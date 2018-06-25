Можно добиться омоложения просто за счет этой диеты 

И всё-таки мы можем добиться омоложения просто за счёт правильного питания. Эксперты рассказали, какие изменения в рационе позволяют бороться с болезнями сердца, старческим слабоумием и болями в суставах. Простые изменения в питании помогают замедлить воздействие процессов старения, как показало новое исследование. Его автор доктор Майкл Мосли разработал диетический план, который учитывает не только рацион, но и прочие особенности здорового образа жизни. Этот план помогает сражаться с болезнями сердца, старческим слабоумием, диабетом и даже болями в суставах, причём без всяких медикаментов. Сам по себе план доктора Мосли основывается на популярный диете 5: 2, которая позволяет употреблять любимые продукты питания в течении 5 дней в неделю, а следующие два дня сокращать калорийность до 680 калорий в день. Доктор Мосли подчеркивает, что его диетический план не подразумевает употребления фастфуда, пиццы, тортов и тому подобных продуктов питания в те самые 5 дней. Большинство диет требует от людей жестких ограничений по калориям, но вот данный режим на этом не настаивает. Однако необходимо придерживаться сбалансированной диеты, которая не будет ущемлять какие-то одни компоненты в пользу других. К примеру, она не будет состоять только из углеводов, белков или жиров. Необходимо сочетать все эти питательные группы, но не ограничивать себя в калориях течение 5 дней в неделю. В оставшиеся два дня эти ограничения потребуются. Кроме того, каждый день необходимо выполнять хотя бы по 30-40 минут аэробных физических нагрузок, которыми могут стать пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание, гимнастика перед телевизором и тому подобные тренировки. В комбинации с достаточным количеством сна и регулярными проверками у врача данный режим при всей его очевидности творит настоящие чудеса, что подтверждают многочисленные исследования. Доктор Мосли настоятельно рекомендует употреблять как можно больше ферментированных продуктов, включая йогурт, квас и кефир, что крайне важно для развития полезных бактерий кишечника, улучшение процессов пищеварения, контроля над весом и укрепления иммунной системы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)