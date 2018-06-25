2 пути к созданию рельефного нижнего пресса

Рельефный нижний пресс — это мечта мужчин и женщин любого возраста. На эту часть тела нужно делать самые сложные упражнения. Ее тяжело накачать из-за того, что организму проще накапливать подкожный жир в области талии. Поэтому борьба с прессом длится не один день\месяц, а годами. Существуют разные системы прокачки нижнего пресса, но их также стоит комбинировать с правильным питанием.

Женщинам намного сложнее сделать красивый пресс и убрать лишние килограммы. Это связно с физиологией. У мужчин вырабатывается больше тестостерона, который позволяет накачивать мышцы.

В норме у мужчин 15% подкожного жира, а у женщин 18-20%.

Пресс начинает проявляться на 10-12%, а для женщин такой показатель сильное отклонение от нормы.

Для девушек красивый живот — это не только привлекательная фигура, но и здоровье. Если стенка пресса крепкая, то можно избежать некоторых гинекологических проблем, облегчить роды, послеродовой период. Плод во чреве матери больше защищают мышцы, нежели жировые отложения. При красивой фигуре девушка улучшает эмоциональное состояние, что также влияет на ее здоровье.

Как препятствовать появлению жира?

Философия нижних кубиков гласит, что лучшая борьба с жировыми отложениями в нижней части туловища — это предотвращение. Несколько советов, как можно препятствовать появлению жира:

Снизить стрессы — во время нервов в организме вырабатывается кортизол. Он провоцирует появление отложений в зоне талии.

Убрать алкоголь из рациона — спиртные напитки также повышают уровень кортизола. После них пробуждается аппетит и пропадает чувство меры.

Минимальное потребление жиров — в пище должно быть минимум калорийной и жирной еды. Чем больше калорий получает организм, тем сложнее потом от их избавляться.

Есть красные и зеленые овощи — в них нет крахмала, а клетчатка быстрее насыщает желудок, подавляет голод.

Вводить в рацион рис, рыбу, мясо птицы — а фруктов поменьше, так как в них много сахара;

Вода — ускоряет обмен веществ;

Регулярные тренировки — хотя бы минимальные упражнения позволят держать мышцы в тонусе.

Для профилактики отложений нужно также понимать какие причины появления жира в нижней части. Способствует такому неприятному факту наследственность, генетическая предрасположенность, менопауза, гормональный сбой. Если вовремя выявить причину, то получится избежать нарушения фигуры и сохранить красивую талию.

Тренировки для сжигания жира

Поскольку убрать жир внизу живота довольно сложно, то от человека требуются активные физические нагрузки. Спортсмены советуют ходить в бассейн, заниматься йогой и бодифлексом. Восточные танцы тоже уменьшают живот, так как там задействуют все мышцы области.

Многие говорят, что крутить хула-хуп или обруч бесполезно, но это не так. Даже минимальное воздействие на мышцы заставляет их работать. Простые упражнения корректируют низ живота. Для быстрого результата рекомендуется каждый день заниматься. Минус кручения хула-хупа в том, что появляются синяки и покраснения.

Фитнес-спортсмены говорят, что для устранения лишних килограмм нужна аэробика. Однако при таких тренировках сжигается жир во всем теле. Тренировки помогут укрепить мышцы внизу живота, а кардио нагрузки подсушивают тело.

Приведение живота в идеальную форму занимает длительное время, но если упорно заниматься, то уже через 14 дней будут видны первые результаты. Для этого советуют выполнить простые упражнения:

Поднимать ноги — нужно лежать на полу, руки и ноги ровные, затем ноги поднимаем на 90 градусов относительно пола и опускаем. Для начала стоит делать 15 повторений, с каждой тренировкой можно увеличивать количество на несколько раз.

Рисование в воздухе –лежа на спине поднимаем по очереди ноги и рисуем в воздухе цифры от 0 до 9. Повторять упражнение на каждую ножку 5 раз.

Накачка пресса — классическое занятие, где ноги цепляются за опору, руки за головой. Поднимаем верхнюю часть туловища. Повторять — 2-3 минуты.

Ножницы — в положении лежа ноги поднимаются на 30 градусов и легко разводятся. Темп скрещивания быстрый.

Скручивания — лежа на спине ноги ровные, а руки за головой. Поднимаем правую ногу согнутой в колене и сводим с противоположным локтем. Повторяем на другую ногу. На начальном этапе 20-30 повторений.

Для сжигания отложений можно использовать еще массаж, дыхательные упражнения, пластику живота и т.д. Самые действенные — это постоянные физические нагрузки и правильное питание.

Помните, что одинаковые тренировки не принесут пользу. Нужно экспериментировать и на каждом занятии делать разные комплексы. Тогда получится задействовать каждую часть мышцы, они не будут атрофироваться и жир начнет уходить.

Питание для красивого пресса

В любом похудении вместе с тренировками идет правильное питание. Эти два процесса неразрывно связаны между собой, поэтому и дают хороший эффект. Поскольку убрать жир с нижней части живота сложно, то над питанием придется особенно потрудиться. Первое что нужно сделать — это отказаться от сладкого и газировки. Такие продукты и напитки задерживают калории в организме.

Правила питания при прокачке пресса:

Рассчитывать дневную норму калорий.

Большая часть продуктов содержат протеин.

2\3 рациона — это углеводы.

Жиры растительного происхождения.

Пить много воды.

Питаться небольшими порциями по 5-6 раз в день.

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Для сжигания жира с живота можно употреблять корицу и имбирь. С ними можно делать чай, пить воду с этими ингредиентами, добавлять в салаты и другие блюда. Рекомендуют пить травяные напитки с ромашкой, лимоном, мятой. Улучшают пищеварение и выводят шлаки разные кисломолочные продукты.

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