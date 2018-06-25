Легче легкого: 16 летних кремов, которые преобразят твою кожу

Высокие температуры и активное воздействие солнечных лучей — главные враги твоей кожи. Защитить и увлажнить кожу летом помогут кремы с легкими текстурами.

Мы подобрали 13 лучших кремов с легкой текстурой, которые помогут сохранить твою кожу упругой, сияющей и увлажненной даже в жару.

Крем UltraBottle Ultra Moisture System, Vprove

Крем содержит экстракт бергамота, базилика и шалфея, которые известны своими целебными функциями. Крем-пудинг интенсивно увлажняет кожу, придавая ей ощущение гладкости и свежести.

Цена — около 1000 рублей.

Эссенция для лица, шеи и декольте «Дальневосточная роза», Natura Siberica

В состав эссенции входят гидролат розы Граса, дикий сибирский можжевельник, экстракты сосны и дикой рябины. Этот мощный «коктейль» тонизирует, оздоравливает и увлажняет кожу.

Цена — около 1000 рублей.

Крем Bamboo Crème Frappée, Erborian

Крем облает тающей текстурой, придающей коже заряд свежести и увлажнения. Кожа выглядит более свежей, мягкой и отдохнувшей уже после нескольких применений.

Цена — около 3000 рублей.

Гель Aquasource Gel, Biotherm

В новой формуле геля содержится ингредиент из французских Пиреней, который называется Aura Leaf и обладает прекрасными свойствами. Гель восстанавливает баланс влаги в коже, увлажняет и придает естественное сияние.

Цена — около 2000 рублей.

Крем Hydra Végétal, Yves Rocher

Растение эдулис является одним из основных ингредиентов крема, и оно примечательно тем, что может долго удерживать влагу в листьях. А его клеточная вода помогает накапливать ее во всех слоях кожи, за счет чего обеспечивается длительное увлажнение.

Цена — около 1000 рублей.

Эмульсия Fluide Leger, Academie

Эмульсия помогает восстановить водный баланс и поддержать оптимальный уровень влаги в коже. Концентрация активных компонентов в средстве составляет больше 15%, среди них есть алое вера, гиалуронат натрия и даже свекла.

Цена — около 3500 рублей.

Гель глубокого действия «48 часов увлажнения», Diademine

Благодаря содержанию гиалурона и глицерина гель увлажняет и освежает кожу. Крем легко и быстро впитывается, а также имеет охлаждающий эффект.

Цена — около 300 рублей.

Флюид «Гений Увлажнения», L’oreal Paris

В состав флюида входят сок алоэ, который содержит минералы для удержания влаги в коже, и гиалуроновая кислота, которая является мощнейшим увлажнителем. Этот состав помогает флюиду проникать вглубь кожи и увлажнять аж 5 слоев эпидермиса.

Цена — около 500 рублей.

Мист Glacial Spray Lotion, Skyn ICELAND

Мист не только насыщает кожу влагой и борется со следами усталости, но и минимизирует вредное воздействие на кожу окружающей среды. Делает кожу более мягкой, эластичной и подготовленной к нанесению макияжа.

Цена — около 2000 рублей.

Крем Vitamin E, The BodyShop

Благодаря содержанию масла зародышей пшеницы — одному из самых мощных антиоксидантов — крем обеспечивает интенсивное увлажнение, питание и защиту кожи от старения и агрессивного воздействия окружающей среды.

Цена — около 1000 рублей.

Гель Aqua Reotier, L'Occitane

Гель обогащен минерализованной водой из французского источника Реотье. Легкая текстура геля состоит из тысячи микропузырьков, которые освежают и увлажняют кожу.

Цена — около 2500 рублей.

Крем-гель Essential Energy Moisturizing Gel Cream, Shiseido

Крем-гель противостоит процессам старения, а также придает коже сияние, гладкость и увлажненность.

Цена — около 3000 рублей.

Крем для лица с гиалуроновой кислотой и коллагеном, Cosmetex Roland

Из-за содержания гиалуроновой кислоты и коллагена этот чудо-крем восстанавливает эластичность кожи, удерживает влагу, уменьшает глубину морщин, ускоряет клеточный рост и отвечает за построение новых клеток.

Цена — около 1000 рублей.

Увлажняющий тонер Water Fuse Hydro Toner, Dr. Jart+

Это средство следует наносить на очищенную кожу перед средствами основного ухода. Устраняет шелушение, сухость и чувство стянутости, глубоко увлажняя кожу.

Цена — около 3000 рублей.

Сыворотка Water Fuse Hydro Dew Drop, Dr. Jart+

Сыворотку можно наносить перед кремами и масками или смешивать с ними. Активные компоненты в составе ускоряют регенерацию клеток кожи и улучшают обменные процессы, что придает коже упругость и эластичность.

Цена — около 3000 рублей.

Крем-гель Ultra Facial Oil-Free Gel Cream, Kiehl’s Обладая нелипкой и освежающей текстурой, крем обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение. Также уменьшает жирный блеск, не закупоривая поры.

Цена — около 2000 рублей.

Подготовила Маргарита Хаукссон