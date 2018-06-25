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Топ‐6 способов заниматься спортом в жару без вреда для сердца
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Топ‐6 способов заниматься спортом в жару без вреда для сердца 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты отмечают, что во время жары человек не только теряет много жидкости, но и подвергается риску заболеваний сердечно‐сосудистой системы. Тепловой удар, потеря жидкости и минералов — все это факторы риска. Диетолог, кардиолог Маргарита Королева рассказала «360», как нужно заниматься спортом в жаркое время года без вреда для организма.
1. Правильно выбирайте время для занятий спортом. Маргарита Королева рекомендует отвести для физических упражнений интервал с с восьми до 10 утра или после 18:00.
2. Избегайте душных залов. Свежий воздух просто необходим во время тренировок.
3. Обладателям беговых дорожек или тренажеров кардиолог советует предпочесть спорт в домашних условиям занятиям на улице. Это дополнительно снизит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Пейте много воды до тренировки. Так вы обеспечите себя необходимым количеством жидкости, которое сможете потратить во время физической активности без ущерба для организма.
5. Не злоупотребляйте физическими нагрузками. Эксперт рекомендует заниматься спортом в свое удовольствие, не слишком нагружая мышцы и сердце.
6. Старайтесь заниматься спортом не менее трех раз в неделю. По мнению Маргариты Королевой, именно такая нагрузка полезна и безопасна для сердечно-сосудистой системы.
Россияне с сердечно‐сосудистыми заболеваниями, возможно, получат дополнительный выходной за счет работодателя. Такие послабления для работников предлагают ввести депутаты от партии ЛДПР. Ежегодно из‐за болезней сердца в России умирают более 460 тысяч человек.
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