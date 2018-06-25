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Как спать во время беременности
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Как спать во время беременности 

Аист на крыше 3 часа назад
Фото: Аист на крыше
Со второй половины беременности животик заметно увеличился, он уже не дает сесть и лечь в привычной и удобной позе. Засыпание иногда превращается в пытку. Никак не получается улечься поудобнее. В любимой позе уже не устроишься — животик растет, в туалет бегать приходится все чаще, гормоны бушуют. Все это приводит к бессоннице и проблемам со сном. Чтобы ваш ночной сон стал действительно отдыхом, нужно соблюдать некоторые правила.
В каких позах лучше спать во время беременности
Какую же позу выбрать для сна, чтобы не нанести вред малышу и выспаться? Все зависит от срока вашей беременности.
1 триместр — в первые три месяца можно спать в такой позе, какой удобно и в данный момент хочется. После 11-й недели врачи советуют избегать сна на животе, чтобы не нарушать циркуляцию крови. Если выявлена многоплодная беременность, то сна на животе нужно избегать с самого начала.
2 триместр — животик уже отчетливо заметен, и спать на нем вряд ли получится — будет некомфортно. Вы уже не можете перевернуться на живот и ничего не почувствовать, вам будет неудобно. Пока можно спать и на боку, и на спине, но только до 25-й недели, после лучше воздержаться от сна на спине.
3 триместр — с 26–27-й недели нежелательно спать на спине. Поэтому спать лучше на левом боку, поскольку, лежа на правом боку, можно передавить мочеточник, сильно надавить на правую почку и заработать пиелонефрит.
Поза для сна  Правильная поза для сна в третьем триместре:
рекомендуется спать на левом боку, но спать все время на одном боку не нужно, хорошо, если вы будете менять положение время от времени, это поможет восстановить циркуляцию крови;
если у вас поперечное предлежание плода, то спать нужно на том боку, где располагается головка малыша;
можно лечь не строго на бок, а слегка откинуться назад на приготовленный валик из одеяла, такая поза позволит немного разгрузить тело;
также можно сделать валик из одеяла или взять небольшую подушку и положить между коленей. Правую ногу лучше согнуть в колене, а левую вытянуть;
под живот можно подкладывать маленькую нежесткую подушечку;
если есть отеки, то под ступни также можно подложить подушечку;
чтобы случайно во сне не перевернуться на спину, рекомендуется подкладывать сзади подушку или валик из одеяла.
Как нельзя спать во время беременности
После 25-й недели нельзя спать на спине! В такой позе выросшая матка давит на артерию и затрудняет кровообращение, что может привести к нехватке кислорода и асфиксии плода.
Рекомендации по организации сна в период беременности
Хороший глубокий сон, который подарит отдых и заряд бодрости, зависит не только от позы, в которой вы спите. Подготовка ко сну начинается задолго до вечера:
умеренная физическая нагрузка в течение дня поможет быстро уснуть — плавание, пешие прогулки, гимнастика и йога для беременных;
не перенапрягаться в течение дня;
комнату перед сном следует проветрить;
перед сном не следует пить много воды;
не употреблять в вечернее время кофе и чай;
организовать комфортное спальное место — удобный ортопедический матрас, подушки нужной мягкости и размеров, натуральное и приятное на ощупь постельное белье;
одежду для сна лучше выбирать из натуральных тканей;
прогулка перед сном тоже поможет быстро заснуть;
не наедаться на ночь, исключить тяжелые блюда из вечернего меню;
выпить перед сном стакан теплого молока с медом;
принять перед сном расслабляющую ванну.
Внимание! Прием любых успокоительных или снотворных препаратов только по назначению врача!
Специальная подушка для беременных
Вместо множества подушек и подушечек можно купить или сшить самим одну, большую, но многофункциональную подушку. Они бывают разных конфигураций (в форме подковы и бумеранга, в форме букв G, I, Г и С и т.д.) и позволяют сделать сон беременной женщины комфортным и безопасным. После родов такая подушка поможет принять удобную для кормления грудью позу. При выборе подушки следует обратить внимание на конфигурацию, нужно, чтобы она отвечала вашим потребностям. Комфортный сон во время беременности — это не только здоровье мамы и малыша, но и психологический комфорт. Не отказывайте себе в отдыхе!
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