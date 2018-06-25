«Слишком худа и жилиста»: старания Александры Харитоновой в похудении не оценили

Бывшая участница «Дома-2» поделилась с поклонниками успехами в похудении, которых достигла, целый год активно занимаясь спортом и сидя на диете. Но исхудавшее тело девушки вовсе не вызвало у ее фанатов положительных эмоций. Наоборот, они попросили ее перестать худеть.

Александра рассказала, что еще год назад решила взяться за свою фигуру и похудеть. Для этого она обратилась к помощи спорта и жестких диет — она начала ходить в тренажерный зал 3 раза в неделю и ограничила питание, почти полностью исключив жиры. По словам девушки, она тренировалась наизнос, занимаясь с тяжелым весом. Однако вскоре сменила режим упражнений, переключившись на йогу и танцы на пилоне. Ее режим питания также претерпел изменения — она почти полностью отказалась от углеводов, оставив место преимущественно для рыбы, курицы и овощей.

Результат работы Александры виден невооруженным глазом, однако восторга у поклонников не вызывает. Конечно, девушку можно только похвалить за такое стремление к идеальному телу, но многие считают, что она переборщила со своими стараниями, став похожей на больную анорексией. «Сила воли это классно. Но слева хорошая женская фигура, а справа истощенное тело подростка» «После как анорексия, ни груди, одни кости» «Фигура прям как мужская» «Ужас до чего себя довела, была нормальная, а теперь кошмар» «Было лучше, сейчас очень противное тело» «На мой взгляд слишком худа и жилиста, раньше хоть какое то подобие женственности было» А вот поклонницы экстремальной худобы оказались в восторге от фигуры Александры и принялись выспрашивать у нее подробности рациона и тренировок, при этом нахваливая за силу воли и старательность. Стоит отметить, что на большинстве фотографий Харитонова не выглядит столь исхудавшей.

А недавно поклонникам удалось понять, в кого у Александры красивая фигура. Девушка опубликовала старую фотографию родителей, сделанную еще в 1985 году. Пара отдыхает на пляже в купальниках, так что фанатам Александры удалось заметить, что хорошая фигура у нее от матери, которая была стройной даже всего через год после рождения ребенка.