Волосы и кожа: куда уходят краски тела?

СодержаниеДисхромии кожиВитилигоСтресс и сединаВозвращение меланоцитов

25 июня — Всемирный день витилиго, одного из самых загадочных состояний, при котором кожа теряет пигмент, становясь похожей на карту морей и островов, разбросанных в хаотичном порядке по всему телу. Причины утраты пигмента при витилиго точно не известны. Равно как до сих пор остается секретом точный механизм утраты пигмента волосами. Конечно, известно, что в обоих случаях играет роль наследственный фактор. Но явно не он один. Ученые считают, что разгадка кроется в реакции иммунной системы в ответ на внешние воздействия.

MedAboutMe разбирался, как связаны гены, иммунная система и потеря пигмента в разных частях нашего тела?

Дисхромии кожи

Дисхромиями называются патологии, при которых кожа меняет свой цвет. Изначально он определяется четырьмя разными пигментами:

меланин — коричневый пигмент, который откладывается в базальном (самом глубинном) слое эпидермиса (наружный слой кожи); каротин — желтый пигмент, который можно найти в клетках-кератиноцитах, расположенных в эпидермисе; оксигемоглобин — красный пигмент, представляющий собой гемоглобин с кислородом, который плещется в нашей крови и имеется во всех самых мелких капиллярах, пронизывающих наше тело и кожу; дезоксигемоглобин — синий пигмент, гемоглобин, уже отдавший свой кислород тканям, именно он придает венам голубую окраску.

Сочетание всех этих 4-х пигментов и придает телам людей цветовое разнообразие. Главное из перечисленных соединений — это меланин, который вырабатывается из аминокислоты тирозина специальными клетками меланоцитами.

Дисхромии бывают разные — гипермеланозы (меланоциты вырабатывают слишком много меланина) и гипомеланозы (меланоцитов мало или они разрушены полностью, и меланин не вырабатывется).

Витилиго

Витилиго — это первичный приобретенный гипомеланоз. То есть, эта патология развивается сама по себе в течение жизни. Часто врачи добавляют термин «идиопатический», то есть непонятно, чем вызванный. При этом меланоциты, вырабатывающие пигмент, на некоторых участках кожи полностью разрушаются или их количество становится значительно меньше. Кожа и волосы, растущие на данном участке, обесцвечиваются.

Еще в 2001 году был открыт ген, который задействован в этих процессах, так что наследственный компонент в развитии витилиго, конечно, имеется. Но по другой теории, витилиго — это аутоиммунное заболевание. То есть, иммунные клетки организма (макрофаги и лимфоциты) атакуют меланоциты, что и приводит к их гибели. Подтверждением этой теории служит тот факт, что нередко витилиго развивается вместе с другими аутоиммунными патологиями — системной красной волчанкой, например.

Говорят, знаменитый чернокожий певец увлекся активным изменением оттенка кожи и пластическими операциями, когда у него появились первые признаки витилиго (и системной красной волчанки). Его известная на весь мир белая блестящая перчатка на правой руке была нужна именно для того, чтобы скрыть проявления болезни — белые пятна на темной коже.

Стресс и седина

В начале мая этого года ученые из Университета Алабамы сообщили, что теперь они точно уверены: именно стресс является причиной седины. Как и в случае с витилиго, до последнего времени считалось, что момент появления первых (вторых и последующих) седых волос заложен в генах. И, в общем, это действительно так. Но, опять же, как и в случае с витилиго, есть и другие, не менее значимые факторы, определяющие момент поседения.

Оказалось, что если организм подвергается серьезному стрессу — как психоэмоциональному, так и физиологическому (тяжелая болезнь) — иммунная система организма начинает активно вырабатывать интерфероны. В норме эти замечательные соединения противостоят вирусным атакам и в целом усиливают защиту организма. Но в качестве побочного эффекта они воздействуют на меланоциты, отвечающие за цвет волос.

Волосы Марии-Антуанетты

Говорят, что королева Мария-Антуанетта, та самая, которой приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», поседела за одну ночь перед казнью. Ученые считают, что это невозможно. Скорее всего, королева от природы имела пепельный или седой цвет волос, который до момента казни скрывался под обязательным для тех лет париком.

По мнению ученых, сходный механизм может срабатывать и для кожи, приводя к появлению пятен витилиго. В ходе экспериментов на мышах было показано, что те же гены, что контролируют выработку пигмента в коже и волосах, управляют и работой врожденной иммунной системы. Более того, мыши, которые были генетически предрасположены к появлению ранней и обильной седины, попадали в группу повышенного риска развития аутоиммунных заболеваний.

В другом исследовании, результаты которого были опубликованы в апреле этого года, британские ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что, по их данным, за цвет волос отвечают аж 124 гена. Более 100 из них ранее не были замечены в воздействии на выработку меланина. При этом одни из этих генов также определяют вероятность развития некоторых видов рака (рак простаты, яичников, кожи и др.), а другие — болезней желудочно-кишечного тракта, в частности, болезни Крона. И то, что женщины чаще имеют светлые волосы, чем мужчины, тоже связано с тем, что одними болезнями представительницы слабого пола болеют чаще мужчин, а другими — реже.

Возвращение меланоцитов

Пока ученые продолжают поиски лекарств от витилиго и синтезируют различные гормоны, которые могут стимулировать «отключенные» меланоциты, люди с этим заболеванием тоже не сидят, сложа руки.

Снижение уровня стресса, исключение из рациона сахара, круп и молочных продуктов может вернуть меланоциты к жизни, утверждают они. В феврале этого года британка Эмма Томсон из города Ромфорда сообщила, что ей удалось таким образом восстановить цвет кожи на 80% пораженных участков. Собственно, изменения в свое меню она внесла из-за почечной недостаточности, которая развилась на фоне проблем с гипофизом, что также стало причиной синдрома поликистозных яичников. А потом обнаружила, что на гипопигментированных участках у нее стали появляться веснушки, которые постепенно закрывали «леопардовые» пятна витилиго.

Врачи, наблюдавшие за Эммой, уточняют, что ее здоровый образ жизни и борьба со стрессами, несомненно, сыграли существенную роль в лечении болезни. Но можно ли считать данный подход сродни лекарственной терапии — пока неизвестно.

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