Антистрессовый хлеб готовят в Челябинске

Улучшает настроение и выводит из организма вредные элементы. Чудо-хлеб изобрели уральские ученые. Он уже прошел тесты. «Подопытные» говорят, что у них наблюдается прилив сил, снизилась утомляемость.

Источник фото: телеканал «360»

С виду обычная пекарня, а на самом деле — почти молекулярная кухня. В ней готовят по одной булке в день, а пользы — на целую группу студентов. В день каждому из «испытателей» полагается всего по 20 граммов такого хлеба. Но этого достаточно, чтобы почувствовать себя лучше уже через месяц, уверяют изобретатели. А в планах настолько усовершенствовать продукт, чтобы он заменял десятки лекарств. Притом, без побочных эффектов.

Источник фото: телеканал «360»

Для чистоты эксперимента некоторым участникам дают обычный хлеб без секретных антистрессовых ингредиентов. Каждого подопытного тщательно тестируют несколько раз в неделю, а результаты фиксируют. В контрольную группу вошли, в основном, студенты физкультурного факультета. Рецепт хлеба разрабатывали ученые Южно-Уральского Государственного Университета в химической лаборатории. Часть формулы держат в тайне. Но основные действующие компоненты все же называют.

«Это хлеб с дигидроквирицитином. Это мощнейший антиоксидант из корневой зоны лиственницы. Кроме этого обладает иммунотропным действием, противовирусным, в общем, очень полезный», — рассказала Анастасия Паймулина, аспирант кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ.

Источник фото: телеканал «360»

Хлеб должен улучшать обмен веществ на клеточном уровне и выводить из организма вредные элементы. И, как следствие, улучшать настроение. Для студентов в разгар сессии — лучшая диета.

В ближайшее время изобретатели планируют получить патент и запустить массовое производство хлеба-антидепрессанта. Притом, себестоимость одной чудо-булки чуть выше, чем у обычной. То есть и для потребителя цена продукта будет вполне приемлемой.