мышцы. Бальзамы (випросал, бен-гель и другие) снимают боль и усталость в мышцах.

Совет № 10 «Здоровый сон — залог хорошего самочувствия»

Здоровый и крепкий сон (по 7-8 часов в сутки) — основа хорошего самочувствия и позитивного состояния организма. Если мучает бессонница, прими теплый душ и выпей стакан молока. Также могут пригодиться беруши — затычки для ушей (полезная вещь на случай когда, ты решил отдохнуть, а соседи еще не угомонились).

Эти советы хоть немного, но помогут снять или предотвратить невыносимую боль от физических занятий.

До новых встреч, дорогие друзья!

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