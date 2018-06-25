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Антистрессовый хлеб готовят в Челябинске
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Антистрессовый хлеб готовят в Челябинске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Улучшает настроение и выводит из организма вредные элементы. Чудо-хлеб изобрели уральские ученые. Он уже прошел тесты. «Подопытные» говорят, что у них наблюдается прилив сил, снизилась утомляемость.
Источник фото: телеканал «360»
С виду обычная пекарня, а на самом деле — почти молекулярная кухня. В ней готовят по одной булке в день, а пользы — на целую группу студентов. В день каждому из «испытателей» полагается всего по 20 граммов такого хлеба. Но этого достаточно, чтобы почувствовать себя лучше уже через месяц, уверяют изобретатели. А в планах настолько усовершенствовать продукт, чтобы он заменял десятки лекарств. Притом, без побочных эффектов.
Источник фото: телеканал «360»
Для чистоты эксперимента некоторым участникам дают обычный хлеб без секретных антистрессовых ингредиентов. Каждого подопытного тщательно тестируют несколько раз в неделю, а результаты фиксируют. В контрольную группу вошли, в основном, студенты физкультурного факультета. Рецепт хлеба разрабатывали ученые Южно-Уральского Государственного Университета в химической лаборатории. Часть формулы держат в тайне. Но основные действующие компоненты все же называют.
«Это хлеб с дигидроквирицитином. Это мощнейший антиоксидант из корневой зоны лиственницы. Кроме этого обладает иммунотропным действием, противовирусным, в общем, очень полезный», — рассказала Анастасия Паймулина, аспирант кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ.
Источник фото: телеканал «360»
Хлеб должен улучшать обмен веществ на клеточном уровне и выводить из организма вредные элементы. И, как следствие, улучшать настроение. Для студентов в разгар сессии — лучшая диета.
В ближайшее время изобретатели планируют получить патент и запустить массовое производство хлеба-антидепрессанта. Притом, себестоимость одной чудо-булки чуть выше, чем у обычной. То есть и для потребителя цена продукта будет вполне приемлемой.
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