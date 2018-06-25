Секрет обычного пилинга для лица, который избавит кожу от проблем

Никто не удивляется тому, что женщины тратят очень много времени и денег на поддержание и сохранение своей внешней привлекательности. В ход идут любые доступные средства, которые предоставила современная косметология и медицина. Пилинг — это один из таких способов, позволяющий усовершенствовать состояние и внешний вид кожи. МедикФорум выяснил, почему так важно делать пилинг.

Что представляет из себя процедура пилинга?

Пилинг — это процедура, во время которой кожа очищается от умерших клеток, собравшихся в верхнем слое. Если вовремя их не убрать, они будут забивать поры, не давая коже принимать кислород и необходимые микроэлементы от масок и кремов. Со временем из-за загрязнений, различных заболеваний, солнечного излучения и старения на коже появляются морщины, акне и различного вида пигментация. С этими проявлениями как раз и борется процедура пилинга. При проведении пилинга происходит снятие внешней части эпидермиса к более молодым клеткам. От типа выбранной процедуры зависит толщина снятого слоя кожи, что непосредственно влияет на конечный результат. Чаще всего ее проводят в специализированных косметических салонах и клиниках. Также некоторые его виды можно делать самостоятельно дома, приобретя для этого специально предназначенные косметические средства.

Зачем нужна эта процедура?

Благодаря пилингу убираются отмершие клетки кожи, что активизирует процесс регенерации кожи. Процедура помогает улучшению кожных покровов и выработке в последующем коллагена и эластина. Из-за этого и достигается эффект омоложения. Регулярно проводить данную процедуру можно уже с восемнадцати лет под наблюдением опытного косметолога. После проведения этой процедуры, кожа начинает лучше поглощать кислород, влагу и разные благоприятные микроэлементы. Поэтому мастера, проводящие данную процедуру, сразу после нее советуют накладывать любые маски и обертывания — все они будут более эффективны, нежели сами по себе. Также с помощью пилинга можно избавиться от прыщей и убрать их последствия, а также сузить расширенные поры.

Помимо привычного пилинга тела и лица, можно опробовать подобную процедуру на волосах. Благодаря ему очищается кожа головы, что ведет к более интенсивному и питанию волос. Его также рекомендуют сочетать с лечебными масками, чтобы повысить их эффективность.

Какими бывают разновидности пилинга?

На данный момент различают следующие виды пилинга: аппаратный, механический, химический. Также его различают по глубине воздействия на каждый слой кожи: Поверхностный пилинг. Это самый мягкий тип пилинга, который проводят с помощью кислот, входящих в состав многих овощей и фруктов, а также алоэ. Такие косметические средства можно использовать дома, а также совсем юные девушки без особых затруднений с кожей. Этот тип пилинга показан обладателям кожи, восприимчивой к проявлению аллергии или излишней сухости. При проведении данной процедуры не используют сильноагрессивные кислоты, а после нее можно сразу заметить улучшение цвета лица. Такой пилинг делают 1-2 раза в неделю в течение месяца с перерывом на 2-3 месяца. Поверхностный химический пилинг. Его рекомендуют девушкам с незначительными проблемами, потому что он в основном затрагивает только верхний слой эпидермиса. В основе такой процедуры лежат различные альфа-гидрокислоты такие, как: лимонная, молочная, яблочная и т. д. С их помощью специалист убирает верхний слой клеток, благодаря чему улучшается цвет лица, убираются покраснения и пигментные пятна. Такую процедуру также можно сделать дома либо же заменить на аппаратный ультразвуковой пилинг. Пилинг срединного воздействия. Такая процедура помогает убрать мелкие морщины, сделать светлее пигментные пятна и избавиться от проблем, связанных с расширенными порами. В основе этого пилинга лежит трихлоруксусная кислота, а также сочетания других кислот в высокой концентрации. Данная процедура является аппаратной и проводится с помощью специальных щеток с алмазной обработкой. Так не только убирается верхний слой кожи, но и происходит ее шлифование. Такой пилинг делают один раз в 10 дней и не больше пяти процедур, повторяют ее не раньше чем через полгода. Глубинный пилинг. Эта процедура помогает сглаживать растяжки, убирать более глубокие морщины, а также значительно уменьшить следы от угревой сыпи и рубцов. Его делают с применением химических веществ на основе высококонцентрированной феноловой кислоты. Такую процедуру делают только в специализированных салонах и клиниках химическим или аппаратным способом.

Как заботиться о коже после пилинга?

Как долго будет держаться результат после процедуры, обуславливается качеством проведенной процедуры и уходом за кожей после нее. После простого пилинга кожа еще немного шелушится, так как остатки умершего эпидермиса продолжают незначительно опадать некоторое время. У владельцев чувствительной кожи могут появиться небольшие корочки. Поэтому ежедневно нужно умывать лицо увлажняющими средствами, чтобы не пересушить поврежденный эпидермис.

А образовавшиеся корочки ни в коем случае нельзя отрывать или расчесывать дабы избежать появления рубцов. В следующие 1,5 месяца перед выходом на улицу нужно наносить на лицо крем с солнцезащитным эффектом, чтобы не было неравномерного загара. После проведения пилинга срединного или глубокого воздействия зачастую могут возникнуть некоторые болезненные последствия, поэтому не исключено использование обезболивающих медикаментов в реабилитационный период. После процедуры косметологи советуют не умываться первые два дня, а только наносить заживляющие и антибактериальные мази. Не исключено появление зуда. Умываться разрешается только через несколько дней со средствами, содержащими коллаген. В первые две недели рекомендуют больше гулять, защищая кожу лица не только специальными средствами, но и надевая головные уборы с козырьками. И ни в коем случае не отдирать образовавшиеся корочки.

Противопоказания для пилинга

Делать такую процедуру нужно только после консультации косметолога или врача. Основными противопоказаниями будут:

— наличие аллергических реакций на компоненты применяемого раствора; — беременность или период кормления грудью; — онкологические заболевания или обострившийся герпис. Существует также ряд других противопоказаний, но все обсуждаются при личной консультации со специалистом после осмотра состояния кожи. Ранее косметологи рассказали о пилингах для лица.