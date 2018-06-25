Знак бесконечность: 20 самых длинноногих звезд

Какая модель попала в Книгу рекордов Гиннеса как «самая длинноногая женщина на Земле», как Наоми Кэмпбелл избавляется от целлюлита и почему высокий рост Николь Кидман так не нравился Тому Крузу ? В специальной подборке BeautyHack — 20 знаменитостей с самыми длинными ногами, а также их личные секреты красоты.

Тейлор Свифт, рост 1,78 м Певица так дорожит своими ногами от ушей, что в 2015 году застраховала их на 40 миллионов долларов — мало ли что? Тейлор следит и за тем, чтобы они всегда были в отличной форме. По ее мнению, именно в здоровом образе жизни лежит ключ к счастью. Она занимается спортом каждый день и больше всего любит бег: «Для меня это отличный повод послушать новые песни — люблю бежать под хороший бит!»

Аня Рубик , рост 1,79 м Польская топ-модель признается: «Хороший метаболизм я унаследовала от мамы». Тем не менее, за питанием Аня следит — ест много овощей и фруктов, отказывается от мяса и рыбы, зато постоянно пьет смузи. Капуста, кокосовая вода и миндальное молоко — вот рецепт коктейля для красивой кожи, который помогает модели надевать платья с вырезом от талии.

Джордан Данн , рост 1,8 м Британскую модель часто сравнивают с Наоми Кэмпбелл — но в росте Джордан ее обошла на несколько сантиметров. В 2009 году модель родила сына, но ни фигуре, ни на карьере это событие не сказалось — помогли занятия боксом и гимнастикой. По ее словам, самая главное после тренировок — это ощущение собственной силы.

Блейк Лайвли, рост 1,78 м Блейк — дважды мама. Сохранить себя в отличной форме ей помогала йога для беременных, но больше всего актрисе нравится много ходить пешком и кататься на велосипеде. Хотите ноги, как у Блейк — делайте не менее 10 000 шагов в день. А вот диетами звезда не увлекается — питается по системе 80/20, то есть, 80% недели ест исключительно здоровую пищу, а в остальные 20% позволяет себе все.

Жизель Бундхен , рост 1,8 м Жизель удается успевать все: работать, сниматься в кино, отдыхать, воспитывать двух детей, заниматься благотворительностью (модель — посол ООН ) и не забывать о фигуре. Три-четыре раза в неделю она занимается йогой, боксом или кунг-фу, а почти в каждое блюдо добавляет перец чили, чтобы стимулировать обмен веществ и не поправляться.

Кэмерон Диас , рост 1,75 м Длина ног актрисы — 111 сантиметров, а чтобы они были в тонусе Кэмерон старается заполнить физической нагрузкой каждую свободную минуту. Например, устраивается пробежку от столика визажиста до трейлера или приступает к короткой интенсивной тренировке между дублями. Актриса признается, что любит «попотеть» — после физической активности проступает румянец, и лицо начинает светиться.

Карли Клосс, рост 1,88 м Модель заявляет: «Каждая девочка должна заниматься балетом — хотя бы ради привычки всегда держать спину прямо». Не знаем, как там со спиной, но длинные стройные ноги — визитная карточка Карли. Отличной форме поспособствовал тот же балет, а еще сочетание бокса, йоги и сайклинга. Модель не представляет жизни без физических нагрузок, и даже если нет возможности позаниматься в зале, пробегает по 12 километров в день или столько же проходит пешком.

Гвинет Пэлтроу , рост 1,75 м Актриса — мама двоих детей, и при этом способна дать фору любой супер-модели. Она уверена, что спорт полезен не только для фигуры, но и для кожи — интенсивные тренировки помогают избавиться от токсинов. А чтобы тело было подтянутым, после изнурительных тренировок Гвинет принимает ледяной душ. Узнать, могла бы Гвинет Пэлтроу стать вашим личным ЗОЖ-наставником или нет, можно здесь.

Хайди Клум , рост 1,76 м Ноги модели застрахованы на 2 миллиона долларов, но Хайди шутит: «У меня есть шрам после того, как я упала на стекло, так что моя левая нога не такая дорога, как правая». После рождения четырех детей ей по-прежнему удается сохранить фигуру супермодели — два-три раза в неделю Хайди отправляется на пробежку и прыгает с детьми на батуте. «Я просто представляю, что сезон бикини открыт круглый год», — признается модель.

Роузи Хантигтон-Уайтли, рост 1,75 м Ноги Роузи давно стали предметом обсуждений и споров — кто-то считает их красивыми, другие завистливо называют модель «жирафом». Тем не менее, длина в 102 сантиметра обеспечивает ей место в рейтинге. Ее выбор — занятия по системе Body by Simone (микс танца, йоги и аэробики) и прыжки на батуте и скакалке.

Зои Салдана , рост 1,70 м Рост у актрисы не очень модельный, но длиной и стройностью ног она может посоревноваться с «ангелами» Victoria’s Secret. Зои давно исключила из рациона сладкое, соленое и жареное, а спорт провозгласила главным источником гормона счастья. К стандартному набору упражнений актриса добавляет серию глубоких выпадов, чтобы бедра были подтянутыми.

Ума Турман , рост 1,83 м Когда-то ноги Умы покорили Квентина Тарантино , причем восхищался режиссер не длиной — 43-ий размер ступни показался ему очень сексуальным. Как бы то ни было, уход за таким сокровищем нужен тщательный — актриса занимается пилатесом и восточными единоборствами, придерживается макробиотической диеты и пьет только чистейшую родниковую воду. Благодаря этому Ума прекрасно выглядит и без фотошопа — убедиться в этом можно здесь.

Маргарита Лиева , рост 1,78 м Модель и основательница BeautyHack признается: «Мое модельное прошлое задало планку — быть всегда в форме, следить за собой». Трижды мама занимается спортом утром на голодный желудок четыре раза в неделю — сочетает кардио и комплекс упражнений на ягодицы, пресс и ноги. Завершает тренировку Маргарита растяжкой, а после плавает в бассейне, чтобы снять напряжение в мышцах.

Екатерина Доманькова, рост 1,78 м Оставаться в отличной форме модели, маме трех дочек и основательнице BeautyHack помогают правильное питание и регулярные физические нагрузки. Екатерина не забывала заниматься спортом и во время беременности: плавала по 1–1,5 км, ходила быстрым шагом и выполняла простые упражнения в зале. А для того, чтобы кожа была в тонусе, она использует кремы и скрабы для тела от Thalion.

Наоми Кэмпбелл, рост 1,77 м Длина ног «черной пантеры» — 110 сантиметров, а ухаживать за ними ей помогает кофе. Модель признается: «Это просто чудо-оружие против целлюлита». И чем больше кофеина, тем лучше — Наоми выбирает зеленый сорт с Берега Слоновой Кости и делает из него натуральный скраб.

Ева Герцигова , рост 1,8 м Instagram-аккаунт чешской модели пестрит фотографиями в мини-платьях и коротких шортах — Ева может себе это позволить. Тренировки в душном зале ей заменяют конный спорт и плавание. Модель говорит, что ни одно упражнение не прокачивает мышцы ног и ягодиц так, как конная езда. Охотно верим!

Николь Кидман, рост 1,8 м Когда-то высокий рост актрисы привел к разладу в семье — по слухам, Том Круз даже запрещал Николь носить высокие каблуки, чтобы не выглядеть на ее фоне слишком низким. Актриса не унывает и продолжает подчеркивать свое достоинство, а также не забывает про спорт. Николь выросла в Австралии, а значит, любовь к воде у нее в крови: она ежедневно уделяет 30 минут плаванию.

Брук Шилдс, рост 1,83 м Во время съемок «Голубой лагуны» для актрисы выкапывали специальные траншеи в песке, чтобы на ее фоне исполнитель главной роли не казался низким. Сама Брук шутит, что именно ее длинные ноги и привели ее на Бродвей. После вторых родов она отказалась от фастфуда и жирной пищи, а также начала регулярно заниматься на домашних тренажерах.

Мария Шарапова , рост 1,88 м Одна из самых длинноногих спортсменок — теннисистка Мария Шарапова. За 121 сантиметром красоты нужен соответствующий уход, поэтому Марина тренируется 6 раз в неделю по 6 часов в день — большой спорт не терпит послаблений. «Стоит только пропустить три тренировки, и мышцы ослабевают», — говорит спортсменка. Помимо занятий с тренером на корте, Мария делает растяжку, бегает по утрам и качает основные группы мышц в зале.

Лена Перминова, рост 1,78 м Длинные ноги Лены — предмет зависти многих девушек. Держать фигуру в тонусе помогают функциональные тренировки с активной проработкой нижней части тела и мышц кора, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. К счастью, повторить упражнения может любой желающий — фотографиями и видео с тренировок Лена охотно делится в своем Instagram.

Вера Брежнева , рост 1,72 м Безупречная фигура Веры Брежневой — результат регулярных тренировок, здорового образа жизни и правильного питания. Строгих диет звезда не приветствует — предпочитает полезные продукты. «Диета означает, чтобы ставите себе блок, запрещаете себе что-то. А запрет всегда хочется нарушить», — говорит певица.

Адриана Скленарикова, рост 1,85 м В начале двухтысячных словацкую модель признали самой длинноногой моделью и даже вписали в Книгу рекордов Гиннесса. И неспроста — длина ног Адрианы составляет 125 сантиметров. А вот секретов красоты у модели нет — она любит вкусно поесть и никогда не сидела на строгих диетах.