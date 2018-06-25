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Малышева набрала вес из-за ЧМ
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Малышева набрала вес из-за ЧМ 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В начале месяца Елена Малышева объявила 10-дневный марафон по снижению веса. После этого в ее «Инстаграме» стали регулярно появляться видеоотчеты с подробностями диеты и ежедневными результатами взвешивания.
«Вес стоит, но я не унываю», — написала она на днях в своем микроблоге. Выяснилось, что ведущая смотрела футбол в ресторане, из-за чего на следующий день получила прибавку в один килограмм. Но, по словам теледивы, в этом виновата соль, что всегда задерживает жидкость в организме. Отметим, что приталенное платье, ради которого Малышева решилась на экспресс-похудение, таки пришлось по размеру — в нем она провела престижное мероприятия, связанное с медициной.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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