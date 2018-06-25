Искусственные руки теперь будут чувствовать боль

Развитие искусственных конечностей продолжается, и ученые снова удивляют мир. Они разработали протез руки, способный чувствовать боль, поскольку здесь впервые используется электронная кожа. Обернутый в уникальную электронную кожу протез способен ощущать не только прикосновения к разного рода предметам и поверхностям, но и боль, что поможет ампутантам избегать повреждений. Особая кожа под названием e-dermis — это тонкий слой резины и специфической ткани, которая покрывает пальцы протеза и генерирует импульсы электричества. Небольшие разряды отправляют сигналы в нервные пути для стимуляции реальных ощущений прикосновения, когда электронная кожа вступает в контакт с объектами. Учёные уже испытали e-dermis на анонимном ампутанте, который описал свои ощущение, как «возвращение к нормальной жизни». Способность испытывать боль крайне важна для полноценных конечностей, так как эти ощущения защищают наш организм от разного рода повреждений. Конечно, боль неприятна сама по себе, но именно благодаря болевым ощущениям мы узнаем информацию, к примеру, о горячих либо очень холодных поверхностях, предохраняющую нас от травм. Создатели уникальной технологии уверены, что развитие протезов и контролирующих механизмов помогает ампутантам восстанавливать утраченные функции, и теперь необходимо двигаться в сторону повышения чувствительности поверхностей этих устройств. Ученые использовали сложную сеть особых рецепторов прикосновений на человеческой коже в качестве средства вдохновения для своего прибора. Сенсоры e-dermis прямо соединены с нервами в культе через специальные электроды, помещаемые на культю. Всё это обеспечивает максимально натуральную чувствительность у стопроцентно искусственной конечности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)