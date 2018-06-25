Здоровые привычки и диета против мигрени: советы врача

Невролог и диетолог рассказывают, откуда берется головная боль, как распознать в ней мигрень и избежать приступов.

Медицина знает около 100 видов головной боли. Но сильнее всего заставляет страдать именно мигрень. По статистике нападает она преимущественно на женщин. В давние времена ее называли «болезнью благородных девиц». Писатели описывали картину так: какая-либо особа из обеспеченной семьи на весь день закрывалась в своей комнате, стонала, охала и мазала виски мятным карандашиком, а прислуга ходила вокруг на цыпочках.

Мигрень — наследственная болезнь, в 60 процентах случаев передается по женской линии. Риск получить недуг от папы — всего 20%. Если страдают оба родителя, вероятность заболеть повышается до 90%. У большинства женщин после менопаузы недуг проходит сам собой.

Как ее распознать

В настоящее время мигрень признана серьезным неврологическим заболеванием, которое существенно влияет на качество жизни человека. По статистике представительницы слабого пола страдают от приступов мигрени гораздо чаще, чем мужчины. И еще подмечен такой факт, что болеют мигренью чаще всего особо утонченные натуры.

Головная боль напряжения, с которой сталкиваются большинство людей в повсе-дневной жизни, отличается от мигрени. При мигрени трещит, стреляет, пульсирует (чаще всего в висках и в районе лба), обхватывает железными оковами половину головы. Перед глазами появляются мелькания, вспышки. Досаждают тошнота и рвота. Любой яркий и мерцающий свет, а также шум вызывают новые страдания. Появляются дрожь и холод в руках. Длительные боли могут терзать человека от нескольких часов до трех суток подряд. Хочется спрятаться от окружающих, зашторить окна и провалиться в сон, что удается с большим трудом. Пробудившись, человек чувствует себя буквально возвращенным к жизни, но, к сожалению, ощущение счастья продлится лишь до нового приступа.

У некоторых пациентов мигрени предшествует аура (зрительная — искажения в поле зрения, обонятельная — усиление или искажение восприятия запахов), которая еще не сопровождается болью, но уже свидетельствует о скором начале приступа мигрени.

«Это все из-за стресса — расслабься»

Предлагать человеку расслабиться в момент, когда он уже испытывает боль — не самая лучшая идея. Изначально стресс не является причиной мигрени, это заболевание с наследственной предрасположенностью. А потому фразы вроде «это все потому, что ты слишком много нервничаешь» или «тебе просто нужно отвлечься» никак не помогут человеку справиться с мигренью. Если бы вы сломали руку, а вам бы предложили «отвлечься», это бы помогло? Конечно, нет.

Мигрень — это уважительная причина для больничного. Приступ мигрени часто протекает хуже, чем грипп. И в отличие от гриппа, который проходит — и наступает облегчение, мигрень зачастую возвращается снова и снова.

«Есть один хороший способ…»

Очень важно понять, какие обстоятельства провоцируют возникновение приступа, чтобы на будущее обезопасить себя от триггеров (так врачи называют провокаторы мигрени). Какие они? У каждого пациента свой личный спусковой крючок. Неврологи предлагают пациентам вести своеобразный дневник — записывать, когда приходила мигрень, что ели в этот день, что пили, сколько часов спали, как интенсивно работали…

Смиренно сносить спазмы, раскалывающие голову пополам, — это мазохизм. Но, увы, лишь четверть пациентов с мигренью доверяются врачу и выбирают верный способ лечения. Насмотревшись рекламы по телевидению, больные часто принимают вредную в этой ситуации но-шпу или целыми сутками напролет пьют анальгетики.

Результат — лекарство, которое поначалу хоть как-то притупляло мигрень, уже не помогает и мученик хватается за другие препараты, увеличивает дозировку. Порой у неврологов на приеме оказываются дамы, которые на протяжении долгих лет принимали по 3 таблетки анальгетика ежедневно. Помочь им непросто.

На самом деле наука нашла способ справляться с мигренью: таблетки из класса препаратов триптанов, такие как сумамигрен, в самом начале приступа, как говорят врачи, могут купировать его. То есть нельзя говорить себе, что «может, боль не такая уж сильная, я уж потерплю». Надо тут же, в течение 30 минут, принимать меры.

Приступ важно купировать вовремя

— Можно составить «демографический портрет» больного с мигренью: чаще всего это женщина, перфекционист с повышенной ответственностью, которая работает с 7 до 23 часов, возможно, еще и курит, — говорит Алексей Сергеев , врач-невролог. — В результате опроса, целью которого было изучение влияния мигрени на взаимоотношения внутри семьи, выяснилось, что до 70% страдающих мигренью считают, что могли бы лучше выполнять родительские обязанности, не будь у них мигрени. Треть респондентов отметили, что мигрень негативно влияет на их сексуальную жизнь, чуть больше — 37% — сообщили, что наличие мигрени у одного из супругов создает затруднения в отношениях между партнерами и становится причиной стресса в семье.

В России около 14 миллионов человек страдают мигренью, однако из них более 8 миллионов не знают о том, что это мигрень, и тщетно пытаются справиться с приступом при помощи анальгетиков. Сегодня терапия приступов мигрени основана на применении препаратов из группы триптанов. В отличие от обычных анальгетиков, они предназначены специально для лечения мигрени. При развитии приступа мигрени важно успеть принять лекарство в течение 30 минут с момента появления первых симптомов. Если пациент успевает принять препарат от мигрени в это время, в 75% случаев приступ удается купировать, то есть полностью избавиться от боли и сопутствующих симптомов. Поэтому мигренозникам важно всегда иметь под рукой лекарственный препарат.

Препараты для лечения мигрени должен назначать врач. Для постановки диагноза ему достаточно задать три главных вопроса о симптомах, сопровождающих головные боли:

Мешала ли головная боль вам работать, учиться или заниматься другими делами в течение суток и более?

Чувствовали ли вы при этом тошноту или недомогание?

Раздражал ли вас свет?

В случае положительного ответа на два или три вопроса вероятность наличия у человека мигрени составляет 93%.

памятка

Шесть советов для тех, кто страдает головными болями

1. Вести оптимальную по нагрузкам жизнь: исключить как гиподинамию, так и физическое и умственное переутомление.

2. В положенное время завтракать и обедать. Не увлекаться разгрузочными диетами, не допускать запоров.

3. Спать на ортопедических матрасе и подушке.

4. Не засиживаться у телевизора, за ноутбуком и планшетом.

5. Женщинам быть внимательной к своему состоянию во время менструации.

6. Принимать контрастный душ, ходить в бассейн и сауну. Делать контрастные холодные и горячие компрессы по такому методу: приложите к голове на полминуты сначала отжатое горячее полотенце, затем холодное, и так пару раз. Через несколько дней держать компрессы уже до 1,5 минут и менять их до шести раз.

Кандидат медицинских наук Маргарита Королёва дает свои советы, что есть и как поступать, чтобы головная боль не омрачала жизнь:

— Многие мои пациенты, которым я помогаю избавиться от лишнего веса, жалуются в том числе и на головные боли, на плохое самочувствие, упадок сил. Все эти проблемы зачастую взаимосвязаны. Так вот, прежде всего ни в коем случае нельзя голодать. Голод — очень частая причина головной боли. Если сладкий чай или несколько кусочков шоколада снимают боль, это как раз говорит о том, что вы не ели слишком долго, из-за чего у вас сильно понизился уровень сахара в крови. Так что старайтесь питаться регулярно, через каждые 2,5 часа.

Я часто слышу от пациентов: «Я живу работой, просто не умею отдыхать!» Этому обязательно надо научиться. Если вы работаете без перерыва, все время находитесь в нервном напряжении, дико устаете, недосыпаете, это может вылиться не только в скачки артериального давления и головные боли, но и в тяжелый синдром хронической усталости.

Кому-то нужно часов восемь сна, чтобы голова была свежей, а кому-то достаточно и четырех часов. Головные боли часто обусловлены остеохондрозом шейного отдела позвоночника. И тут могут помочь специальные упражнения для этой зоны, лечебные курсы массажа. Если у вас, к примеру, сидячая работа за компьютером, возьмите за правило — в течение дня прервитесь и сделайте гимнастику прямо на своем рабочем месте.

Физические нагрузки необходимы! Если вы не занимаетесь спортом, в шейной зоне запросто может возникнуть мышечный спазм, который нарушает кровообращение, в результате мы получаем головную боль. Для поддержания хорошего тонуса спортом надо заниматься регулярно — не реже трех раз в неделю хотя бы по часу.

Чтобы голова болела как можно реже, для правильной работы кровеносной системы необходим витамин С. Большая его концентрация содержится в плодах шиповника, смородине, облепихе, брюссельской капусте, клубнике, зеленом горошке. Нужно насыщать организм антиоксидантами. Ими богаты ягоды, фрукты и овощи. Особенно полезны черника, малина, вишня, ежевика, клюква, гранат, чернослив, апельсины, изюм, фасоль, бобы, свекла, шпинат, лук, баклажаны. Также много антиоксидантов в какао и зеленом чае. Есть такое проверенное средство. Если чувствуете, что начинает болеть голова, выпейте чашечку зеленого чая, добавьте в него немного мяты, и боль должна отступить. На сосуды головного мозга хорошо влияют успокоительные травяные настои. Заваривайте ромашку, мелиссу, пассифлору, зверобой — эти травяные чаи можно пить 3–4 раза в день между приемами пищи.

Некоторые продукты способны спровоцировать приступ мигрени. Например, продукты, в которых большое содержание сахара. Нитраты вредны для любого человека — их много в продуктах быстрого приготовления — колбасе, сосисках, копченостях, сыре чеддер. Не следует увлекаться жирной пищей, консервами, соленьями, маринадами. Среди провокаторов нестерпимой головной боли — глутамат натрия, он прячется в копченых и колбасных изделиях, чипсах, сухариках, соусах.

Желательно покупать на рынке свежее мясо и рыбу и употреблять в пищу «не долгоиграющее» молоко. Еще я бы советовала с осторожностью есть грецкие орехи, моллюсков, шоколад, зародыши зерен пшеницы. В этих продуктах большое содержание меди, а она снижает уровень серотонина в организме, что опять же приводит к головной боли.

Если вы любите кофе, чашечку бодрящего напитка с утра можете выпить спокойно, без ущерба для своего здоровья. А от алкогольных напитков вообще следует воздержаться. Алкоголь сам по себе является депрессантом. Самое безобидное красное вино и пиво могут человеку навредить. В них слишком много гистамина — он суживает мелкие вены и одновременно расширяет мелкие артерии — и головная боль вам обеспечена!

Уровень гистамина в крови нужно понизить, а уровень серотонина, наоборот, повысить. Что касается последнего, это подвластно продуктам, которые богаты ненасыщенными жирными кислотами. К ним относится морская рыба, семена льна, соевое, кукурузное и оливковое масло. Стимулирует выработку серотонина также пища, содержащая магний: коричневый рис, сухофрукты, морские водоросли, пшеничные отруби, а еще его очень много в бананах. А гистамин нормализуют продукты, в которых содержится пантотеновая кислота — овсянка, гречка, мясо домашней птицы. Еще головному мозгу необходим витамин В — нужно есть побольше всяких овощей. Особенно полезны тыква, дыня, финики, капуста брокколи и сельдерей. На завтрак можно съесть гречневую кашу с овощами или овсяную с ягодами и медом. На обед сварите легкий суп-пюре, лучше всего опять же овощной. А на второе приготовьте на гриле куриную грудку или кусочек индейки. На ужин можно запечь нежирную рыбу — судака или навагу, а в качестве гарнира к ней подать коричневый рис. А если между основными приемами пищи вам захотелось перекусить, съешьте банан или яйцо, сваренное вкрутую. Стакан кефира — отличный перекус.