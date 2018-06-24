Почему спорт помогает выработке эндорфинов?

Состояние счастья очень редко бывает безусловным: чаще всего для этого сладкого чувства нужна хотя бы одна, даже совсем незначительная, причина — так уж мы все устроены. Если обратить внимание на химию процесса, то можно с удивлением узнать, что ощущение счастья возможно синтезировать искусственно и жизнь сразу покажется гораздо ярче и интереснее. Что нужно сделать для того, чтобы почувствовать себя — а, следовательно, и стать — по-настоящему счастливым человеком? Все довольно просто. Нужно побольше заниматься спортом или танцевать. Рассказываем почему.

Химия эмоций человека

Наше эмоциональное состояние регулируется гормонами. Это сигнальные химические вещества, которые оказывают воздействие на организм в целом и на отдельные органы и ткани. Они вырабатываются в некоторых отделах головного мозга — в гипофизе, гипоталамусе и эпифизе или в щитовидной железе и надпочечниках.

Каждый из гормонов несет организму определенную информацию на клеточном уровне, которую мозг воспринимает в том числе эмоционально — поэтому то, что порой ощущается тревогой или, наоборот, умиротворением на ровном месте, на самом деле не что иное, как цепочка химических реакций в организме. Состояние эндокринной системы, которая и отвечает за выработку гормонов, зависит от множества факторов — физического состояния человека, возраста, его психологических и пищевых привычек и поведения.

Синтез некоторых гормонов зависит от выработки других — то есть их возникновение связано между собой. Некоторые продукты питания или физические действия могут помочь организму вырабатывать гормоны более активно или, напротив, затормозить этот процесс.

Что такое эндорфины

Гормон эндорфин называют еще «гормоном счастья». Он нормализует артериальное давление и частоту дыхания, улучшает процесс пищеварения, помогает быстрее заживлять поврежденные ткани и органы — и, разумеется, дарит ощущения радости и счастья.

Вялость, апатия, чувство одиночества и заброшенности, растерянность и уныние часто свидетельствуют о том, что синтез эндорфинов замедлен — и все это не может не мешать творческой и рабочей активности, вдохновению и просто нормальному течению жизни. Некоторые люди не способны испытывать состояния счастья вовсе: для их заболевания существует название — ангедония — и она лечится эндорфинами или их заменителями синтетического ряда. Но постоянная искусственная стимуляция очень вредна, поскольку может привести к зависимости и стать опасной для человека.

Механизм действия эндорфинов

Эндорфины могут быть синтезированы сами по себе или в паре с адреналином — этот гормон заставляет организм выстраивать реакции по принципу «бей или беги» и вырабатывается в экстремальных ситуациях любого рода. Эндорфины тогда срабатывают в качестве обезболивающего и активизируют разумное и логическое мышление — а после пережитого стресса помогают как можно скорее успокоиться и вернуться к нормальному состоянию, устраняя последствия адреналинового выброса, приводя в порядок работу сердца и системы дыхания.

Эмоционально эта связка выглядит примерно следующим образом: возникла экстремальная ситуация — организм отреагировал стрессом, затем включился механизм преодоления трудностей и возникли радость и удовлетворение от того, что проблему удалось решить. Некоторые люди под воздействием эндорфинов просто порой засыпают — особенно это касается детей.

В результате подобных ситуаций — если они пережиты полностью и синтез гормонов работает в нормальном режиме, — иммунная система приобретает стимул к укреплению, а психика получает своеобразный эмоциональный якорь, на котором прописаны результаты анализа опыта — сознательного или подсознательного, чтобы выработать наиболее оптимальную модель поведения в таких ситуациях на будущее или вовсе не сталкиваться с неприятностями подобного рода впредь.

Стимуляция выработки эндорфинов

На самом простом бытовом уровне нехватка эндорфинов ощущается нами очень просто: организм прямо-таки требует срочно съесть пирожное, фастфуд или шоколад — очень хорошо это чувство знакомо женщинам в период ПМС, когда обычно предпочитающие здоровую еду дамы вдруг обнаруживают себя с чизбургером и колой или перед холодильником с куском жирного шоколадного торта.

Но подобное неконтролируемое поведение рано или поздно приводит к возникновению чувства вины перед собой и собственным организмом, и оно как раз блокирует синтез гормона счастья. Возникает замкнутый круг — эндорфинов так и не прибавилось, организм снова требует дозу сладкого или вредного и съедает новую порцию, усиливая комплекс вины. Его можно разорвать, если сознательно переключаться в такие моменты на некоторые простые действия.

Острый перец, лаванда и ваниль

Комбинация выглядит довольно странной, но из всех видов внешней стимуляции, которые не требуют практически никаких усилий, эти три продукта — настоящий спасательный круг для человека, нуждающегося в выработке эндорфина.

Острый красный перец воздействует на нервные клетки носоглотки и заставляют мозг реагировать синтезом эндорфинов в ответ на чувство жжения — в том числе по этой простой причине, например, тайская кухня настолько популярна во всем мире а сами тайцы считаются нацией улыбок. Ваниль и лаванда подобным образом стимулируют слизистую носа: эти масла полезно вдыхать или добавлять в пищу, настроение гарантированно улучшится — или, в случае с детьми, довольно быстро наступит целебный сон, например после расслабляющей ванны с этими ароматами.

Экстремальные виды спорта

Прыжок с парашютом или погружение с аквалангом, скайдайвинг или виндсерфинг — любое действие, которое вызывает смесь восторга и испуга, тоже отлично помогает получить дозу адреналина — и следом эндорфинов. Именно по этой причине люди, открывшие для себя одно из подобных экстремальных увлечений, возвращаются к нему снова и снова. Но к подобным хобби нужно быть готовым физически, финансово и морально — и располагать некоторым количеством свободного времени, чего не каждый может себе позволить.

Искренний смех

Это тоже очень простой и доступный в любое время способ получить дозу эндорфинов: просто посмотреть любимый смешной фильм. Во время просмотра хорошей комедии, например, количество эндорфинов в крови возрастает на 70%. По подобной схеме действует общение с маленькими детьми, которые вызывают умиление, или встреча с хорошими друзьями — главное, сразу запретить обсуждение больных и острых вопросов и от души повеселиться.

Занятия фитнесом

Они тоже способны повысить уровень эндорфинов в крови, но этот процесс запускается очень плавно, по долгой непрерывной дуге — в отличие от прыжка с парашютом, например, когда выброс гормонов происходит резко и внезапно.

При долгой, интенсивной тренировке выделяется адреналин — поскольку напряжение в мышцах вызывает боль. Это служит сигналом к синтезу эндорфинов — умный организм спешит боль уменьшить и ускорить адаптацию организма к повышенным нагрузкам. По этой причине нагрузка в фитнес-зале никак не может оставаться постоянной и неизменной, она всегда растет: дело не только в повышении упругости мышц, но и в том, что в определенный момент организм перестает реагировать на нее синтезом гормонов.

Второе дыхание, или эйфория бегуна, — это как раз отличная иллюстрация того, что синтез гормонов начал проявлять себя: после продолжительной физической нагрузки вдруг возникает эмоциональный подъем, обычно сразу после состояния «не могу больше, остановлюсь». Опытные спортсмены знают этот момент и обязательно советуют переломить себя и продолжать занятие. Всего через полчаса тренировки концентрация гормонов счастья увеличивается в 5-7 раз, а спад — тоже плавный и постепенный — продолжается в течение 2-3 часов после окончания тренировки.

То же самое наблюдается при занятиях активными танцами — но там в стимуляции синтеза эндорфинов участвует еще и любимая музыка, поэтому лучше всего выбирать те виды танцев, которые действительно вызывают удовольствие от типа и стиля музыкального сопровождения, а не идти на поводу у моды, заставляя себя слушать, например, ненавистный рэп.