Мифы и правда о приеме аминокислот BCAA

В современном спорте практически каждый профессиональный атлет пользуется пищевыми добавками. Среди спортивного питания особый спрос имеют аминокислоты BCAA. Указанные вещества позволяют улучшить результаты тренировок. Вокруг пользы аминокислот имеется много споров. Большая часть информации о вреде BCAA — миф. Но в некоторых случаях потребление вещества сопровождается негативными последствиями.

Польза

BCAA — группа аминокислот с уникальным строением. По этой причине самостоятельный синтез вещества организмом невозможен. Указанная группа объединяет три аминокислоты:

лейцин;

валин;

изолейцин.

Перечисленные компоненты обладают уникальными свойствами. Лейцин способствует качественному усвоению протеина, поэтому содержится в белковых спортивных добавках. Валин играет важную роль в синтезе тканей, обеспечивая мышцы энергией. Изолейцин улучшает гемоглобин, нормализует содержание сахара в крови. Пищевых добавок с аналогичными свойствами не существует.

Независимо от типа и функций BCAA имеют общее предназначение — формирование новых мышечных волокон.

Вещества встречаются в белковых продуктах, но уровень содержания в спортивном питании выше. После тренировки компоненты ускоряют восстановление организма.

Белки, принимающие участие в построении мускулатуры, на 30% состоят из аминокислот. Пищевая добавка эффективна для быстрого набора мышечной массы. Многие новички отказывают от приема вещества, ссылаясь на негативные последствия. В реальности, вред BCAA для организма — распространенный миф спортивного питания.

Миф 1. Химический состав

Заблуждение о содержании искусственных химических элементов в составе спортивного питания не обошло стороной и BCAA. На самом деле, аминокислоты содержаться исключительно в натуральных продуктах:

мясе;

молоке;

твороге;

рыбе.

Получить пищевую добавку из искусственных химических элементов невозможно. Используя спортивное питание BCAA, человек потребляет те же компоненты, которые содержатся в белковых продуктах ежедневного питания. Единственные отличия — другая форма и уровень концентрации. Использование спортивного питания позволяет быстрее и проще получить дневную норму аминокислот. Потребляя обычные продукты, спортсмен также может решить эту проблему. Но описанный процесс — длительный по времени и затратный по финансам.

Миф 2. Вред для внутренних органов

Еще один популярный миф о спортивном питании, связанный с последствиями употребления BCAA — негативное влияние на работу внутренних органов. По слухам, прием аминокислот привод к:

расстройству ЖКТ;

возникновению язвы;

заболеваниям почек.

Лабораторные исследования показали, что отравиться пищевой добавкой невозможно. Но при ненормированном употреблении вещества действительно возникает риск негативных последствий для почек. Они не способны перерабатывать большое количество спортивного питания, и постепенно отказывают. Указанное условие распространяется не только на аминокислоты, но и другие продукты, употребляемые людьми.

Отрицательные последствия для внутренних органов возможны при длительном приеме пищевых добавок с превышенной нормой. Трудности в работе почек возникают при десятикратном превышении нормальной дозировки.

Расстройство ЖКТ вызывают не аминокислоты, а добавки, содержащиеся в спортивном питании. Иногда вещества производятся с использованием:

красителей;

подсластителей;

консервантов.

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Перечисленные элементы — причина аллергии и сбоев в работе печени. Для исключения описанных последствий, состав спортивного питания перед покупкой должен проверяться. Качественные пищевые добавки от известных производителей содержат минимум примесей.

Миф 3. BCAA заменяет протеин

Указанное заблуждение распространено среди начинающих спортсменов. Новички убеждены, что приема аминокислот достаточно для роста мышц. В реальности ситуация обстоит иначе. Исследования 2012 года показали, что спортсмены, принимавшие аминокислоты и протеин, проводят более результативные тренировки, чем люди, использовавшие исключительно BCAA.

Описанные вещества действительно дают положительный эффект для роста мышц. Но главное предназначение пищевых добавок — синтез протеина. По этой причине BCAA не способен заменить белковое спортивное питание — вещество повышает эффект от его приема.

Правила приема

Аминокислоты BCAA развивают рост сухой мышечной массы, снижая уровень жировых отложений. По этой причине пищевые добавки часто используются людьми, страдающими от лишнего веса. Аминокислоты способствуют похудению, не нанося вреда организму.

BCAA быстро усваиваются. Через 15 минут после приема добавки выполняют основную функцию. Прием вещества допускает перед и после тренировки. Во время выполнения физических упражнений употребление спортивного питания не рекомендуется. Использование допускается только в процессе тренировок, длящихся более 1 часа.

В дни отдыха аминокислоты употребляются в утреннее время. Дозировка рассчитывается индивидуально в зависимости от веса спортсмена по принципу: на 1 килограмм — 33 миллиграмма BCAA. При весе 75 килограмм суточная норма вещества составляет 5 грамм.

Вред

Не существует исследований, подтверждающих реальный вред от правильного употребления BCAA. Но аминокислоты для роста мышц эффективны только при интенсивных физических нагрузках.

Спортивные добавки не рекомендуются:

людям, страдающим от заболеваний почек;

подросткам, у которых скелет находится в процессе формирования;

новичкам, редко уделяющим время тренировкам.

Пищевая добавка не обязательна для обычных людей. Положительный эффект от физических тренировок возможен без спортивного питания. Но употребление BCAA позволит добиться более высоких результатов.

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