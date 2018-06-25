О море мио: 10 фактов о морской воде, которых вы не знали

Морская вода оказывает лучший лечебный эффект при температуре 20-24 градусов, в ней нет чистого йода и еще 8 фактов, которые надо знать.

Факт №1: морская вода — «тренажер» для сердца и сосудов

Когда заходишь в море (даже если оно очень теплое), первые секунды чувствуется небольшой озноб. Это происходит из-за сужения кровеносных сосудов и резкого притока крови к внутренним органам. После погружения наблюдается обратная реакция. Сосуды расширяются, происходит отток крови от внутренних органов. Это отличная «гимнастика» для сердечно-сосудистой системы.

Факт №2: морская вода успокаивает нервную систему

Любой отпуск — сплошной «антистресс». Живописные закаты, вечерние прогулки и теплый песок (кстати, отлично прогревает суставы) стимулируют выброс серотонина и эндорфинов в кровь. Но не только они — виновники хорошего настроения. В морской воде содержится бром. Причем в такой концентрации, которой достаточно для того, чтобы успокоить нервную систему и помочь расслабиться.

Факт №3: морская вода нейтрализует положительные ионы в организме

Морская вода — слабощелочной ионизированный раствор с pH, колеблющемся в пределах от 7.5 до 6.4. Отрицательные ионы легко нейтрализуют положительные. А это значит, что соли тяжелых металлов и другие вредные «гости», привезенные из мегаполиса, помашут ручкой после контакта с морской водой.

Факт №4: в морской воде нет чистого йода

Удивлены? На самом деле в ней содержится йодобром — вещество, которое используют в медицине для лечения расстройств нервной системы. Для людей, у которых есть проблемы с щитовидной железой, морской воздух и вода тоже полезны. Но это не значит, что им можно отказаться от йодосодержащих препаратов, назначенных врачом.

Факт №5: чем теплее вода, тем лучше оздоровительный эффект, — это миф Считается, что лучший оздоровительный эффект оказывает морская вода с температурой от 30 градусов. Это не совсем так. При физической активности температура тела повышается, а значит 24 градусов вполне достаточно для талассотерапии (направление альтернативной медицины, основанное на лечении морских воздухом и купаниями).

Факт №6: время купания в морской воде — не менее 10 минут

Если вы хотите добиться именно оздоровительного эффекта, не достаточно просто помочить ноги и подышать морским воздухом. Оптимальное время купания — 10-15 минут. Именно столько нужно, чтобы организм адаптировался к температурным условиям, чтобы раскрылись поры и чтобы ускорились обменные процессы.

Факт №7: морскую воду надо смывать

Некоторые специалисты советуют не смывать морскую воду. Но ее действие продолжается только около 15 минут. Потом лучше посетить душ и смыть то, что выделилось вместе с потом. Если на коже есть мелкие ссадины, при длительном контакте с солью может развиться дерматоз.

Факт №8: нельзя полоскать горло обычной морской водой

Она помогает бороться с заболеваниями дыхательной системы. Но полоскать горло или промывать нос водой, набранной у берега, нельзя. Никакого лечебного эффекта на носоглотку она не окажет — может только усугубить ситуацию. Для оздоровления воду добывают на глубине, не менее двух метров, а затем очищают с помощью специальных фильтров.

Факт №9: морская вода полезна для кожи головы

Морская вода оказывает отличное антисептическое, слегка подсушивающее действие — идеально для обладательниц жирной кожи головы. Но с длины ее обязательно нужно смывать — кристаллы соли разрушаю структуру, провоцируя ломкость, сухость и расслоение кончиков.

Факт №10: «универсальной» морской воды не существует

Морская вода — не «панацея». По составу схожа с плазмой крови, за счет чего легко насыщает организм полезными минералами.

Талассотерапию рекомендуют при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и опорно-двигательного аппарата. Это не значит, что морская вода — «панацея».

У каждого моря есть своя «специализация». Мертвое рекомендуют для лечения суставов и псориаза, Красное идеально для тех, у кого есть проблемы с дыхательной системой, Черное полезно при заболеваниях эндокринной системы.