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«Я была персонажем картины Рубенса». Телеведущая Сюзанна Камара о том, как ей удалось похудеть на 60 килограммов
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«Я была персонажем картины Рубенса». Телеведущая Сюзанна Камара о том, как ей удалось похудеть на 60 килограммов 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
— Это был даже не лишний вес, а ожирение, как говорят медики. Они различают эти понятия. «Лишний вес» — это чисто эстетическая категория и абсолютно бытовая вещь. А ожирение — это заболевание, при котором жир откладывается в организме и начинает ему вредить. Мне как художнику проще объяснить на примерах из живописи. Вот, скажем, смотрите вы на работы Кустодиева и Рубенса. И тот, и другой изображали полных женщин. Но только кустодиевские деревенские бабы хоть и полные, но абсолютно здоровые женщины. У них весь жир расположен в мышцах — такую женщину даже не ущипнёшь. А у вакханок Рубенса виден целлюлит, жировые отложения под кожей. Это нездоровая полнота. Так вот, я была как персонаж картины «Вакханалия». В моём случае нельзя сказать, что полнота — это результат внутреннего кризиса. Я была полной лет с десяти и при этом вполне жизнерадостной и позитивной.
Да, наверное, большинство проблем со здоровьем имеют психологические корни. Лишний вес, дистрофия, искривление позвоночника — причину надо искать прежде всего в голове. Борьба с избыточным весом очень похожа на лечение от наркозависимости. Когда у человека стресс, мозг посылает организму сигналы об угрозе. Организм же воспринимает их как угрозу голода и начинает откладывать жиры. Тело как бы делает запасы, чтобы нормализовать ситуацию. Инстинктивно начинаешь есть ещё и ещё, причём хочется как раз то, что вредно — булочки, сладости… они успокаивают. По сути, это такая же зависимость, как и от сигарет, алкоголя и наркотиков. Справиться с ней самостоятельно почти невозможно. Но я-то сначала этого не знала и поэтому сделала много ошибок. Нужно обращаться к профессиональным врачам — эндокринологам, диетологам, а то и к пластическим хирургам. Мне пришлось пройти всех. Фото: из личного архива Сюзанны Лет до 18 я вообще не ощущала себя какой-то ущербной. В семье меня любили и поддерживали во всём. Но именно это и сыграло со мной злую шутку. У меня никогда не было комплексов, я была пухлой девочкой, мягко говоря, но таковой себя не считала. Носила короткие обтягивающие юбки, обнажала полные плечи и спину в складочках и ничуть не смущалась. Более того, мои близкие настроили меня так, что любой нелестный отзыв обо мне — явный признак зависти. Так я и жила с неадекватно завышенной самооценкой, пока не пошла в университет и не влюбилась в парня, который меня упорно игнорировал. Как-то раз, когда я смело подошла к нему и сказала, что разрешаю со мной встречаться, он вдруг начал хихикать и мямлить, что я для него слишком полная. Помню, я очень тогда удивилась. Это был первый и очень сильный удар по гордости.
Потом, когда я впервые в жизни пришла в тренажёрный зал, я не смогла ничего сделать. Не смогла даже один раз ноги поднять из положения лёжа. Тогда я осознала, насколько всё плохо. Точнее, пришло полное осознание того, что я действительно слишком толстая и совсем слабая. С тех пор я ходила в тренажёрку каждый день, не имея ровным счётом никакого плана. Потом я окончила университет, занялась журналистикой, и мне стало совсем не до этого. Фото: из личного архива Сюзанны В какой-то период мне захотелось сменить формат журналистской деятельности, уйти из газеты на телевидение, где мне неожиданно предложили вести передачу. Первое, о чём я подумала: как буду выглядеть на экране… Вообще-то, опыт работы на камеру у меня был довольно большой, я участвовала в рекламных роликах, фильмах. Но всякий раз это заканчивалось разочарованием: я видела результат, и мне хотелось рыдать — с экрана на меня смотрела милая пухлая тётушка Женуария из некогда популярного бразильского сериала «Рабыня Изаура». Реальность шла вразрез с моим представлением о себе, поэтому предложение о работе на ТВ я восприняла скептически. Я мялась, стеснялась и боялась, что выгляжу толстой. Меня убеждали, настаивали и фактически заставили выйти в кадр — спасибо всем огромное за это. Всё пошло хорошо, с каждым новым выпуском уверенность в себе возвращалась. Сейчас просматривая ролики, хохочу: чего я так стеснялась-то? Дискомфорт, который удалось перебороть, позволил двигаться дальше и понять главное: нет строже судьи, чем ты сам.
Стереотип о том, что на телевидении должны работать только худые девушки, конечно, есть, но тем не менее меня же взяли, хотя я тогда была далеко не худышкой. Вообще, надо сказать, что телегеничность зависит исключительно от пристрастий телепродюсеров. Это вкусовщина. Меня как бывшую толстую девушку эти стереотипы возмущают до глубины души. В мире очень много полных, но исключительно красивых женщин. Красота и худоба — это не синонимы. Просто в разных обществах есть определённые стандарты красоты. Скажем, в XVII веке в допетровской России если девушка не была «дородной», ей было сложно выйти замуж. Считалось, что женщина, прежде всего должна рожать, а как рожать, если у тебя субтильное телосложение? В 1960-х годах все с ума сходили по британской модели Твигги, мучили себя голодом и доводили до обморока. Сейчас тон задают модельеры, для которых женщина — что-то вроде вешалки. Они-то показывают свои костюмы, а люди смотрят на манекенщиц, делая из них стандарт красоты. Фото: из личного архива Сюзанны Я весила почти 120 килограммов при росте 161 сантиметр — это уже ожирение. Я понимала, что худеть надо кардинально, сбрасывать десятки килограммов сразу. Поскольку никакие диеты и тренировки для этого не подходят, стала принимать разрекламированные китайские таблетки, которые доставала тайком, а после добавила сибутрамин, продававшийся официально. С помощью этого препарата за семь месяцев я сбросила больше половины веса — до 58 килограммов. Однако результат оказался плачевным. Я ощущала себя совершенно немощным человеком.
Превратившись в улучшенную копию себя снаружи, внутри я была совершенно опустошена. От постоянных мочегонных у меня началась страшная тахикардия. Я не могла даже встать с утра. Постоянно кружилась голова, меня тошнило, болело буквально всё. А есть совсем не хотелось: лишь бы от лишней морковки не разболелся живот. И это не ирония — в основу рациона входила овсянки, питьевые йогурты и морковь. Больше ничего не лезло. Я забросила спорт, стала пропускать работу, меня вечно бросало то в жар, то в холод. Кроме того, я стала очень нервным и раздражительным человеком, могла выйти из себя из-за какого-то пустяка.
Я практически перестала спать. Жизнь превратилась в круглосуточную деятельность. Ночами с подругой, которая поддерживала меня, посещали кинотеатры, ездили по красивой пустой Москве и отдыхали в ресторанах, где я не ела, а только пила. Иногда мне становилось плохо, и мы вызывали «скорую». Однажды врач сказала, что это дорога в один конец, приказав немедленно бросить мочегонные и прекратить над собой издеваться. Я страшно боялась этого, ведь бросая мочегонные, получаешь компенсаторный эффект такого размаха, что мало не покажется. В тот период я была вегетарианкой, ела лишь сырые листики и немного творога с овсянкой. Но даже имея такой скудный рацион, я набирала по одному килограмму в день. Как объяснили в больнице, это и была та самая гиперкомпенсация. Мне казалось, что я огромный шар с водой. Не помогали никакие диеты — пухла даже от яблок.
Вот тогда я решила срочно взяться за своё здоровье и начать жить по-новому. Фото: из личного архива Сюзанны Без плана вообще ничего достичь нельзя. Я для себя поняла, что успех — это планирование. Однако я человек спонтанный, так что любое моё планирование в итоге терпело фиаско. День начинался правильно, а ближе к четырём часам дня всё летело в тартарары: в меня вселялся демон Сюзанна, который начинал позволять себе всё. Надо сказать, что начинала я бесконечное число раз. Меняла фитнес-клубы и тренеров как перчатки, думая, что дело в них. Диетологов тоже меняла, относясь к ним скептически, считая себя самой умной. Ведь я смогла похудеть на 60 килограммов. Однако ничего не работало вдолгую. В какой-то период я стала придерживаться диеты и ходить в зал в течение года, не пропуская. В итоге набрала пять килограммов. У меня случилась истерика. Тут я поняла, что требуется комплексный подход: проанализировала всех нужных мне специалистов, нашла лучших (кстати, лучший — не значит самый дорогой) и стала следовать рекомендациям. Прежде всего прошла полный чекап, сдала все необходимые анализы, в том числе и генетические (на очень круглую сумму). После этого стала ясна примерная картина. Я пила кучу витаминов, добавок и немного гормональных лекарств. Ела по часам, по граммам и не пропускала тренировки — бассейн и тренажёрный зал. Всё в совокупности стабилизировало организм и дало результаты. — Избавиться от старых пищевых привычек оказалось очень сложно. Нужно было сломать себя. Я не очень организованный человек и люблю внезапность. Самое трудное — питаться примерно в одно и то же время и не сочетать продукты, которые привык сочетать. Например, не заливать масло в салат, как все мы привыкли, а лишь слегка сбрызнуть сверху. Эндокринолог пообещала привести меня в порядок за полтора года. Услышав это, я расстроилась — слишком долго. На это врач лишь пожала плечами и отвернулась. Ничего не оставалось, кроме как слепо довериться. В итоге в первые несколько месяцев я перестала отекать, а затем и набирать вес от яблок. Я вернула форму за обещанный период. Сейчас я собой довольна. И считаю, что это главное и что с этого надо начинать — с любви к себе. Я не могу сказать, что я всегда стройна, как горная газель. Иногда могу позволить себе немного набрать. Но я довольна собой и поддерживаю себя в форме именно потому, что я себя люблю и о себе забочусь. Если сбрасывать вес из-за ненависти к своему телу, никогда ничего не получится. Фото: из личного архива Сюзанны Кожа пострадала довольно сильно. Это неизбежно при массивном сбросе веса. Кому-то везёт и у него кожа более плотная, но мне не повезло — кожа у меня тонкая и нежная, как пергаментная бумага. Я не ожидала, что так будет. При этом доктора говорили, что благодаря дополнительным процедурам (массаж, баня, контрастные обливания) всё не так уж и плохо. Кроме того, помогла иглорефлексотерапия — её я делаю в Китае, у нас подобных специалистов, к сожалению, не знаю. Но кардинально вопрос, конечно же, решила пластическая хирургия. Просто не осталось иллюзий после всех усилий, будто кожа способна подтянуться. Зачастую требуется не одна операция и даже не две. Но для себя я решила, что мне приятнее иметь упругое тело — пусть и в шрамах, — чем быть каучуковой особой.
На уверенности в себе похудение никак не отразилось. Мне кажется, даже наоборот: раньше, когда я безусловно принимала в себе всё, меня не тревожила внешность или то, как сидят на мне вещи, или то, как реагируют люди — любят меня или нет. После потери веса был период, когда всё это меня сильно беспокоило — я при каждом удобном случае смотрелась в зеркало, мне было важно убедиться, что я хорошо выгляжу. Сейчас же больше всего волнует здоровье. Всем известно, что лишний вес несёт в себе риски, но мало кто осознает, какие и насколько серьёзные. Так что теперь, когда я вижу перед собой полного человека, мне очень хочется помочь ему осознать необходимость что-то с этим делать. И речь здесь вовсе не о бодипозитиве — я, например, не испытываю раздражения при виде лишнего жира в теле других людей. Более того, иногда я такие формы нахожу красивыми. Я знаю, как трудно человеку с ними расставаться, и потому очень лояльна к этим прекрасным людям. Но хочется быть уверенной, что они полностью осведомлены о последствиях. Фото: из личного архива Сюзанны Я не боюсь, что вес может вернуться. Да он и так периодически возвращается. И это не страшно — невозможно всё время держать себя в рамках (по крайней мере мне). Так можно и умом тронуться. Мы ведь живые организмы, нам свойственно меняться. Сегодня мы стройны и прекрасны, спортивны и полны сил, а завтра вялые — грустим, заедаем грусть чем-то неполезным или, напротив, голодаем. Всё индивидуально. А женщинам ещё сложнее, потому что они рожают. В этот период организм вообще живёт своей жизнью — во время беременности и после родов полнота для многих женщин просто неизбежна, и это нормально. У каждого периода своя продолжительность. В идеале, конечно, лучше не допускать весовых качелей, но если этого не получается, то важно сделать так, чтобы полнота была контролируемой и не слишком продолжительной.
Я давно перестала убиваться по поводу лишних пяти—десяти килограммов, которые то приходят, то уходят. Каким-то образом за все эти годы у меня сформировалось отношение к еде как к топливу, а не как к радости. Иногда я даже забываю поесть. Это, разумеется, плохо, я с этим борюсь. У меня нет любимой еды, я ем по настроению всё, что захочется, усвоив принципы «чистого питания», как говорят в Америке. Они включают в себя правильное сочетание продуктов. К примеру, я избегаю есть углеводы с жирами. Речь идёт о моём любимом мороженом. Пришлось отказаться от овсянки с йогуртом или молоком. Хлеб с сыром тоже не ем. Вообще, у меня принцип — любой белок я ем с зелёным салатом, без добавления каких-либо круп (их я тоже употребляю только с салатом). Мне так физически легче. Еду я не запиваю. Не знаю, верно ли это, действую исключительно по ощущениям. Кроме того, я всегда любила тренажёрный зал за то, что это самый быстрый способ ощутить свои мышцы. Однако теперь качество тренировок изменилось: я больше работаю на выносливость — 40—50 километров на велосипеде в среднем темпе, длительные пешие прогулки и базовые упражнения с собственным весом позволяют оставаться в тонусе без лишнего напряжения. Без лишнего напряжения, но в радость. Фото: из личного архива Сюзанны
Мнения специалистов, которые работали с Сюзанной
Екатерина Бухарина, эндокринолог клиники «Виталис»
— Сюзанна пришла ко мне измученная диетами и препаратами. Но всё, что она делала, работало только во вред организму и усугубляло ожирение. Она отказалась от мяса и ела только фрукты и овощи, а в её случае этого делать было нельзя. Она в течение полутора лет принимала сибутрамин, который в принципе можно принимать только два месяца. Когда она отменила препарат, началась настоящая ломка. Мы поменяли диету на мясную, восстановили уровень железа в крови (он был очень низкий) и выписали препараты, нормализующие уровень инсулина (был повышенный). И одна из самых важных вещей — отрегулировали сон. Это правило надо помнить всем: организм компенсирует недосып перееданием.
Инесса Царькова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, специалист по здоровому питанию федеральной сети X-FIT  — Психологический фактор играет огромную роль. Прежде всего это связано с тем, что эндорфины — гормоны радости, которые нам жизненно необходимы — вырабатываются легко и быстро, если человек есть высококалорийную сладкую и жирную пищу. Труднее и сложнее добывать гормоны радости и счастья посредством искусства, хобби, любви, созерцания природы и двигательной активности. А так как наши траты — в первую очередь наша двигательная активность — в большинстве случаев минимальны, то не потраченные калории организму приходится запасать. И ещё важная причина появления лишних килограммов — зашлакованность организма. Мы едим много некачественных, рафинированных, искусственно изменённых продуктов, обеднённых естественными витаминами и минералами, энзимами и клетчаткой. Такая еда плохо переваривается, плохо усваивается, плохо выводится, а значит, откладывается в виде шлаков. Эти шлаки токсичны, и наш организм их «прячет» в относительно пассивную жировую ткань, чтобы они меньше отравляли ядами метаболически активные клетки — клетки внутренних органов и мышц.
И ещё проблема в огромной безграмотности населения в вопросах здорового питания и здорового образа жизни. Даже врачи прежде всего назначают лекарства, а не исправляют ошибки в образе жизни, которые стали пусковым механизмом болезней. Избавиться от старых пищевых привычек очень сложно. Особенно, если они сформированы в детстве. Это то же самое, что избавиться от длительного пристрастия к курению, алкоголю или зависимости от наркотиков.
В истории Сюзанны есть зависимость от вкусной и не очень полезной еды. Не зная, как похудеть правильно, она прибегла к варварским способам: эпизоды со скудным неполноценным питанием, которое снижало жизненные процессы в организме, замедляло и нарушало обмен веществ. А затем к таблеткам для похудения с чрезвычайно вредным воздействием на организм, с длительным мочегонным эффектом, что в конечном счёте привело к почечной и сердечной недостаточности.
Дмитрий Мельников, кандитат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник «Семейная»
— У большинства полных людей, которые резко сбрасывают вес, возникает проблема с кожей. Человек становится похожим на сдутый воздушный шар. Бывает, что снижают вес постепенно, и тогда кожа успевает подстроиться. Но так бывает очень редко. Как правило, без корректировочных операций не обойтись. У Сюзанны была проблема с соединительной тканью — то есть кожа не держалась на мышцах, «плыла». Для коррекции ей требовалось больше операций, чем людям, у которых такой проблемы нет. К этому нужно быть готовым. Так или иначе, многие проблемы решаемы, вопрос только в том, сколько усилий и средств на это нужно потратить. Статьи по теме Режиссёр Наташа Молчанова: «Любой полный человек, который говорит, что не хочет похудеть, — лицемер» Татьяна Рыбакова: как я похудела на 55 килограммов Таш Саркисян: «Бег — это твой личный конфликт с самим собой» Тоня Самсонова: «Когда ты толстый, в профессиональном плане тебе объективно сложнее»
Запись "«Я была персонажем картины Рубенса». Телеведущая Сюзанна Камара о том, как ей удалось похудеть на 60 килограммов" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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