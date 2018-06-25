Все, что нужно знать об аллергической экземе

Фото: ВикипедияВсе, что нужно знать об аллергической экземеАллергическая экзема — это форма экземы, которая развивается в ответ на контакт с аллергеном. Аллергеном является любое вещество, к которому человек может иметь аллергию. Аллергическую экзему обычно называют контактным дерматитом.

Первичный симптом аллергической экземы и других типов экземы — сухая, зудящая сыпь. Некоторые виды экземы могут быть болезненными и вызывать образование пузырьков.

Аллергическая экзема — причина

Наиболее распространенные причины контактного дерматита:

кокамидопропилбетаин — моющее средство, которое производители используют для шампуней, лосьонов и мыла;

металлы, такие как хром, кобальт и никель;

парафенилендиамин — химическое вещество, которое обычно встречается в красителе для волос;

консерванты, такие как формальдегид;

антибактериальные мази, включая неомицин и бацитрацин;

противогрибковые или антибактериальные препараты, такие как метилизотиазолинон.

Аллергическая экзема — симптомы

Симптомы аллергической экземы обычно проявляются только в области кожи, которая соприкасается с аллергеном. Тем не менее, люди, которые имеют тяжелую реакции, могут заметить симптомы в других областях тела. Наиболее распространенными симптомами аллергической экземы являются:

образование пузырей;

зуд;

сыпь;

покраснение;

припухлость.

Аллергическая экзема на руках зачастую является наиболее распространенным симптомом контактного дерматита, потому что они касаются предметов, которые вызывают аллергическую реакцию.

Разновидности аллергической экземы

Чаще всего встречаются три типа контактного дерматита:

Аллергический контактный дерматит

Это состояние возникает, когда кожа человека контактирует с аллергеном, таким как никель, краска для волос или цветы. Реакция может произойти через 48-96 часов после воздействия.

Контактная крапивница

Это состояние характеризуется отеком и покраснением кожи почти сразу после контакта с аллергеном. Человек с контактной крапивницей может даже иметь анафилактическую реакцию, которая вызывает затруднение дыхания.

Раздражающий контактный дерматит

Это состояние вызывает воспаление кожи, когда кожа соприкасается с раздражителем. У человека с повреждением кожи или атопическим дерматитом чаще возникает раздражающий контактный дерматит.

В дополнение к аллергическому или контактному дерматиту существуют другие разновидности экземы:

Атопический дерматит

Это хроническое заболевание кожи, которое зачастую проявляется в детстве. Состояние вызывает сухость кожи, покраснение, зуд и растрескивание. У людей с семейной историей астмы или сенной лихорадки (аллергический ринит) чаще развивается атопический дерматит.

Диссидротическая экзема

Этот тип экземы вызывает небольшие пузыри, как правило, на пальцах ног и на подошвах. Женщины страдают этим заболеванием чаще, чем мужчины. Диссидротическая экзема зачастую вызвана стрессом, влажностью или длительным воздействием определенных металлов или солей хрома.

Монетовидная экзема

Она вызывает появление мозолистых, зудящих, чешуйчатых пятен на коже. Иногда пораженные участки могут превращаться в открытые язвы. Состояние чаще всего происходит после укуса насекомого.

Себорейный дерматит

Этот тип экземы развивается там, где есть железы, которые также называют сальными железами. Перхоть, сухая, шелушащаяся кожа головы является распространенной формой себорейного дерматита. Это состояние может встречаться на лице, спине или в верхней части грудной клетки.

Застойный дерматит

Также называется варикозной экземой, развивается, когда у человека наблюдается плохое кровообращение нижних конечностей. Это приводит к тому, что избыточная жидкость сочится из вены, что приводит к отеку и зуду.

Аллергическая экзема — лечение

Лучшим средством для лечения аллергической экземы является профилактика. Избежать аллергенов может быть сложно, особенно если человек вступает в контакт с ними в результате своей деятельности.

Другие методы лечения аллергической экземы включают:

применение гидрокортизонового крема для уменьшения зуда;

увлажнение кожи не реже двух раз в день;

антигистаминные препараты;

овсяные ванны;

ношение защитной одежды и перчаток при контакте с аллергеном.

Другим распространенным методом лечения аллергической экземы является светотерапия или фототерапия. Исследования показали, что воздействие определенных типов света может уменьшить симптомы экземы у некоторых людей.

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