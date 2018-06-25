В чем опасность воды из фильтра

В таких странах, как Англия, Германия, Голландия, Италия, Финляндия, Швеция и многих других водопроводная вода может поспорить чистотой с горными ручьями. Но даже эти европейские страны не обошла стороной мода на фильтры для воды. Что же говорить о России, где жидкость, которая течет из кранов на кухне, оставляет желать лучшего.

Существует несколько видов фильтров, среди которых наиболее распространенными являются мембранные системы, ионообменные и фильтры, очищающие воду с помощью активированного угля. Последние хорошо известны как фильтры–кувшины.

В мембранных системах и ионообменных фильтрах очистка происходит на молекулярном уровне, через нее проходят только такие мелкие молекулы, которые не превышают размером молекулы воды. А крупные молекулы тяжелых металлов фильтр улавливает полностью. К сожалению, вместе с тяжелыми металлами в фильтре остаются и полезные минералы. Елена Толоконникова — врач-диетолог утверждает, что полностью очищенная вода по-своему тоже вредна.

Дело в том, что недостаток минералов нарушает в организме процесс обмена веществ, а это приводит к различным заболеваниям костей, нарушениям в сердечно-сосудистой системе. Чтобы этого не происходило, последние поколения фильтров имеют в ходе очистки систему искусственной минерализации воды. Но она, по мнению врача, способна только вред нанести, так как искусственные минералы очень плохо усваиваются организмом.

Страшный сон врача–диетолога и, вероятно, любого врача — угольные фильтры, в которых долго не меняли картриджи. Когда картриджи новые, воду они очищают идеально. Их основа — древесный уголь. Он отлично поглощает химические вещества и газы, включая хлор.

Но со временем, по мере очистки, в фильтрах накапливаются бактерии, которые начинают образовывать целые колонии. В итоге — обратный эффект: вместо того, чтобы чистить воду, фильтр только загрязняет ее. Такая вода вполне может стать источником инфекционных заболеваний. А если старый фильтр еще и хлор пропустит, то повышается риск возникновения онкологических заболеваний.

Елена Толоконникова настоятельно рекомендует менять фильтры даже ранее обозначенного срока использования, чтобы не подвергать свою семью опасности.

Ученые США вообще выступают против глубокой очистки воды. Они провели ряд исследований, в ходе которых установили: в воде живет много полезных для человека бактерий, часть из них размножается в жидкой среде, улучшая ее качество. Глубокая очистка убивает все микроорганизмы, влючая полезные, и люди вынужден пить практически дистиллированную воду, от которой организму пользы — минимум.

Многие предпочитают приобретать уже очищенную, бутилированную воду. Правда.ру опубликовала данные, указывающие на то, что вода из бутылей содержит частицы пластика, из которого изготовлена бутылка. Эти частицы не разлагаются даже при кипячении воды. Дальнейшие эксперименты показали, что никакие методы утилизации не могут предотвратить попадание пластика в мировой океан.

Некоторые хозяйски считают, что бытовой фильтр можно заменить обычным кипячением воды. Врачи не советуют этого делать. В процессе кипячения из воды вместе с вредными удаляются и полезные вещества. Кроме того, такую воду нужно часто менять, так как стоит ей постоять — и в ней тут же появляются различные болезнетворные бактерии. Диетологи даже советуют не пользоваться такой водой без особой нужды, а главное, не оставлять ее надолго. В момент кипячения соли, содержащиеся в воде, превращаются в нерастворимый осадок, который, постепенно откладываясь в организме, образует камни.

Сообщение В чем опасность воды из фильтра появились сначала на Умная.