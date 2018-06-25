Минус 5 см в объеме за час: какие салонные процедуры эффективны для похудения

Часто слово «похудеть» мы используем в связке со словом «срочно». И если пару лет назад это звучало слегка абсурдно, то сегодня в клиниках красоты мы действительно можем осуществить это желание. Современные аппаратные технологии всего за одну процедуру избавляют от ненавистных сантиметров и прибавляют уверенности в себе.

Криолиполиз Zeltiq: холодное оружие

Zeltiq — процедура криолиполиза (безоперационная липосакция с помощью холода). Это одна из самых лучших процедур, которая позволяет удалить лишний жир без операции. Во время сеанса на жировые клетки прицельно воздействует холод, запускающий их разрушение. Низкая температура кристаллизует жир и выводит его из организма естественным путем, а дополнительной нагрузки на печень не возникает.

Процедура показывает отличные результаты на любом участке тела, где вакуумной насадкой Zeltiq можно захватить участок кожи, будь то подбородок или зона бедер. Всего за один сеанс мы теряем не менее трех сантиметров в объеме. Но самое приятное — жировые складки, устраненные таким путем, уже не восстанавливаются.

Эндосфера: комплексный удар по лишнему весу

Эндосфера — относительно новый, но уже невероятно популярный способ борьбы с лишними сантиметрами. Аппарат представляет собой специальную насадку, внутри которой размещены 50 вращающихся силиконовых роликов. Пока мастер водит манипулятором по проблемной зоне, шарики деликатно захватывают кожу, проводя интенсивный массаж и стимулируя циркуляцию крови. Кроме того, аппарат производит вибрацию, которая быстро и эффективно разрушает жировые отложения. Процедура абсолютно безболезненная и длится 95 минут. По ощущениям ее можно приравнять к интенсивному массажу.

Сеанс дает хороший лимфодренажный, антицеллюлитный и лифтинг-эффект. Сразу после первой процедуры из организма выводится лишняя жидкость, а с ней уходят и объемы.

SuperSculpt: лепим идеальные формы

Что делать, если нужно похудеть только в зоне живота, а вот аппетитные ягодицы вас вполне устраивают? Записываться на процедуру SuperSculpt. Она стимулирует расщепление и извлечение жиров, а еще ускоряет метаболизм. В итоге жировые клетки опустошаются, уменьшая объемы не по всему телу, как это бывает на фитнесе, а локально, лишь в местах аппаратного воздействия. Это и называется эффектом скульп­туры.

Чтобы вылепить фигуру мечты, придется облачиться в специальный скафандр, к которому прикрепляются провода, дающие биоимпульс. Они-то и воздействуют на проблемные зоны, мгновенно расщепляя жировые прослойки. Процедуру лучше проходить курсом, но как экспресс-вариант она тоже подходит. За сеанс кожа слегка подтянется, а объемы начнут таять.

Обертывание: проверенным путем

В неравной борьбе с объемами стоит вспомнить и про старое доброе обертывание. Нет, речь не о баночках, которые завалялись в ванной комнате. Для скорейшего результата потребуется профессиональный подход.

Чтобы убрать пару-тройку сантиметров, мастер предложит горячее обертывание. Такая методика позволяет за разовое посещение вывести токсины и лишнюю жидкость — первопричину неровностей и отечности. Плюс процедуры еще и в том, что синяков и гематом она точно не оставит.

Vela Shape: теплый прием

Еще одна аппаратная методика, которая способна помочь тем, кто не успел похудеть к лету, свадьбе, свиданию (нужное подчеркнуть). Уникальная методика, разработанная американскими учеными, основана на трех составляющих: массаж, вакуум и инфракрасные лучи. Тепловое воздействие RF-лучей, исходящее от насадки, активирует метаболизм, создавая ложный эффект голода для организма. Благодаря этому организм начинает расходовать накопленные запасы в ускоренном режиме. Результат — как минимум минус один размер и возможность надеть то самое платье.

Важно поддерживать результат от салонных процедур правильным и полезным питанием. В магазине «Родник здоровья» вы можете подобрать подходящее для себя питание и напитки. Вкусный белковый коктейль насытит ваш организм необходимыми витаминами и минералами, а концентрат напитка «Алоэ Вера Тонус» стимулирует обмен веществ, поддерживает работу пищеварительной системы, улучшает общее состояние организма.

Протеиновый коктейль «Шоколад», цена: от 1 856 руб., заказать: +7 (800) 200-01-33 Концентрат напитка «Алоэ Вера Тонус», цена: 1 744 руб., заказать: +7 (800) 200-01-33 Все эти методики действительно работают и помогают обрести стройную и красивую фигуру. Теперь главное — не сорваться. А еще лучше пройти одну из процедур полноценным курсом, чтобы закрепить полученный результат.

Узнайте о других способах похудения без диет:

Пять самых эффективных видов обертывания для похудения

4 самые эффективные процедуры, которые избавят вас от целлюлита

Похудеть без диеты: 10 способов, которые работают